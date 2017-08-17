Правительство Украины регулярно проваливает планы приватизации после того, как в 2016 году Верховная Рада на законодательном уровне запретила российским инвесторам покупать украинские предприятия. Тогда народные избранники не оставили ни одного шанса российским инвесторам. В частности, документ содержит массу формулировок, которые запрещают покупать украинские предприятия не только зарегистрированными в России компаниям и гражданам, но также юрлицам и лицам, которые прямо или опосредованно контролируются резидентами России.

Иван Шилов REGNUM Экономика Украины

Комментируя нововведения, глава Фонда госимущества Украины Игорь Билоус отметил, что если в течение периода инвестиционных обязательств будет обнаружено, что покупатель обманул государство (например, скрыл гражданство РФ), соглашение будет аннулировано.

Несмотря на устранение конкурентов в виде российского капитала, западный и украинский бизнес не спешит принимать участие в распродаже даже стратегически важных гособъектов Украины. А все попытки украинских чиновников найти хозяина разворованным и убыточным компаниям напоминают известный анекдот о неудачной «продаже слона». Подтверждением тому стал прошлогодний провал приватизации Одесского припортового завода, недавний перенос продажи блокпакетов акций крупнейших энергокомпаний «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», тернопольского завода «Орион».

Orion.te.ua Тернопольский радиозавод Орион

В частности, 11 августа Фонд госимущества Украины (ФГИ) подтвердил информацию о переносе с 17 на 31 августа торгов блокирующих пакетов (25%) акций компаний «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго».

«В связи с поступлением в ФГИ информации о том, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не продлила лицензию Киевской международной фондовой бирже, Фонд вынужден принять решение о переносе торгов пакетами акций, запланированных на этой бирже, на другие торговые площадки», — говорится в официальном сообщении ФГИ.

Примечательно, что в конце июля 2017 г. из-за отсутствия покупателей также сорвался аукцион по продаже расположенного в центре Киева «Президент-Отеля» при стартовой цене в 323,142 млн грн (12,6 млн долл). «Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок от потенциальных покупателей», — говорится в сообщении в газете «Ведомости приватизации».

Неудивительно, что за первое полугодие 2017 года ФГИ перечислил в государственный бюджет скромные 109,471 млн гривен (4,2 млн долл) от приватизации государственного имущества. Выполнив годовой план поступлений на 0,64% (669 млн долл).

Так слона Гройсман точно не продаст

16 июля, комментируя провальные попытки реализовать госактивы, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире ТК «Канал 34» признал, что цену на продаваемые объекты может установить только рынок.

«Цены может определить только рынок. Это должна быть публичная продажа этих компаний для того, чтобы туда пришли эффективные собственники», — сказал Гройсман.

По его словам, сейчас «хорошо живут» директора государственных компаний и те, кто «присматривает» за такими предприятиями. При этом Гройсман уточнил, что сегодня деятельность госкомпаний наносит убыток государству на 3,519 млрд долл! «Для государства эти компании, кроме стратегических предприятий, — они генерируют убытки. На сегодня убытки от государственных компаний — 90 млрд грн», — пояснил премьер.

Гройсман добавил, что в стране насчитывается 3,5 тысячи госпредприятий, которые управляются неэффективно.

«Нужно просто дать возможность предпринимателям принять участие в покупке государственных предприятий, на базе которых они могут создать успешные работающие предприятия», — подчеркнул премьер.

Еще в июле 2017 года минэкономразвития Украины опубликовало список объектов, подлежащих приватизации в 2017—2020 году. В документ внесли 893 объекта, среди которых крупнейшие производственные и культурные предприятия, в частности, цирки, банки, редакции ведомственных журналов, госпредприятия Минобороны. Крупнейшими по объему активов являются Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, «Ощадбанк», «ПриватБанк», Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк), «Центрэнерго», «Аграрный фонд», Укргазбанк, а также сверхприбыльные «Турбоатом» и «Артемсоль». Их суммарная стоимость — 189,4 млрд грн (7,4 млрд долл или 11,1% всех госактивов).

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Правительство намерено оставить в государственной собственности 15 особо важных предприятий — Укрзализныця», «Укрпочта», НАК «Нафтогаз Украины», КБ «Южное», Завод 410, «Южмаш», «Антонов», «Хартрон», ХГАПП, Администрация морских портов, «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Укрэнерго», Восточный ГОК, «Укрхимтрансаммиак». Важными также признаны 363 объекта общегосударственного значения. Они обеспечивают выполнение государством своих функций. При этом МЭРТ предлагает передать в концессию 359 гособъектов (право временного использования частными предприятиями).

Чтобы распродать госсобственность, правительство разработало новый проект закона о приватизации, который Рада рассмотрит осенью 2017 г.

По оценкам экспертов, документ предусматривает значительное упрощение процедуры продажи государственных активов. В частности, регулирование приватизации будет осуществляться одним законом (сейчас — семь законов), согласно которому будет лишь два типа объектов приватизации (вместо пяти) — крупные и малые. Вместо пяти процедур приватизации предлагается оставить две — аукцион и выкуп. Крупные объекты приватизации будут продаваться исключительно при участии авторитетных советников, а малые — через электронную площадку Prozorro. Кроме того, на приватизируемые объекты будет накладываться мораторий на банкротство. Условия приватизации будут утверждаться Кабинетом министров и могут предусматривать аукцион с условиями и аукцион без условий. В случае отсутствия покупателя будет возможность снижения цены на объект на 25−50%.

