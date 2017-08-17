С приближением местных выборов 2017 года предвыборная кампания в Грузии становится все более активной, а партии и их кандидаты щедро раздают избирателям новые обещания, пытаясь привлечь на свою сторону их голоса. После выборов об этих обещаниях в большинстве случаев забывают и проводят ту политику и осуществляют те мероприятия, которые «выгодны и нужны» для интересов собственной партии.

Нико Пиросмани. Встреча гостя. 1915

Кандидат в мэры Тбилиси от «Национального движения», бывший заместитель гендиректора телекомпании «Рустави-2» Заал Удумашвили в привычном и традиционном для своей партии стиле встречи с избирателями и избирательную кампанию строит на критике нынешней власти и социальных проблемах населения, делая особенный упор на социально незащищенных слоях.

В рамках своей избирательной кампании Заал Удумашвили устроил встречу с наиболее нуждающимися жителями столицы в зале заседаний Тбилисского сакребуло (городского собрания), куда пригласил и тех граждан, которых ранее в статусе кандидата в мэры посещал на дому.

Обещания были в меру «щедрыми»: всем социально незащищенным тбилисцам, чьи рейтинговые очки не превышают 200 000, кандидат от «Нацдвижения» обещает в случае своей победы ежемесячно выплачивать пособие на сумму 50 лари (около $21). Упор в своем выступлении Удумашвили делал именно на этих рейтинговых очках, подчеркивая, что нынешнее правительство семьям с высокими рейтинговыми очками никакой денежной помощи не оказывает.

«За последние 3 года более 7 тысяч жителей Тбилиси были лишены государственного пособия только за то, что они купили холодильник или цветной телевизор», — заявил кандидат от «Национального движения», забыв при этом или не желая вспоминать период правления «Единого национального движения», когда денежная помощь выдавалась только семьям с очень низкими рейтинговыми очками.

Социальные работники, которые в период правления в Грузии Михаила Саакашвили и его партии посещали подавших заявки на госпомощь тбилисцев на дому, были очень строгими оценщиками и в случае, если у владельца квартиры оказывались такие «предметы роскоши», как стиральная машинка, даже старая, телевизор или холодильник, или просто квартира была в хорошем состоянии, ему в дополнительной денежной помощи отказывали. Зачастую лишали и самого статуса социально незащищенного лица. В тот период такой статус давал его владельцу некоторые «привилегии» вроде «медицинского страхования» (минимального пакета медицинской помощи) и карточек на льготный проезд в городском транспорте (метрополитене и автобусах).

Следует отметить, что особых изменений в эту систему нынешняя власть не внесла. Но кандидат от «Нацдвижения» делает акцент на тех гражданах, которые лишились социальной помощи и статуса социально незащищенных именно при этом правительстве.

По мнению Заала Удумашвили, виной всему та методология оценки состояния и уровня жизни и доходов семей, которую разработало и внедрило нынешнее правительство. При этом о том, чем отличается эта методология от прежней и в чем преимущества применявшихся при правлении ЕНД методов оценки, он ничего не говорит.

Зато Удумашвили уже подсчитал, сколько в Тбилиси людей, чьи рейтинговые очки достигают 200 000. Их, по данным «Нацдвижения», 166 000 человек. А это еще и 166 тысяч потенциальных голосов избирателей, поддержку которых пытается завоевать кандидат в мэры Тбилиси.

С тем, о чем говорит Заал Удумашвили, нельзя не согласиться. В городе, где столько малоимущего населения, недопустимы непомерно высокие бюрократические расходы чиновников столичной мэрии. Кандидат от «Нацдвижения» обещает в случае своей победы на выборах уже в октябре этого года резко, на 100 миллионов лари, сократить расходы чиновников и направить эти средства на удовлетворение нужд социально незащищенных семей.

