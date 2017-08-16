Белоруссия

Обзор энергетики СНГ

В конце июля в Белоруссии официально ввели в эксплуатацию Витебскую ГЭС — теперь она будет носить звание самой крупной в республике (40 МВт). Станция была построена совместно с китайской CNEEC и является второй ГЭС будущего Двинского каскада из 4 станций суммарной мощностью 122 МВт. Первую — Полоцкую — запустили в начале июля.

Стороны не собираются останавливаться только на строительстве в Белоруссии. Как заявляет министр энергетики РБ Владимир Потупчик, КНР и РБ рассматривают варианты совместного строительства энергетической инфраструктуры в третьих странах. «Сегодня-завтра будем обсуждать проект по строительству линии электропередачи в одной из африканских стран», — заявил он журналистам во время торжественной церемонии запуска Витебской ГЭС. Также вероятны попытки сложившегося дуэта закрепиться в Средней Азии, в частности в Киргизии: чешская компания, не так давно выигравшая тендер на строительство малых ГЭС в республике, как-то странно себя ведёт.

Президент Литвы Даля Грибаускайте продолжает «открывать глаза» американскому истеблишменту на «истинную суть» БелАЭС. В этот раз страшную правду о том, что «станцию можно использовать в качестве оружия» пришлось узнать вице-президенту США Майку Пенсу. Напомним, что в начале июля она заявляла то же самое президенту США Дональду Трампу во время его поездки по странам Восточной Европы.

Глава польского МИД Витольд Ващиковский подобным образом уже «договорился». Комментируя принятое весной решение отказаться от закупки белорусской электроэнергии, министр аргументировал это «небезопасной технологией её производства», чем сильно удивил своих белорусских коллег. «Хотели бы напомнить, что применяемые при строительстве Белорусской АЭС технологии успешно используются при реализации аналогичных проектов в таких странах Европейского союза, как Венгрия, Словакия, Финляндия и Чехия», — официально прокомментировали явно политизированное заявление Ващиковского в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Комментарием, впрочем, решили не ограничиваться и вызвали в министерство посла Польши в РБ — для внушения.

(сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

Впрочем Грибаускайте и Ващиковскому следует помнить, что единый фронт в регионе им пока сформировать не удалось. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ещё в начале января этого года не исключал возможность экспорта белорусской электроэнергии и, насколько известно, своей позиции пока не менял. Более того, советник министра Мартиньш Дрегерис недавно раскритиковал литовский закон, которым, фактически, был наложен запрет на покупку электроэнергии, производимой БелАЭС. «Латвия так же, как и Литва, считает, что строящаяся Островецкая АЭС должна отвечать самым высоким стандартам безопасности, о чем министр многократно говорил с Беларусью, а также с Международным агентством атомной энергии (МАГАТЭ). Мы не считаем, что можно принять специальные нормы закона, с тем чтобы отличить произведенную небезопасным способом электроэнергию и установить запрет покупать её», — такие слова советника приводятся в материале латвийского издания Latvijas Avize. В литовских СМИ по этому поводу негодуют, ссылаясь на то, что уже добились поддержки Польши, Эстонии, Швеции, и что же теперь — всё зря? «Это не внутреннее дело Латвии, как ранее подчеркивал ваш министр иностранных дел. Это международный вопрос», — кипятится главный редактор литовского интернет-издания The Lithuania Tribune Руслан Ирзикевич.

Что же, если позиция Латвии в последний момент не изменится, то весь пар, действительно, может уйти в свисток. Экспорт белорусской электроэнергии в Латвию абсолютно обессмысливает затеянную Литвой блокаду (или её видимость).

Согласно данным Госстата РБ, энергоёмкость экономики республики снизилась с 0,56 т нефтяного эквивалента на 1 тыс. ВВП до 0,17 т, т. е. более чем в 3 раза. Достигнутый показатель, если, конечно, ему верить, ставит Белоруссию вровень с Канадой и Финляндией, т. е. с западными странами, находящимися в одном климатическом поясе с РБ.

Pxhere.com ВЭС

В Новогрудском районе (один из центров ветроэнергетики республики, суммарная мощность расположенных тут ветроустановок составляет 16,6 МВт) завершили монтаж самой крупной ветроэнергетической установки в республике (3,3 МВт). К концу 2018 года в районе ожидают ввода в работу ещё 5 установок мощностью 1,8 МВт каждая, после чего установленная мощность ВЭУ района будет составлять уже около 30 МВт, т. е. примерно половину всей ветроэнергетики Белоруссии на данный момент.

