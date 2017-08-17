



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Германия спустя продолжительное время ужесточила политический язык в отношении Турции, заявив: «Наше терпение закончилось!» Германия сообщила также, что в случае, если Турция продолжит нарушать права человека, ей придется задуматься о введении против нее экономических санкций. Спикеры партий Христианско-демократический союз (CDU), возглавляемой премьер-министром Ангелой Меркель, и Социал-демократической партии (SPD) намекают, что «достаточно терпели Турцию, но у терпения тоже есть предел». Партнеры по коалиции выразили свое мнение о том, что нарушения демократии и прав человека в Турции достигли ужасающей степени, с которой уже невозможно мириться на словах. С приближением выборов такой подход станет основной тенденцией.

Задержание в Турции турецкого представителя газеты Die Welt Дениза Юджеля и семи граждан Германии под предлогом «расследования событий 15 июля» (попытке военного переворота в Турции в 2016 году) стали причиной роста напряжения между Анкарой и Берлином. А затем арест десяти значимых правозащитников на Принцевых островах в Стамбуле, последовавшее за ним заключение под стражу шестерых человек, привели к тому, что даже самые умеренные люди резко высказались об Эрдогане. Случившееся на Принцевых островах стало в определенном смысле последней каплей. Германия на всех правительственных уровнях стала более очевидно и решительно высказывать свои ожидания относительно Анкары. Подобное изменение отношения может привести к серьезным последствиям с точки зрения Турции. Меркель впервые прямым текстом высказалась относительно происходящего в Турции. Она резко осудила решение об аресте активиста-правозащитника, гражданина Германии Петера Штойдтнера: «На наш взгляд, эти аресты стали еще одним случаем принудительного вовлечения в процесс и заключения под стражу невинных людей, что вызывает серьезное беспокойство».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем недавнем интервью каналу ZDF заявил, что правительство Германии поддерживает санкции против Турции, обнародованные правительством Германии. Выступая с критикой президента Эрдогана, он отметил: «Люди, на протяжении долгих лет работавшие в этой стране или вместе с ним, или с его партией, либо попали под преследование, либо сидят в тюрьме, либо не могут открыть рот. Мы не сможем с этим согласиться. Считаю, что открытый призыв прекратить это будет считаться вопросом самоуважения нашей страны». По информации турецкого представительства Deutsche Welle, президент Германии одобрительно отозвался об открытом письме министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, адресованном туркам, проживающим в Германии. Штайнмайер заявил, что и три миллиона турок, проживающие в Германии, вероятно, глубоко сожалеют относительно обрушения возведенных мостов с Анкарой. Штайнмайер отметил: «Это действительно очень горько, и в этой связи нам нужно было сделать заявление для наших граждан — уроженцев Турции».

Требование к Анкаре немедленно освободить активистов-правозащитников, впервые высказанное таким резким и очевидным тоном со стороны МИД Германии, дает представление о следующих шагах, которые будут предприняты Берлином. Германия выскажет свои ожидания на еще более открытом и решительном языке. В случае, если Турция не отреагирует на требования и не освободит задержанных лиц, на кон будет поставлен «экономический козырь». Правительство Германии может для начала проверить пульс посредством замораживания проектов оборонной промышленности. Вслед за этим могут последовать такие маневры, как отмена тендеров, отказ в приеме выполненных работ, это лишь вопрос времени. Не остались без внимания высказывания Габриэля относительно намеченных к принятию шагов в отношении Турции: «Невозможно привлечь инвестиции в страну, где отсутствуют правовые гарантии, в которой некоторые немецкие компании ассоциируют с терроризмом». Правительство Германии также приостановит предоставление кредитных гарантий для компаний, собирающихся инвестировать в Турцию. Европейский союз проведет переговоры с другими членами ЕС о пересмотре финансовой поддержки Турции до ее вступления.

Переданный Берлином ультиматум в еще большей степени снизит количество немецких туристов. Отрасль туризма может потерять более 2 млрд долларов. Вряд ли благоприятно скажутся на собирающихся на отдых в кризисное время слова министра юстиции Германии Хайко Мааса: «Очевидно, что направляющиеся в Турцию будут отдыхать, к сожалению, не в правовом государстве». Глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер также подчеркнул, что меры, предпринятые правительством в отношении Турции, являются «абсолютно необходимыми». А ведь еще в Турции функционируют 6800 немецких компаний, среди которых Daimler (Mercedes), Bosch, Bayer, Fraport (обеспечивающая функционирование аэропорта Антальи), Man, Hugo Boss, Siemens AG, BASF и Volkswagen. В одной только компании BASF занято 8 тысяч человек. Это компании, обеспечивающие занятость для более чем 60 тысяч человек. Они также вносят вклад в экспорт Турции.

Объем внешней торговли между двумя странами составляет 36 млрд долларов. В 2016 году Турция получила доход 14 млрд долларов от немецкого рынка. Германия занимает первое место по экспорту и второе место по импорту. Несмотря на это, немецкие экспортеры уже сейчас заявляют о том, что в некоторых отраслях продажи упали. Может ли Турция позволить себе такую роскошь, как потеря такого рынка? За первые шесть месяцев 2017 года в автомобильной отрасли был осуществлен экспорт на 14,3 млрд. долларов. 78,24% от этого экспорта было осуществлено в страны Европейского союза (11,2 млрд долларов). Впервые на Германию пришлось 2,1 млрд долларов среди стран ЕС. Показатели экспорта, осуществляемого в одну лишь Германию, практически приблизились к уровню экспорта, осуществляемого в 147 стран, кроме ЕС.

Выступая с ответной речью в адрес Германии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заливался соловьем. Причиной столь неожиданной учтивости с его стороны является исключительно экономика. В его предложениях, начинающихся со слов «наши немецкие друзья», между строк читается просьба — «пожалуйста, не будем впутывать в это дело экономику». Он даже упомянул о «свободном рынке» и «праве собственности» с демократией, словно и не было случаев присвоения более тысячи компаний его же правительством. Это означает, что не зря Германия начала говорить с Эрдоганом на понятном ему языке. Немцы прекрасно знают, что он любыми мыслимыми и немыслимыми способами должен восстановить экономику до президентских выборов. Наверное, по этой причине президенту начали вежливо напоминать, что может ожидать Турцию при режиме единоличного правления. И на этот раз Германия не шутит. Даже если он пойдет на попятную и будет настаивать на авторитарном правлении, проигравшим в этом кризисе будет Эрдоган.