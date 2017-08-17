



Иван Шилов ИА REGNUM

В четырех районах Волыни в водоемах обнаружили возбудителей холеры, передают «Волинські Новини» (Луцк). Такие результаты могут свидетельствовать о вероятности загрязнения водоемов (в том числе фекального происхождения), на что обращено внимание руководителей районов. В этом году ситуация по холере на Украине обострилась. Так, при плановом мониторинге воды открытых водоемов на наличие возбудителей инфекций, имеющих международное значение, выделен Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Ogawa в районе пешеходного Ингульского моста в Центральном районе города Николаев.

Возбудитель холеры мог попасть в Ингул из-за сбросов близлежащих организаций или из ливневой канализации, сообщают «НикВести» (Николаев). Кроме того, опасная культура могла попасть из ливневой канализации, расположенной рядом с пешеходным мостом через Ингул. Поскольку городская канализационная сеть там не проходит, возможно, что кто-то несанкционированно подключился к ливневой канализации и сбрасывает туда зараженную воду. Это главные возможные причины попадания Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Ogawa в акваторию Ингула. Чтобы решить проблему, необходимо найти источник опасности, отметили в городском совете. Для этого было принято решение создать рабочую группу, в которую вошли соответствующие специалисты. Они проверят прилегающие учреждения и организации, а также узнают, есть ли нелегальные подключения к ливневой канализации. Когда источник возбудителя холеры будет выявлен, его изолируют. Кроме того, запрещено купаться и ловить рыбу в акватории Ингула, Южного Буга и Днепровского лимана — всех водоемах города — и ограничено проведение культурно-массовых мероприятий на водных объектах. Будет усилен контроль за торговлей речной рыбой на рынках, а также будут проводиться рейды для недопущения продажи рыбной продукции в не отведенных для этого местах. Руководителям учреждений с массовым пребыванием людей рекомендовали усилить санитарно-эпидемиологический режим. Ограничения будут действовать на период угрозы возникновения опасных инфекционных болезней.

Предоставление Украине безвизового режима для краткосрочных поездок вызывает оживленные дискуссии в Чехии, рассказывает «Mukachevo.net» (Мукачево). Все обсуждения ведутся вокруг одного опасения — увеличение уровня нелегальной трудовой миграции с Украины. Экономическая ситуация в Чехии улучшается. Повышаются зарплаты. Поэтому рядовой чех смотрит на иностранных соискателей как на угрозу своему благополучию. Увеличение предложения на рынке труда явно играет не на руку местным жителям, ведь рост зарплат может замедлиться или вообще прекратиться. Чего не скажешь о чешских работодателях, которые, прогнозируя будущие потери, бьют тревогу, мол, внутренний рынок труда не способен предложить достаточно квалифицированной рабочей силы ни из рядов безработных, ни среди выпускников учебных заведений. Не остается ничего другого, как искать трудовые ресурсы за рубежом. Их взгляды устремляются в том числе на украинцев. Камнем преткновения украинской трудовой миграции в Чехию уже много лет является процедура оформления рабочих виз. Только 32 205 официально трудоустроенных украинцев по закону не требуют разрешения на трудоустройство. Чешские предприятия начали довольно массово трудоустраивать украинцев с польскими рабочими визами, получить которые гораздо легче. Но такой обход закона предусматривает немалые штрафы для работодателей и выдворение нелегального работника. Только в марте этого года Чехия депортировала почти 300 украинцев, которые работали нелегально. Взгляды на украинцев у чехов различаются. Одни сочувствуют, что гонимые безработицей должны искать лучшей жизни вдали от родного дома и семьи, другие ругают — забирают у них рабочие места. Работодатели рассматривают украинцев как хорошую альтернативу отечественным работникам, но часть из них воспринимает их как низшую расу из-за низкого культурного уровня, ведь украинские заробитчане — это не всегда лучшие представители нации. Достаточно часто трудно побороть стереотип, сложившийся у чехов, которые привыкли к украинским рабочих на строительстве, — пьют и ругаются.

Согласно недавним социологическим исследованиям, пишет «Zaxid.net» (Львов), снова возросло количество украинцев, которые стремятся эмигрировать за границу. И не из-за войны — причины называются экономические. Парадокс: индексы растут, ВВП растет, инвестиции растут, а экономическая ситуация заставляет все больше людей искать новую родину. И здесь стоит задуматься, за чем люди едут, когда говорят о «возможности заработать» или «найти свое место». С поиском своего места у украинцев не складывается. Построили вертикально-интегрированное общество с сюзеренами и вассалами, где каждый знает, кто на кого работает и чьи интересы отстаивает. Но это же не просто «кадры» выезжают или «рабочая сила». Это исчезает надежда на какую-то конкуренцию. А без нее никакой чернозем или ниже, чем в Китае, зарплата работника, или географические преимущества не спасут. Можно возразить, что есть ИТ-сектор. Есть, но там расходы на «смотрящего» даже на среднем уровне выше, чем возможные доходы от «крышевания». Это не труба с газом, здесь контроль получается дорогой и неэффективный. А высокий уровень «идет в политику». Очевидно, улучшать жизнь украинцев. Но есть и позитив. Как говорят в деревне, «не переживай, наши лопаты у нас никто забирать не будет».