Согласно официальной статистике, поставки российской нефти в РБ по итогам января — июля продолжают падать — 10,67 млн тонн (-16% к аналогичному периоду прошлого года).

Закавказье

В Армении собираются отказаться от существенного изменения тарифов по крайней мере до 2036 года. Такое заявление сделал министр энергетики и природных ресурсов РА Ашот Манукян в ходе заседания правительства. Для этого в республике собираются создать некий фонд стабилизации, за счёт которого и будут удерживать тариф на электроэнергию. Впрочем, речь о «существенном воздействии», т. е. понятии, рамки которого каждый волен трактовать в свою пользу. В любом случае подробности этой амбициозной программы ещё обсуждаются и станут известны ближе к осени.

На этом же заседании правительство решило пойти по пути либерализации рынка электроэнергии. Потребителям обещают конкуренцию поставщиков и возможность выбора наилучшего тарифа. При этом действующий поставщик («Электросети Армении») останется работать и будет поставлять электроэнергию по фиксированному тарифу. А новые поставщики — уже по договорному.

В Армении продолжают воплощать в жизнь планы развития энергетики, заложенные ещё в советское время. Правительство и Клуб инвесторов Армении подписали договор, которым предусмотрено строительство Шнохской ГЭС (76 МВт). Как уточняет Ашот Манукян, с её запуском более 50% производства электроэнергии в республике будет приходиться на гидроэнергетику (менее 20% 10 лет назад). Вероятно, как раз за счёт высокой доли гидроэнергетики и ввода в строй новых ГЭС и планируется сохранять тариф в текущих значениях в течение последующих 20 лет.

Serouj Канакерская ГЭС в Ереване

На пути строительства может встать экология. Нет, в данном случае не протест «зелёных», всё более серьёзно. Будущая электростанция располагается на реке Дебед, сильно загрязнённой отходами химпроизводства. «У нас уже есть случаи, когда руководители малых ГЭС обращались за получением кредита на ремонт оборудования. Однако специалисты, проверив состав воды, заявили, что любое оборудование там выйдет из строя из-за наличия в составе воды химикатов», — прокомментировала для Sputnik. Армения эколог Инга Зарафян.

В Азербайджане отчитались о соблюдении Венского соглашения ОПЕК+, предусматривающего сокращение добычи нефти всеми его участниками на квотном принципе. Согласно информации правительства, республика в июле ежесуточно добывала чуть менее 800 тыс. баррелей нефти (745 тыс. баррелей сырой нефти и 50 тыс. баррелей конденсата). Чуть более 600 тыс. баррелей от этого количества уходило на экспорт.

С другой стороны, если посмотреть на добычу нефти в республике по месяцам, особенного сокращения заметно не будет. Наоборот, произошло даже наращивание, поскольку в течение 7 месяцев добыча колебалась в пределах 730−793 тыс. баррелей.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов 8−9 августа посещал Баку для встречи со своим азербайджанским коллегой. Основными темами беседы стала проблематика разграничения в Каспийском море, а также спорное нефтяное месторождение «Сердар-Кяпаз». По всей видимости, дело идёт к соглашению о совместной эксплуатации месторождения. «…Если азербайджанское предложение о совместной эксплуатации месторождения будет принято, то мы можем считать визит туркменского президента прорывным — решение данного вопроса может повлиять на ход переговоров по определению статуса Каспия», — прогнозирует руководитель политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде в материале издания «Независимая газета». Как известно, проблема границ Каспия тянется ещё с начала 90-х годов и здорово мешает многим энергетическим проектами в регионе.

Iran.ru Месторождение Сардар Джангал

Азербайджан может договориться о совместной работе на Каспии не только с Туркменистаном, но и с Ираном. Речь идёт о разработке последним месторождения «Сардар-Джангал» (2 млрд баррелей лёгкой нефти, 50 трлн кубометров газа). Для реализации проекта Ирану необходим партнёр для софинансирования, а также с необходимыми для разведки и добычи технологиями. И Азербайджан, ведущий добычу на похожем месторождении «Шах-Дениз», мог бы им стать.

