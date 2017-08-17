В случае военного конфликта чрезмерно высокая стоимость американских авианосцев может превратиться в их самое уязвимое место. Риск уничтожения авианосца может поубавить напористость американских адмиралов и президента США Дональда Трампа и, как следствие, снизить эффективность их использования, пишет Роберт Фарли в статье для The National Interest.

Wall.alphacoders.com Авианосец USS Ronald Reagan CVN-76

Начиная с 1940-х годов и по сей день авианосцы остаются символом военно-морской мощи. Но на протяжении всего времени существования авианосцев разрабатывались планы по их уничтожению. Со временем детали этих планов изменились, но основные принципы остались прежними. Некоторые эксперты утверждают, что баланс военно-морских сил необратимо смещается, а авианосцы начинают уступать свои позиции, главным образом, благодаря инновациям Китая и России.

В данной статье мы рассмотрим средства, которые могут быть задействованы для уничтожения американских авианосцев.

Торпеды.

17 сентября 1939 года немецкая подводная лодка U-29 торпедировала и затопила британский авианосец HMS Courageous. HMS Courageous стал первым авианосцем, уничтоженным в результате подводной атаки, но не последним. Во времена Второй мировой войны США, Великобритания и Япония потеряли большое количество авианосцев в результате атак подводных лодок. Последним авианосцем, затонувшим в результате подводной атаки, стал японский HIJMS Shinano, торпедированный в ноябре 1944 года.

Японский авианосец Shinano

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Атака подводных лодок представляет одну из первостепенных опасностей для современных авианосцев. Российские и китайские подводные лодки регулярно проводят учения по атаке авианосцев, такие же учения проводят и страны НАТО. К счастью, ни один авианосец пока не был торпедирован.

В 2005 году военные США подорвали на авианосце USS America несколько зарядов, моделирующих попадание торпед, однако корабль остался на плаву. В ходе испытаний авианосец USS America все же затонул. Вопрос заключается в том, что пока никто не знает наверняка, сколько современных торпед потребуется, чтобы затопить американский авианосец. С уверенностью можно предположить, что использование даже одной торпеды нанесёт крупный ущерб и существенно снизит эффективность авианосца.

Крылатые ракеты.

В 1943 году немцы использовали высокоточную бомбу для уничтожения итальянского линкора «Рома». Эти бомбы вскоре уступили место крылатым ракетам, которые можно запустить с самолёта, корабля, подводной лодки и наземной установки.

В настоящий момент Китай, Россия и ряд других государств располагают большим количеством крылатых ракет, способных поразить боевые группы авианосцев США. Как и в случае с торпедами, пока нет наглядных доказательств эффективности крылатых ракет против авианосцев, однако ракетный удар может нанести серьёзный ущерб его палубе и полностью парализовать проведение воздушных операций.

Противокорабельные баллистические ракеты.

За последнее десятилетие противокорабельные баллистические ракеты стали одним из главных средств для уничтожения авианосцев. Китайская ракета Дунфэн-21 представляет серьезную опасность для ВМС США. Дальнейшее развитие Дунфэн-21 вынудило оборонное ведомство США активизировать свои усилия по укреплению противоракетной обороны военных кораблей. Развитие противокорабельных баллистических ракет заставило ВМС США пересмотреть роль авианосцев в активных боевых действиях.

DF-21

Высокая стоимость

Современные атомные авианосцы США типа «Джеральд Р. Форд» стоят около $13 млрд без учёта стоимости самолётов. При размещении на палубе самолётов F-35 и F/A-18E/F стоимость одного авианосца начинает зашкаливать и продолжает расти при учёте расходов на группу сопровождения. В какой-то момент может оказаться, что эффективность использования авианосцев станет не сопоставимой с затратами на их строительство и обслуживание.

По мнению Фарли, если в будущем авианосцы не смогут внести существенный вклад в разрешение конфликтов, в которых участвуют США, будет невозможно оправдать использование ресурсов, необходимых для их строительства и обслуживания. Подобное развитие событий приведет к устареванию авианосцев как средства поддержания национальной мощи.

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Означают ли все вышеперечисленные угрозы, что время авианосцев подходит к концу? Думаю, что нет, пишет Фарли. Россия и Китай не прекращают разрабатывать военные системы для уничтожения авианосцев, поскольку рассматривают их как потенциальную угрозу для своей безопасности, однако корабли США имеют надёжные средства защиты. Наконец, Китай приступил к реализации собственной программы по строительству авианосцев. В скором времени Китай может занять второе место в мире по количеству авианосцев.

Тем не менее, если США не смогут остановить рост затрат на строительство авианосцев и сократить стоимость палубной авиации, может возникнуть вопрос о целесообразности использования авианосных ударных групп, считает автор статьи.