В Барнауле создан прецедент: жильцы дома по ул. Папанинцев, 121-А заявили о нежелании участвовать в программе «Комфортная городская среда». Негативное отношение к проекту по благоустройству двора сложилось у них после ознакомления с сутью предполагаемых изменений: двор «закатают в асфальт», вырубив все деревья. Но самое неприятное, судя по документам, заключается в том, что сам проект в программу внесли без ведома жильцов, а протоколы собрания нарисовали «волшебники».

ИА REGNUM Барнаул, дом по ул. Папанинцев 121-А

ИА REGNUM Барнаул, дом по ул. Папанинцев, 121-А. По проекту, всё это место займёт парковка и 105 кв. метров площадки с покрытием из отсева щебня. Жители недоумевают: зачем?

"О том, что наш двор попал в программу благоустройства, мы с удивлением узнали из сообщений СМИ, а не от МУП «УК «Центральная», которая обслуживает наш дом. Когда стали интересоваться, выяснилось, что протокол общего собрания собственников дома, где собственники якобы «утвердили» своё участие в программе, существует, однако его даже не пытались сделать похожим на настоящий. Например, «голоса» подсчитаны поголовно, а не квадратными метрами (как того требует ЖК РФ). Помимо этого, отсутствует реестр голосования и другие требуемые нормативами приложения к протоколу. Вот и получается, что не только собрания и голосования не было, а даже попытки обсуждения проекта с жителями не предпринималось», — отмечает жительница дома Татьяна Гущина.

Именно она стала инициатором обращения (его текст и текст протокола есть в редакции ИА REGNUM ), направленного в различные инстанции.

В приёмной МУП «УК «Центральная» ИА REGNUM подтвердили, что им известно о сути претензий жильцов, но за комментариями порекомендовали обратиться к руководителю Владимиру Кучеву. Есть основания предполагать, что, узнав об интересе федерального СМИ к своей персоне, руководитель предпочел «стать недоступным» для связи.

«В частной беседе сотрудники МУП «УК «Центральная» напрямую говорят, что указание за три дня нарисовать и «согласовать» с жителями проект благоустройства пришло «сверху». Ну что же это такое?» — задается вопросом Татьяна Гущина.

По её словам, «якобы утверждённый» проект между тем предполагает вырубку всех четырнадцати крупномерных деревьев-красавцев, которые растут около дома.

«В своё время, в конце 1990-х, эти деревья мы, жители, выхаживали и поливали, так как они трудно приживались на песчанистой почве. По проекту именно на месте деревьев будут устроены парковочные карманы. Хотя, по факту, парковка у нас сложилась на площадке в центре двора, где по-разумному нужно было бы её только заасфальтировать, сохранив деревья», — полагает жительница Барнаула Татьяна Гущина.

ИА REGNUM Жильцы дома по ул. Папанинцев, 121-А полагают, что тут и нужно делать парковку, так как кроме грязи тут ничего нет

Её огорчает ещё и тот факт, что пока проект был на сайте госзакупок, в приложенной документации предполагалось обустройство подпорной стенки и водоотвода (проблема с уходом воды с проезжей части двора действительно актуальна). Но в итоге у подрядчика почему-то оказался проект уже без подпорной стенки и без водоотвода.

«Проблема удаления воды из-за неработающей ливнёвки — одна из чувствительных для двора, и решаться должна грамотно и взвешенно. Причем с учётом проходящего благоустройства соседнего двора, так как там собираются поднять уровень асфальта. Я не специалист, но начальный проект с водоотводом выглядел логично. Хотя, возможно, логичнее прочистить имеющуюся ливнёвку, что и так должно делаться без всяких программ. Хотя меры с водоотводом в проекте как раз выглядели разумными», — полагает другой жилец дома по ул. Папанинцев, 121-А Евгений N.

Также недоумение, по его словам, вызывает решение по обустройству детской площадки.

«Странная логика: забываем про старую площадку рядом, которая уже есть (где уже есть песочница, есть качели-балансир, лавочки, есть даже баскетбольное кольцо с асфальтом под ним, а не с отсевом щебня), и ставим новую площадку примерно с тем наполнением. А старая остаётся как памятник разумности чиновникам? Да, она даже сейчас мало востребована, так как в соседних дворах есть современные площадки, а если рядом будет такая же новая? Если делать по уму и экономить деньги — лучше обновить и расширить эту площадку, а не городить новую. Кроме этого, можно было бы добавить спортивно-игровые элементы не только для детей младшего возраста (сэкономив, например, на кольце и качелях-балансирах, которые и сейчас в нормальном состоянии). Глядишь, и на обустройство подпорной стенки денег бы хватило», — полагает Евгений N.

По его наблюдению, «закатывание в асфальт» всего чего можно плюс стандартизированные детские площадки становится подавляющей частью работ и по другим дворам программы «Комфортная городская среда».

"Про озеленение, взамен вырубленного или любое другое — в сметах вообще не упоминается. Хотя в развитых странах в больших городах стремятся уменьшить количество выбросов от автомобилей, стимулируют развитие общественного транспорта, и, конечно же, занимаются озеленением. Это не только красота, но и жизненная необходимость для мегаполисов, где уже сейчас «душновато» и «пыльновато». С таким общепринятым в развитых странах подходом в градостроительстве и урбанистике — замена деревьев на парковку (особенно, если этого можно избежать) выглядит варварством и вредительством», — сожалеет барнаулец.

Чашу терпения жителей дома переполнило отношение представителей местной администрации и подрядчика.

ИА REGNUM Жильцы дома по ул. Папанинцев, 121-А полагают, что за гораздо меньшие деньги можно было бы привести в порядок старую площадку: заменить имеющиеся песочницу, баскетбольное кольцо, а не дублировать их. Площадку есть куда расширить — поставить обещанные качели

«Они что-то осматривали и планировали, но при попытке задавать им вопросы, мы услышали ответ: «Не мешайте работать». Сейчас у нас одна срочная просьба — приостановить выполнение проекта для нашего двора, сохранить деревья, так как работы вот-вот начнутся. Также мы намерены добиться наказания виновных в подделке официального документа — протокола общего собрания собственников, о чем в управляющей компании не стесняются в глаза говорить», — заявила Татьяна Гущина.

Ей, как и другим жильцам, хотелось бы увидеть актуализированный, согласованный с горожанами план благоустройства. О том же самом в ходе недавнего заседания Совета по развитию местного самоуправления говорил в Кирове и президент РФ Владимир Путин.

«Напомню: когда мы запускали этот проект, его принципиальным условием было участие жителей в определении приоритетов благоустройства. Обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо, безусловно, с учётом мнения граждан, которые проживают на этих территориях, так, как это действительно нужно людям, а не так, как удобно тем, кто организует работы», — отмечал президент.

Выходит, что не все руководители это услышали. А кое-кто решил, что можно отделаться имитацией учёта мнений жителей, пренебрегая реальными. При таком бюрократическом подходе имя проекту — «Некомфортная городская среда».

ИА REGNUM Жильцы дома по ул. Папанинцев, 121-А полагают, что за гораздо меньшие деньги можно было бы привести в порядок старую площадку: заменить имеющиеся песочницу, баскетбольное кольцо, а не дублировать их. Площадку есть куда расширить — поставить обещанные качели

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект «Формирование комфортной городской среды» инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главная задача — благоустройство дворов, городских общественных пространств и объектов. 1657 муниципалитетов по всей стране включились в эту работу. На финансирование проекта в текущем году из федерального бюджета выделено 20 миллиардов рублей.