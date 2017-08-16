Впервые за годы независимости Украины государственные и частные компании проводят крупные тендеры и подписывают многомиллионные контракты на разработку газовых месторождений. Мероприятия отвечают концепции развития газодобывающей отрасли на период до 2020 года, которая была утверждена правительством в декабре 2016 год. Согласно планам, к 2020 году Украина должна нарастить добычу собственного газа на 7 млрд кубометров (до 27 млрд куб. м) и полностью отказаться от его импорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Так, 16 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook проинформировал, что госкомпания «Укргазвидобування» подписала два контракта с хорватской компанией Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd. на разработку залежей природного газа в Полтавской области. В рамках соглашения хорваты пробурят 12 новых скважин.

«Есть хорошая новость: «Укргазвидобування» подписала два контракта с хорватской Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение двенадцати новых скважин в Полтавской области. Это первый в истории крупнейшей газодобывающей компании Украины проект, который выполняет иностранный подрядчик с применением суперсовременного бурового оборудования», — пояснил Гройсман.

За 10 месяцев пробурили более 70 скважин

Всего же за последние 10 месяцев НАК «Нафтогаз» через украинскую электронную систему закупок Prozorro подписала договоры стоимостью 272 млн долл на бурение 72 скважин. В результате конкурсного отбора экономия компании составила более 110 млн долл.

«Бурение 90 скважин передавалось на аутсорсинг по 13 млрд гривен. Тендер, который длился около 10 месяцев, определил победителей на бурение 72 скважин на общую сумму 7,22 млрд грн. Экономия по сравнению с ожидаемой стоимостью закупки составила 28% (2,82 млрд. грн)», — отмечается в сообщении пресс-службы НАК 15 августа.

Предприятие уточняет, что среди победителей тендера — как украинские компании, так и ведущие игроки рынков Восточной Европы и даже Китая. Работа с зарубежными исполнителями позволит «Укргаздобыче» значительно ускорить развитие внутренней добычи газа в рамках «Программы 20/20». Данная программа была запущена в феврале 2016-го. Суть ее в том, чтобы к 2020 году выйти на 20 миллиардов кубометров добычи. И это при том, что в 2016 году компания добыла 14,6 млрд куб газа. Согласно стратегии увеличение добычи до 5,4 млрд куб м произойдет за счет увеличения ресурсной базы, интенсификации добычи и технического переоснащения компании с использованием современных технологий. Общий уровень инвестиций для выполнения этой программы оценивается в 110 миллиардов гривен (4,298 млрд долл).

Добыча газа

Ранее, глава ПАО «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко заявлял о готовности компании в 2017 году инвестировать в бурение и закупку нового оборудования 30 млрд грн (1,172 млрд долл). По его словам, в 2017 году компания пробурит около 100 новых скважин и проведет капитальный ремонт 500 имеющихся, а также осуществить операции по интенсификации добычи газа.

Белорусы добывают Украине газ

Достижение Киевом столь амбициозных планов по наращиванию собственной добычи газа выглядит вполне реальным. С 2016 года на Украине государственные и частные компании наращивают добычу газа. Так, по данным «Укртрансгаза», в прошлом году добыча газа на Украине увеличилась на 1,5% по сравнению с 2015 годом — с 19,9 млрд до 20,2 млрд кубометров. Традиционно львиная доля добычи газа приходится на госкомпании — ПАО «Укртрансгаз» и ПАО «Укрнафта», ещё 4,2 млрд куб м добыли частные компании (тогда как в 2015 году на долю частников пришлось 3,9 млрд куб. м).

Тем не менее, украинским газовикам пока не удалось выйти на показатели добычи 2014 года, когда было добыто 20,5 млрд кубометров газа. Среди частных компаний, которые активно развивают добычу газа, выделяется ДТЭК Нефтегаз (принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову). В 2016 году компания смогла нарастить добычу газа на рекордные 25% до 1,630 млрд куб м, по сравнению с 2015 годом. При этом ДТЭК продолжает вкладывать значительные инвестиции в газодобычу.

