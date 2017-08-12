В Выборге с 6 по 12 августа 2017 года состоялся юбилейный XXV фестиваль российского кино «Окно в Европу». В его конкурсную программу включаются только премьерные картины, не показанные ранее на других фестивалях, что делает смотр чрезвычайно престижным и статусным. Среди множества форумов российского кино соответствует этому ключевому требованию, помимо «Окна в Европу», только «Кинотавр», ежегодно проходящий в начале июня в Сочи. Перещеголять курортный, праздничный, модный и авторитетный смотр, называемый русскими Каннами, пожалуй, невозможно. И замечательно, что выборгский фестиваль никогда к этому не стремился, развиваясь как уникальное и по-своему ключевое для отечественного кинопроцесса событие. За время существования тут укоренились свои добрые традиции, и каждый год опробуются новые мероприятия и форматы, лучшие из которых становятся постоянными.

Oknofest.com Открытие фестиваля «Окно в Европу»

Приграничный Выборг оказался подходящим местом для проведения фестиваля (исключая небольшие гостиницы: три отеля с трудом вмещают всех гостей и участников). Уютный старый город с богатой историей, величественным замком, доступом к большой воде, живописными улочками расположен недалеко от российско-финской границы и близко к Санкт-Петербургу, позволяя жителям северной столицы — кинематографистам и простым любителям кино — за пару часов добраться до гущи фестивальной жизни. Само название фестиваля — «Окно в Европу» — объясняется не только его местоположением. Одна из конкурсных программ представляет фильмы, созданные русскими кинематографистами совместно с коллегами из других стран (не только европейцами). В этом году приз специально собранное жюри конкурса «Копродукция» присудило документально-игровому фильму производства России и Бразилии «Красный русский» режиссёра Чарли Брауна — комедии о двух бразильских актрисах, проходящих обучение в Москве.

Вообще кинопрограмма фестиваля «Окно в Европу» славится насыщенностью и разнообразием: за это фестиваль любят многие журналисты, синефилы и зрители. На призы жюри претендуют ленты конкурсных программ: игровых полнометражных лент «Осенние премьеры», короткометражного анимационного и неигрового кино и названный выше конкурс «Копродукции». За приз зрительских симпатий борются конкурсные фильмы и ленты, демонстрируемые в программах «Выборгский счет» и «Гала-премьера». Отдельный интерес для публики представляют внеконкурсные картины — призеры отечественных и международных смотров. Так что в Выборге можно увидеть как совсем новые киноработы, которые встречают первых зрителей и получают первую оценку именно в Выборге, так и нашумевшие хиты, завоевавшие признание на отечественных или зарубежных форумах. Вместе с детьми жители Выборга приглашались на показы новых полнометражных фильмов для семейного просмотра.

Публика, видевшая за 25 лет существования фестиваля множество очень разных фильмов, отличается открытостью и восприимчивостью. Им можно показать жесткий экспериментальный фильм, и они постараются его понять и принять. Можно представить разухабистую комедию на грани фола — они постараются настроиться на волну фильма и получить максимум удовольствия от просмотра. Эта открытость взгляда, готовность к приятию чувствуется на каждом сеансе, и тем категоричнее звучит самый беспощадный вердикт, когда публика голосует ногами, покидая просмотр. В этом году неожиданным и разочаровывающим оказался выбор зрителей: наибольшее количество положительных оценок собрала комедия Мараса Вайсберга «Бабушка легкого поведения». Невольно думаешь: четверть века показывают им авторское кино, высокое искусство, сложное и тонкое кино; они смотрят, всё понимают, но в итоге выбирают попкорновую развлекуху. И это понятно: после просмотра даже нескольких жестких фестивальных фильмов с изнасилованиями, избиениями и прочими неприятностями хочется отвлечься, отдохнуть, от души посмеяться. Тут недостаточно легкой иронии и тонкого черного юмора, представленных, например, дебютанткой Ольгой Поповой в изящной новогодней комедии «Девушка с косой». Тут оказалось необходимо противоядие помощнее.

Профессиональное жюри не оценивало «Бабушку…» из программы «Гала-премьеры», а выбирало призеров из 11 картин «Осенних премьер». Самой достойной абсолютно заслужено была признана история «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» режиссера Александра Ханта. Человеческая история с блестящим актерским составом, крепким сценарием, изящным художественным решением сразу после показа стала фаворитом смотра. Журналисты поздравляли продюсера и режиссера, публика еще долго обменивалась положительными впечатлениями и жюри ожидаемо отметило эту работу, ранее завоевавшую награду как лучший фильм конкурса «К Востоку от Запада» Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Помимо кинопоказов, программа «Окно в Европу» включила мастер-классы (в этом году лекции прочли Карен Шахназаров, Дмитрий Быков, Вадим Абдрашитов), творческие встречи (с этой целью город посетила, например, Светлана Светличная), круглый стол на животрепещущую тему «Кино и деньги», концерт органной музыки «Звучащее и незвучащее время кинематографа» в соборе Святых Петра и Павла, презентацию книг издательства «Зерба Е», выставку живописи и графики художника и режиссера Виктора Тихомирова, цех анимации — маленькую мастерскую, в которой любой желающий мог поучиться создавать мультфильмы.

