Рубль портам голова

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и и рубль

C 1 января 2018 года Россия должна перейти с долларов на рубли при расчёте тарифов для компаний, занимающихся разгрузкой и погрузкой в портах. Президент Владимир Путин потребовал от правительства реализовать соответствующее поручение. Цель лежит на поверхности — поднять статус российской валюты как внутри страны, так и среди главных внешнеторговых партнёров, Китая и Германии. Внешние условия, продиктованные санкциями со стороны США и Евросоюза, лишь благоприятствуют президентской инициативе. Тем более что за последние шесть лет Москва планомерно увеличивает производство золота, занимая на мировом рынке третье место после Китая (453,5 тонны) и Австралии (290,5 тонны): с 2010 по 2016 год данный показатель увеличился с 189 до 253,5 тонны, говорится в обзоре Thomson Reuters по золоту за 2017 год. Хотя с января по февраль с.г. в России зафиксировано 7%-е сокращение производства — до 31 тонны в сравнении с 33,2 тонны годом ранее.

О полноценной дедолларизации говорить пока преждевременно, поскольку российские резервы размещены в ценных бумагах казначейства США, напоминает экс-замминистра финансов Олег Вьюгин. Речь идёт о $108,7 млрд, доход от которых не превышает 5% годовых. На конец 2016 года доля американских облигаций в международных резервах России составила 23,1%. Что касается самих международных резервов Центробанка, то они по состоянию на 28 июля с.г. оцениваются в $418,9 млрд. Заманчивая цифра, не так ли?

Szaaman Золото

Абсурдность ситуации заключается в том, что внутри страны предприятия и физические лица занимают в лучшем случае под 7—10% годовых (если повезёт со связями). Самые удачливые из них, которые располагают оборотными средствами, на выходе закладывают стоимость кредита в товарную цену, не забывая также о реальной инфляции, что измеряется в двухзначных цифрах. В итоге мы получаем товар, который зачастую неконкурентоспособен.

Долларовая «подушка» для Китая

Жаль. Ведь на вложенные в гособлигации США деньги Россия могла бы не только обновить существующую железнодорожную и автодорожную инфраструктуру, но и как минимум удвоить её протяженность. Тогда проблему занятости населения удалось бы решить на десятилетия вперед, создав тем самым внутренние источники для экономического роста и индустриализации. Так делает, например, Китай, на долю которого приходится 60% новых высокоскоростных железных дорог планеты. Правда, Поднебесная сама закладывается на американскую валюту. К июлю 2017 года КНР накопила валютные авуары на $3,08 трлн и поэтому не торопится избавляться от долларовой зависимости. Пекин действует осторожно, постепенно увеличивая международное хождение юаня через валютные свопы.

Зачем убивать геополитического и экономического противника, когда тот потрёпан, но всё ещё силён? По данным мировой межбанковской системы SWIFT, доля юаня в международных операциях составляет всего 1,9%, хотя в январе 2016 года данный показатель оценивался в 2,4%. Курс Федеральной резервной системы США на укрепление доллара вынудил Народный банк Китая сконцентрировать усилия на поддержании фондового рынка, временно позабыть о валютной экспансии. Отсюда и проистекает падение объемов юаневых операций. Для сравнения: доля американского доллара в международных операциях — 42,9%. На втором месте — единая евровалюта с долей 29,4%. А тройку замыкает британский фунт с 8,6%. Далее следуют японская иена (3,07%), канадский доллар и только потом — китайский юань. Тем не менее Пекин уже сейчас может гордиться тем, что вытеснил на седьмое место швейцарский франк, доля которого оценивается системой SWIFT в 1,6%.

Начальник отдела платежей SWIFT по Азиатско-Тихоокеанскому региону Майкл Мун подбадривает Китай: «Несмотря на волатильность в Китае и широкий экономический спад на рынках Юго-Восточной Азии, Сингапур, Таиланд и Малайзия увеличивали объёмы операций в юанях, в том числе и через создание клиринговых центров для китайской валюты. Данный рост — следствие обширных торговых отношений между Юго-Восточной Азией и Китаем, которые по-прежнему очень важны для региона». К примеру, в отчете SWIFT за 2016 год отмечается, что за последние 12 месяцев использование Малайзией юаня для платежей в Китае и Гонконге выросло на 68%, а с 2013 года данный показатель увеличился на 214%. По объемам платежей с января 2013 года китайская валюта переместилась с третьей позиции на вторую, обогнав малайзийский ринггит, уточняет портал Leaprate.com. Однако апрель 2017 года оказался для юаня не столь оптимистичным. По данным клирингового центра в Лондоне, среднедневной оборот юаневых операций составил $34 млрд, что на 15% меньше октября прошлого года.

Юань

Пекин собирает «осколки» бывшей Британской империи

С учётом масштабов китайского проекта «Шелковый путь», который стимулирует торговую и финансовую экспансию КНР за пределами национальной территории, вышеобозначенный спад едва ли носит критический характер. Тем более что у Пекина сформировались особые отношения с Лондоном, которые неразрывно связаны с «приданым» Британской империи — Гонконгом. Ведь на долю последнего приходится 76,8% всех клиринговых операций с юанем. Второе место после Гонконга удерживает сам Лондон — 5,4%, а Сингапур — третье с 4,6%, передает South China Morning Post со ссылкой на данные SWIFT. Стоит ли напоминать, что Сингапур с 1867 года являлся колонией Британской империи, а с 1957 по 1963 год был самоуправляемой территорией в составе империи, пока не вошел в Малайзию, из которой спешно ретировался спустя два года.

Клиринговые услуги Китаю оказывает и Южно-Африканская Республика, где с 2015 по 2016 год объёмы операций в юанях увеличились на 112%. «Создание клирингового центра в Южной Африке в июле 2015 года, а также расширение использования Сингапуром юаня в операциях с ЮАР стали катализатором роста региональных позиций китайской валюты», — заявил начальник отдела банковских операций SWIFT Гарри Ньюман, которого цитирует агентство Reuters.

В поддержку Китая действует не только влиятельная финансовая сила в лице бывших владений Британской империи, но и интеллектуальный центр, задачей которого служит постепенное ослабление американской экономической гегемонии в пользу китайско-британского тандема. А кто из внешних игроков действует в поддержку России? Никто. Президент Путин может опираться только на собственный народ, поскольку ни правящая бюрократия, ни сырьевая по своему характеру (экспортоориентированная) экономика не в состоянии взять ответственность за суверенитет рубля.