Так, 21 июля 2017 г. в рамках украинско-белорусского экономического форума состоялось официальное подписание соглашения между ДТЭК Нефтегаз и РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» на бурение скважин №№ 25, 61, 72, 75 Семиренковского газоконденсатного месторождения с использованием буровой установки и персонала белорусской компании. Бурение первой скважины начнется уже в сентябре текущего года. Еще несколько скважин ДТЭК пробурит на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

«Газодобывающие компании стали поднимать вопрос о внедрении современных форм сотрудничества. ПАО «Укргазвидобування» рассматривает вариант работы на условиях production enhancement contract для восстановления работы скважин. Это первая попытка применить такой контракт на Украине. Его суть заключается в том, что инвестор вкладывает собственные средства в восстановление скважин. Если скважина дает приток газа, «Укргазвидобування» платит за это фиксированную цену, а если нет — инвестор не получает ничего», — сказал 1 августа генеральный директор «ДТЭК Нефтегаз» Игорь Щуров.

Инвесторы возвращаются?

Согласно данным британской BP, в 2015 году Украина добыла 17,4 млрд кубометров газа, что стало наименьшим показателем страны более чем за 10 лет. Агентство отмечает, что проблемы с добычей газа связаны с уходом из страны американской нефтегазовой корпорации Chevron Corp. и англо-голландской Royal Dutch Shell, что произошло на фоне эскалации конфликта с Россией. Между тем 7 августа 2017 года Европейский инвестиционный банк заявил о намерении вложить 37 млн евро в украинскую газодобычу. Как сообщила пресс-служба ЕИБ, проект направлен на увеличение добычи природного газа путем установки новых газокомпрессорных установок и установок для очистки газа на некоторых газовых месторождениях.

«Привлечение иностранных буровых компаний откроет новые возможности для повышения качества бурения, применения новых технологий в строительстве скважин. Объем такого рынка может достичь $2−3 млрд… Очевидно, что существенно нарастить добычу газа без бурения новых скважин невозможно, поэтому вопрос качественного бурения для украинской отрасли является крайне важным для достижения целей по добыче газа — 27 млрд куб. м в соответствии с Концепцией развития газодобывающей отрасли до 2020 года. Считаю, что в ближайшее время рынок буровых и сервисных услуг существенно изменится, трансформировав украинские буровые компании и заставив их искать возможности инвестировать в развитие для успешного конкурирования на внутреннем рынке», — сказал 31 июля исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах, передает «Новое Время».

Отказ от голубого топлива

Кроме того, с середины 90-х гг. Украина сокращает внутреннее потребление природного газа. В частности, в 2016 году страна уменьшила потребление на 4% — с 31,4 млрд кубометров до 30,3 млрд. Таким образом, в прошлом году Украина импортировала только 11 млрд кубометров газа. Напомним, что НАК «Нафтогаз Украины» не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром» с 26 ноября 2015 года, закупая ресурс исключительно на западной границе страны.

Нафтогаз Украины

При этом в 2015 году Киев уменьшил потребление газа на 21% до 33,727 млрд куб м, хотя в 2012 году его потребление доходило до 50 млрд 357,6 млн куб м, в 2008 г. — до 66,3 млрд куб м, в 2005 году — до 76,4 млрд куб м.

По данным Управления по энергетической информации (EIA) минэнерго США, Украина располагает 128 трлн кубических метров сланцевого газа и занимает четвертое место по запасам сланцевого газа в Европе.

Напомним, в июле 2017 года главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренкозаявил, что компания наращивает добычу газа и планирует к 2020 году отказаться от его импорта. По его словам, НАК «Нафтогаз» за последнее полугодие на 3% увеличил добычу газа.

«По результатам года мы планируем выйти примерно на 3−4%, по оптимистическому сценарию, даже 5% роста добычи. Мы прогнозируем ускорение темпов роста и мы считаем, если все будет сделано, как мы предлагаем, то уже через три года Украина вообще не будет импортировать газ», — сказал Витренко.

Он считает, что такой сценарий приведет к уменьшению цен на газ и роста ВВП страны ежегодно на 5−6%.

Ранее, в январе 2017 года, глава украинского правительства Владимир Гройсман также подтвердил, что к 2020 году Украина полностью откажется от импорта природного газа и перейдет на самообеспечение.

«До 2020 года весь газ, который необходимо потреблять Украине и украинцам, должен добываться на территории Украины. Мы не должны закупать импортированный газ», — сказал Гройсман.