Если мы захотим представить себе невообразимые военно-технические решения, то, вероятнее всего, мы вспомним о периоде «холодной войны», когда США и Советский Союз разрабатывали планы по ведению Третьей мировой. Обе сверхдержавы обдумывали много необычных военных идей, начиная с самолетов-камикадзе, оснащенных ядерными зарядами, до военных баз на Луне, пишет Блэйк Стилвелл в статье для Scout Warrior.

Иван Шилов ИА REGNUM Айсберг

Оригинальные военные идеи можно встретить и в период Второй мировой войны, когда противоборствующие стороны стремились найти военное средство, которое могло бы одержать победу. Канада, являясь частью Британской империи, выдвинула ряд идей, включая предложение о создании авианосца изо льда, добытого в горах канадской провинции Альберта.

Говорят, что один из научных советников премьер-министра Великобритании бросил кусок пайкерита — композитного материала, состоящего из древесных опилок и водяного льда — в ванну Уинстона Черчилля. Пайкерит плавал в ванне и не таял. После этого эпизода началась разработка авианосца. Проект получил название «Хабаккук».

Arch.mcgill.ca Проект Хабаккук

Черчилль давно искал военное средство для защиты британских судов в Северной Атлантике от немецких подводных лодок. Дефицит стали в Великобритании дал шанс проекту «Хабаккук».

Британские самолёты, патрулировавшие районы Северной Атлантики, имели ограниченный радиус действия. Создание плавучих заправочных станций из пайкерита на всем протяжении судоходных путей позволило бы защитить морские конвои от немецких подводных лодок.

В 1943 году на канадском озере Патришия появилась 1000-тонная уменьшенная модель ледяного авианосца «Хабаккук». В случае успешных испытаний предполагалось строительство ледяного авианосца, способного разместить на борту до 200 истребителей и самолётов-разведчиков, длина авианосца составила бы 610 метров, а ширина — 92 метра. Кораблю водоизмещением 1,8 млн тонн и высотой 61 метр потребовалось бы 26 электромоторов. Дальность действия должна была составить 11 тыс. километров.

К сожалению, несмотря на то, что пайкерит не растаял в течение летних месяцев, а 18-метровая модель авианосца выдержала ряд испытаний, стоимость строительства полноразмерного авианосца оказалась слишком высока. Британское правительство заморозило проект «Хабаккук». Металлические элементы конструкции ледяного авианосца до сих пор покоятся на дне озера Патришия.