У фестиваля есть свои уникальные традиции. Каждый год он начинается праздничным шествием: участники фестиваля и жители города вместе с музыкантами под веселую, бодрую музыку идут от гостиницы «Дружба» до кинотеатра «Выборг-Палас». Возможность немного прогуляться вместе с известными кинематографистами, популярными артистами и начинающими талантами привлекает большое количество горожан, которые приходят на этот праздник всей семьей. В день закрытия «Окна в Европу» члены жюри собираются за круглым столом, чтобы, не называя победителей, поделиться впечатлениями от увиденных картин, сделать прогнозы на будущее отечественного кино и дать начинающим кинематографистам советы. Открытое заседание жюри всегда привлекает большое внимание гостей и участников фестиваля и предвещает честные признания, тонкие замечания, остроумные вердикты. Так, в этом году была отмечена робость дебютов. Член жюри конкурса копродукции Михаил Брашинский поделился своим разочарованием в начинающих режиссерах: «Я почти не увидел никакого высказывания, дерзости, хамства в хорошем смысле этого слова. Большая часть дебютантов стремится к какой-то правильности. Я призвал бы их быть понаглее». Михаила поддержала режиссер Елена Демидова из жюри неигрового кино, отметив, что дебютантам частенько не хватает смелости, и член жюри «Осенних премьер» Юсуп Разыков, который констатировал, что молодые люди стесняются быть самими собой. Вместе с тем председатель жюри конкурса «Осенние премьеры» Рустам Ибрагимбеков возразил, что в дебютах их программы хамства было достаточно, в некоторых даже с перебором. Тем не менее программа показалась ему достаточно интересной именно благодаря дебютам, которые позволяют заглянуть в завтрашний день отечественного кино.

Цитата к/ф» Аритмия». реж. Борис Хлебников. 2017. Россия Двое

Девиз фестиваля «Российское кино — прогноз на завтра» подтверждается не только особым вниманием к полнометражным дебютам, но и такими акциями, как создание специального проходящего в преддверии смотра конкурса «Окно в интернет». В нем представлены опубликованные в интернете короткометражные игровые, документальные, анимационные ленты и клипы, созданные в текущем и предыдущих годах. За пять лет своего существования «Окно в интернет» стал самым престижным и известным интернет-конкурсом фильмов. Победители этого маленького смотра в качестве приза получили путевки на фестиваль в Выборг, где смогли побороться за право на развитие своей творческой судьбы. Они окунулись в гущу кинематографической жизни, которая на фестивале, как и водится, бьет ключом.

Oknofest.com Открытие фестиваля «Окно в Европу»

Каждый перенасыщенный разнообразными событиями фестивальный день начинался ранним утром на пресс-брифингах. В течение двух с половиной часов рассказать о своей работе и ответить на вопросы журналистов успевали участники всех конкурсных программ (включая документалистов и режиссеров-мультипликаторов), авторы внеконкурсных фильмов и специальные гости. Вопреки всем предпосылкам (раннему часу, серьезности мероприятия, а иногда — напряженности режиссеров или категоричности журналистов) эти встречи почти всегда проходили душевно и весело. Журналисты радовали неожиданными вопросами, авторы фильмов — остроумными ответами, и в основном и те, и другие в итоге получали удовольствие от общения друг с другом, которое продолжалось на индивидуальных интервью.

Завершался длинный рабочий фестивальный день общением в «Клубе 25»: в просторном и изящном ресторане все гости и участники могли встретиться, обсудить увиденные фильмы, обменяться новостями и просто немного отдохнуть, послушав концерт приглашенной группы. Эти неформальные посиделки стали необходимой вишенкой на торте. Именно такого формата общения сильно не хватало в Выборге на протяжении нескольких последних лет. Все-таки каждый фестиваль — это не только просмотры, обсуждения, дискуссии, но и простое общение, танцы, тусовка, праздник. Хочется верить, что это новшество не окажется одноразовой акцией, приуроченной к юбилею смотра, и выборгский фестиваль «Окно в Европу» в целом будет по-прежнему развиваться, сохраняя лучшее и постоянно открывая что-то новое.