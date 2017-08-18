Сотрудники спецслужб часто говорят о провалах тайных операций, когда они идут не по задуманному плану и в конечном счете вредят инициировавшей их стране. И спустя год после якобы совершенной Россией попытки вмешаться в президентские выборы в США именно Москва пожинает негативные плоды своих же действий против Вашингтона, пишет Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полный назад

Так, Кремль выступает с одним смелым заявлением за другим, обвиняя США в «политической шизофрении» из-за реакции Вашингтона на «российские хакерские атаки». И, несмотря на нотки триумфа в словах российской стороны, связанные с ее убежденностью в упадке США и возвращения «униженной», но тем не менее восстанавливающей свои силы России за штурвал мировых процессов, самоуверенность Москвы преждевременна.

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Вмешательство в выборы в США создало «антитела» против российских действий: США в ярости, страны ЕС вновь настороже, тогда как Москва погрязает на Украине и в Сирии. Россия по-прежнему является реваншистской силой, однако теперь добиться своих геополитических целей Кремлю будет сложнее, нежели год назад.

Автор подчеркивает, что принципы тайной деятельности России лучше всего изложены в докладе от 6 января, подготовленном «разведывательным сообществом США». В нем утверждалось, что «президент [России] Владимир Путин отдал приказ на осуществление кампании оказания влияния в 2016 году, целью которой были президентские выборы». Намерение России, по мнению представителей американской разведки, состояло в том, чтобы «унизить» бывшую первую леди США Хиллари Клинтон и «помочь» Дональду Трампу. Более обширным же планом стал подрыв «возглавляемого США либерально-демократического порядка».

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И какого же нынче «ребятам с Лубянки», задается вопросом автор, отмечая, что Трамп, безусловно, выборы выиграл. За этим, признает Игнатиус, стояли более значительные факторы, нежели «российские тролли и боты». Налицо также и очевидный сбой в глобальном миропорядке. Тем не менее с момента инаугурации Трампа мир стал стремиться в направлении, обратном тому, на которое надеялись спецслужбы России.

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Во-первых, российское вмешательство привело решительному межпартийному противодействию со стороны Конгресса, принявшему в июле подавляющим большинством новые санкции против Москвы. Своим наступлением на политику США Путин лишь сплотил прежде разрозненных законодателей. «Россия» вновь стала оскорблением в американской политике, о чем и сожалеют многие российские эксперты. На исправление ситуации могут потребоваться годы, и Путину некого винить, кроме как себя.

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Во-вторых, в политике ЕС также произошла определенная поляризация, вызванная попытками Москвы манипулировать ведущейся в этих странах дискуссией. Популистский пожар, тайно раздуваемый Россией и поглотивший Великобританию после голосования по Brexit, почти сошел на нет. Умеренные центристы удержали свои позиции в Нидерландах, Франции и Германии. «Поддержка» Москвой националистов отчасти привела к их ослаблению, и теперь как правые, так и левые в ЕС вынуждены высказываться о своей независимости от России, чтобы не быть заподозренными в ангажированности Кремлем.

В-третьих, интернет-манипуляции Москвы привели к ответным мерам со стороны компаний и общественных групп по борьбе с «фальшивыми новостями». Одним из таких примеров стал «контрольный пульт», созданный организацией Альянс во имя защиты демократии, входящей в состав Германского фонда Маршалла. Он занимается мониторингом 600 учетных записей Twitter, связанных с российскими программами оказания влияния, для сбора регулярных сводок выходящих в тренд тем, хештегов и ссылок. Будучи уже предупрежденным, мир теперь отчасти и вооружен.

В-четвертых, интернет-компании и компании, занимающиеся социальными сетями, стремятся к созданию технологий для решения проблемы борьбы с ботами, троллями и «фальшивыми новостями». Так, Facebook планирует создать систему идентификации «сомнительных» статей и отправления их в «независимые организации проверки информации», которые будут предупреждать пользователей в случае невозможности найти доказательства приведенным в них утверждениям.

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Наконец, благодаря ряду расследований удалось вскрыть группы и компании, предположительно связанные с кампанией взлома Россией. В частности, к одной из таких организаций автор отнес и WikiLeaks.

Возможно, одной из немногих положительных сторон для российских властей в произошедшем стало увеличение поддержки республиканцами российского лидера, которая, по данным Pew Research Center, почти удвоилась с 2015 года и составляет теперь 34%.

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Проблема российского руководства в том, что оно перегнуло палку, заключает автор. Неприятие Путиным Хиллари Клинтон и его «энтузиазм» по поводу Трампа заставили его, по мнению автора, нарушить главное правило секретной деятельности — сделать так, чтобы она таковой и оставалась. В эпоху интернета можно еще активнее распространять не только ложь, но и правду.