Бизнес и эксперты полны скепсиса

В то же время глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец не верит в приход эффективного собственника в подготовленные к приватизации госшахты.

«Мы не против приватизации, важно, чтобы она была прозрачной. Но горношахтное оборудование очень металлоемкое, и сдать их на металлолом гораздо выгоднее, чем поддерживать работу», — сказал ранее «Вестям» Волынец.

Между тем еще в 2016 году опрос топ-менеджеров компаний, которые входят в Европейскую бизнес ассоциацию, показал, что 67% из них недовольны состоянием бизнес-климата — потому что нет прогресса в реформах, системных изменений, а коррупция все еще распространена на всех уровнях. За всё время, пока ассоциация изучает бизнес-климат, его оценка ни разу не достигла положительного значения — 4 баллов из 5 возможных. Максимальную оценку Украина получила в конце 2010 года — 3,4 балла.

Наличие на Украине фискальных рисков для инвесторов ранее признал заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов. По его словам, приоритетами правительства до конца 2017 года остаются приватизация ОПЗ и «Центрэнерго».

"Наши государственные предприятия являются неисчерпаемым источником фискальных рисков. Финансовые проблемы государственных предприятий в конце концов становятся проблемами бюджета и высасывают средства, которые могли бы быть использованы на более важные вещи, чем спасение хронически неприбыльного бизнеса. Именно поэтому нам необходимо радикально сократить количество государственных предприятий, а часть передать в концессию», — сказал Нефедов.

Напомним, 7 июля в Лондоне, выступая перед инвесторами, Гройсман обещал защитить иностранные инвестиции «английским правом».

«Мы хотим, чтобы в сентябре-октябре этот закон был принят. Он откроет возможности широкого инвестирования в экономику нашего государства. И мы заинтересованы, чтобы каждая инвестиция была успешной… Мы обеспечим конкуренцию, прозрачность и защиту — три вещи, которые для нас важны», — добавил Гройсман.

Российские инвесторы покидают Украину

Обещания премьера вызывают, мягко говоря, недоумение на фоне бегства и откровенного выдавливания с украинского рынка российского капитала и бизнеса. Так, в августе президент компании Evraz Александр Фролов заявил о намерении группы продать компанию «Евраз Южкокс» на Украине.

«Мы рассматриваем вопрос продажи, у нас есть варианты, есть понимание того, как мы можем продать», — сказал он.

До этого активы Evraz на Украине были представлены Днепропетровским металлургическим заводом им. Петровского (Днепр), Евраз Южкокс и Евраз — Сухая Балка (Кривой Рог Днепропетровской обл.). В мае 2017 года Evraz Group S. A продала шахту Сухая Балка компании Berklemond Investments Ltd (входит в состав DCH Group).

Кроме того, на Украине возросли убытки дочек российских банков, сообщил 15 августа 24 канал.

Отмечается, что с начала 2017 года украинцы закрыли депозитные счета в дочках российских банков на более чем миллиард гривен (39,1 млн долл). Наибольшую сумму в гривнах потерял российский «Сбербанк» — 509,4 миллиона гривен. А это более четверти всех вкладов финучреждения в гривнах."ВТБ» недосчитался в 2017 году почти 302 миллионов гривен. 11,8% всех гривневых депозитов вывели из российского «Проминвестбанка». Учреждение потерял 282,26 миллиона гривен.

Еще в марте 2017 года заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова отметила, что «все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня на Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже». Не последнюю роль в этом процессе сыграл ввод персональных специальных экономических санкций против публичных акционерных обществ «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ БАНК», «БМ БАНК». Напомним, 16 марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении ряда юридических лиц.

Также наглядным примером выдавливания российского бизнеса стало решение Верховного суда Украины от 2015 года о возврате в госсобственность «Запорожского производственного алюминиевого комбината», который принадлежал объединенной компании Российский алюминий (РусАл).

Напомним, в июле 2017 года МВФ отложил выделение очередного, пятого транша кредита Украине на конец текущего года. Причина такого решения, по данным СМИ, заключается в том, что парламент не успеет за лето проголосовать необходимые законопроекты. Согласно условиям МВФ, Киев должен провести приватизацию части компаний. В том числе и акции энергокомпаний — «Днепрооблэнерго» и «Днепроэнерго».

Doe.com.ua ДТЭК Днепрооблэнерго. Центр обслуживания клиентов

Как сообщалось, 14 июня правительство Украины утвердило законопроект «Об основных направлениях бюджетной политики на 2018−2020 годы» (т. н. «бюджетная резолюция»). Согласно документу, Киев рассчитывает получить в государственный бюджет по 17,1 млрд грн (669 млн долл) от приватизации в 2018 и 2019 годах. Это также соответствует показателям, заложенным в госбюджеты 2016−2017 годов.

Ранее, в 2016 году, от приватизации в бюджет Украины поступило 188,92 млн грн (7,3 млн долл) или 1,1% от ожидаемых 17,1 млрд грн, а годом ранее — 151,5 млн грн (5,9 млн долл), или 0,9%.