Среди других обещаний, которые Заал Удумашвили обильно раздает на встречах с избирателями, — увеличение финансирования программ здравоохранения для детей, подростков и лиц с ограниченными возможностями. Семьям, годовой доход которых не превышает 40 000 лари, кандидат от «Нацдвижения» в случае рождения ребенка обещает однократную помощь в размере 1000 лари. Втрое, если верить Удумашвили, повысится финансирование бесплатных столовых для неимущих граждан, соответственно, улучшится рацион питания этих граждан. Такие социальные приманки подбрасывает избирателям кандидат от партии, неформальным лидером которой продолжает оставаться экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне лишенный гражданства и на Украине.

Проблемы беженцев и социально незащищенных семей, ветеранов и военнослужащих, социальные и бытовые проблемы жителей столицы обещает решить кандидат в мэры Тбилиси от «Европейской Грузии» Елена Хоштария. Она проводит встречи с наиболее нуждающимися тбилисцами и активно публикует в соцсетях фотографии, отражающие их проблемы. Один из предвыборных девизов Хоштария: «Весь предвыборный период я использую для того, чтобы жить абсолютно во всех кварталах».

В ином ключе проводит предвыборную кампанию кандидат от правящей партии Каха Каладзе. Его обещания — более «масштабные». Это урбаническое развитие столицы, упорядочение парковки и решение проблемы движения на улицах, превращение Тбилиси в полный жизни и зеленый город, улучшение его визуального облика и приближение его к стандартам большинства европейских городов…

Видимо, следуя примеру и инициативе мэрии Москвы, Каладзе решил взяться за тбилисские «хрущевки» и обещает избирателям оставить эти сооружения в прошлом и заменить их новыми корпусами. За счет чего он собирается это делать, пока не уточняется.

Лишь вчера, 16 августа, определился с кандидатом в мэры Тбилиси «Альянс патриотов Грузии». Им названа вице-спикер парламента, журналист Ирма Инашвили. В отличие от конкурентов, она собирается строить свою кампанию не на социальных проблемах и не на озеленении или освещении столицы, а на необходимости изменения избирательной системы. В «Альянсе патриотов» обещают, что выборы в местные органы власти пройдут на фоне масштабных акций протеста, которые возглавит Ирма Инашвили.

На критике действий и политики нынешних властей — как столицы, так и Грузии, строит свою предвыборную кампанию независимый кандидат в мэры, также журналист по профессии Александр Элисашвили.

Между тем различные исследовательские организации пытаются предсказать, кто же именно победит на выборах мэра Тбилиси. Следует отметить, что в этом вопросе особых сомнений ни у кого нет. Разница лишь в процентах. Так, по исследованиям NDI, больше всего (30%) голосов на выборах наберет кандидат от «Грузинской мечты» Каха Каладзе. За ним следуют Александр Элисашвили (19%), Заал Удумашвили (18%) и Елена Хоштария (5%). Причем NDI не исключает проведения второго тура выборов мэра столицы.

Иные данные у исследований, проведенных компанией психолога Зазы Бигвава «Психопроект» по заказу правящей партии. Следует отметить, что «аппетиты» у «Грузинской мечты» не такие масштабные, как у ЕНД, в период правления которого во всех исследованиях правящая партия и ее кандидаты «набирали подавляющее большинство голосов». Но в исследованиях компании Бигвава для «Грузинской мечты» вероятность проведения второго тура минимальна. Если верить данным этих исследований, Каха Каладзе наберет на выборах мэра Тбилиси 40%, а остальные кандидаты, вместе взятые, до этой цифры дотянуть не смогут. На втором месте в исследованиях компании Бигвава стоит кандидат от «Нацдвижения», далее идут кандидат от «Европейской Грузии» и Александр Элисашвили.

Местные выборы в Грузии должны состояться в октябре. Президент Грузии издаст распоряжение о назначении выборов до конца августа. В оставшееся время тбилисцам предстоит выслушать еще немало обещаний, тем более, что еще далеко не все политические субъекты назвали и представили своих кандидатов.