Венгры расширяют географию обучения закарпатских детей венгерскому языку, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). Председатель Закарпатского венгроязычного педагогического общества Илдико Орос посетила детские сады города Иршава. Цель визита заключалась в том, чтобы ввести в дошкольных учебных заведениях для желающих факультативное преподавание венгерского языка. Если такое сотрудничество будет налажено, то венгерская сторона обязуется обеспечить детсады всеми материальными и техническими средствами. По словам Орос, эта программа действует не только в Закарпатье, но и во всем Карпатском бассейне. Визит в Иршаву произвел на нее приятные впечатления, она выразила надежду, что родители и воспитанники дошкольных учебных заведений захотят сотрудничать с ними.

Парадоксы украинского рынка: покупатели жалуются на дороговизну товара, а производители недовольны слишком низкими закупочными ценами на него, констатирует «Новий день» (Херсон). Домохозяйки Херсонщины ворчат, что на базарах и в супермаркетах розничная стоимость помидоров, сладкого перца, баклажанов застыла на отметке 14—15 гривен за килограмм и в разгар сезона снижается слишком медленно. Аграрии же говорят, что оптом те же овощи удается продать лишь по 3—5 гривен, лишь немногим выше себестоимости. И это в лучшем случае: на оптовых рынках области бывают дни, когда за килограмм помидоров больше 1,3—1,5 гривны не дают. Везти их за десятки километров становится просто невыгодно. Так что часть урожая попросту остается гнить в поле, либо его выбрасывают из машин, вообще не сумев продать. Как говорит директор фермерского хозяйства «Зоря Каховщины», вице-президент Ассоциации фермеров Украины Леонид Кириченко, «цены у нас как диктовали, так и диктуют перекупщики. Да и спрос на овощи из-за продолжительной жары в целом снизился: кухни превращаются в «мартен», и хозяйки в городских квартирах не рискуют в такую знойную погоду заниматься консервацией». Мелким и средним хозяйствам Херсонщины предстоит либо и дальше мириться с экономическим диктатом посредников и отдавать им львиную долю прибылей, либо создавать объединения, которые будут сами налаживать реализацию продукции. Но для этого нужно проходить регистрацию, обустраивать современные хранилища, закупать тару и транспорт, разрабатывать товарные знаки. А все это затраты, под которые нужно брать кредит или вкладывать собственные деньги. Для этого, по всей видимости, аграрии пока не созрели — ни одного «овощного» кооператива в области за последние несколько лет пока так и не появилось.

На Винничине под эгидой Саакашвили создан «Штаб спільних дій», передает «Реал» (Винница). Его организатор — лидер «Руху нових сил» в области Леонид Марцинковский заявляет о необходимости консолидации всех демократических, антиолигархических сил с прозападными взглядами и общественности вокруг политической платформы ради достижения общих целей. Эту идею на Винничине поддержали до десятка парторганизаций. Для презентации объединения Марцинковский избрал формат открытой пресс-конференции. Помимо журналистов, она собрала несколько десятков представителей различных общественных организаций и движений, которые в большинстве вопросов разделяют политическую позицию Михаила Саакашвили. В ходе диалога Леонид Марцинковский отметил, что создание «Штаба» уже поддержали партии «Справедливость», «Хвиля», «Громадська позиція», «Європейська партія України», «ДемАльянс», «Патріот», УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Авто Євро Сила». Планы объединения собраны в программе «70 дней новой власти». Располагая программным документом объединение намерено мобилизовать украинцев к массовым мирным протестам начиная с сентября.

Политический аналитик, кандидат исторических наук Руслан Шиханов объяснил в интервью порталу «Новый день» (Запорожье), почему у Запорожья нет своей сплоченной политической и бизнес-элиты, хотя она есть у соседнего Днепропетровска. «Этот вопрос актуален уже лет двадцать и постоянно всплывает в разных конфигурациях, — заявил Шиханов. — Единого ответа на него до сих пор нет. Система, которая издавна существовала в СССР, выделяла базовые областные центры первого эшелона — Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепропетровск, Донецк. И в этих базовых городах сложился костяк, который десятилетиями делил все, что можно было поделить. Запорожье таким центром не было. И для партийной элиты наш город считался своеобразной ссылкой. Он был трамплином для того, чтобы уйти на должность в «более серьезный» город или столицу. И не было у местной элиты особого желания здесь задерживаться. И большинство руководителей, которые назначались уже после обретения независимости, рассматривали нашу область в таком же ключе. За исключением тех, кто здесь родился или прожил долгий период времени. И между ними постоянно была конкуренция. И наблюдалось желание не сформировать местный клан по примеру «днепропетровских» и «донецких», а выпихнуть кого-то наверх, чтобы занять его место или возглавить крупное предприятие. И в Киеве ориентировались на мнение не партэлиты, а запорожских «красных директоров». Из таких сейчас остался в городе один Богуслаев. Поэтому этот заменитель кланов, корпус «красных директоров» тоже, по сути, рассыпался… А у нас здесь были Сечи? У нас их не было. На территории Запорожской области никогда не было ни одной Сечи. Шесть из семи Сечей были на территории Днепропетровской области, и одна — Херсонской. Вот такие реалии. Поэтому, как бы кому-то ни хотелось тиражировать мифы, но колыбелью государственности мы никогда не были».