В одном из материалов мы писали об обеспокоенности экс-посла США в Азербайджане Ричарда Морнингстара судьбой ряда энергетических проектов в Азербайджане. В частности, он прогнозировал, что из-за формального прочтения документа об усилении санкций США в отношении России под санкциями окажется разработка «Шах-Дениз-2», а также Южнокавказский трубопровод, — из-за того что миноритарные доли в обоих проектах находятся в собственности российских компаний, попавших под действие санкций. Оказалось, что в США своих послов внимательно читают. Конгресс внёс изменения в уже принятый закон, которыми вывел азербайджанские проекты из сферы действия санкций (планка участия российского капитала для начала действия санкций была поднята до 30%).

Средняя Азия

СМИ Казахстана фиксируют увеличение зависимости топливного рынка республики от импортного моторного топлива. Так, в январе — мае текущего года 512 тыс. тонн топлива были привозными (28,2%), тогда как за аппг эта доля была меньше — 27,7%. Самое любопытное, что это происходит на фоне роста производства топлива (1,58 млн тонн за январь — июнь 2017-го, +3,8% к аппг).

Казахстан также пока придерживается соглашения с ОПЕК, хотя ранее в правительстве давали понять, что близки к выходу из соглашения. Более того, похоже, что концепция несколько изменилась. В начале августа Казахстан наряду с другими странами (Малайзия, Ирак, ОАЭ), колебавшимися по поводу необходимости соблюдения соглашения, теперь готовы его выполнять.

Сайга20К Створ плотины Акбулунской ГЭС

Правда, в такую решимость верят далеко не все эксперты. «…На протяжении уже семи месяцев данные страны не всегда выполняли свои обязательства по сделке, быть уверенным, что в этот раз они сдержат свои обещания, весьма наивно. Например, Ирак и ОАЭ вообще утверждают, что октябрьские объемы добычи, которые были приняты в качестве базовых, были занижены. И именно из-за этого страны «не выполняют» соглашение. Что касается Казахстана, который не только не сократил добычу, но и нарастил ее, то это произошло из-за разработки месторождения Кашаган, и вряд ли стоит ожидать, что проект, который не раз откладывали, будет остановлен сейчас из-за соглашения», — такую оценку эксперта Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Екатерины Грушевенко приводит «РИА Новости».

В Казахстане, в отличие от Азербайджана, думают не над тем, как их могут затронуть санкции США в отношении России, а как на этом заработать. Так, экономист Алмас Чукин в комментарии для 365info. kz предлагает вспомнить опыт холодной войны. Он указывает, что в те годы Австрия, оставаясь нейтральной страной, могла свободно торговать с СССР и помогать это делать тем, чьи государства относились к Советскому Союзу менее трепетно. Навскидку тут напрашивается «казус Siemens» — по крайней мере какое-то время Казахстан мог бы выполнять роль транзитной территории для поставок продукции энергетического машиностроения.

Сайга20К Створ плотины Нарынской ГЭС-1

Чешская компания Liglass Trading CZ, о которой уже упоминалось выше, всё-таки заключила соглашение с правительством Киргизии: 10 малых ГЭС и Верхненарынский каскад к 2020 году.

Французская Electricite de France выиграла тендер не проектировку тепловой электростанции в Сырдарьинской области Узбекистана (910 МВт). Предполагаемая стоимость строительства — 900 млн долл., при этом в правительстве республики рассчитывают одолжить 500 млн долл. за рубежом.

За первое полугодие Узбекистан инвестировал в добычу нефти и природного газа эквивалент 1,5 млрд долл. Столь масштабные вложения, вероятно, связаны с падением добычи нефти в промежуток с 2002 по 2012 годы более чем вдвое, до 3,17 млн тонн в год (с 2012 года Узбекистан перестал публиковать информацию о добыче). По оценками британских СМИ, в прошлом году добыча нефти в республике не превышала 2,6 млн тонн, чего не хватает даже для обеспечения внутренних потребностей Узбекистана, не говоря уж о полной загрузке трех НПЗ.

Проблему дефицита правительство надеется решить пуском Кандымского газоперерабатывающего завода, на котором моторное топливо будет производиться по технологии GTL (gas-to-liquids). В начале августа энергетики республики отчитались о завершении строительства ЛЭП для электроснабжения предприятия. Его строительство пока ещё ведётся, сдача запланирована на июль 2018 года.

Troetona Дамба Нурекской ГЭС, Таджикистан

В Таджикистане определились с графиком повышения тарифа на электроэнергию. Уже в этом году для населения он вырастет на 7%, в 2018 и 2019 — на 8% в каждый год, и на 10% в 2020 году. В итоге правительство намерено выйти на 0,023 долл./кВт•ч, что на треть больше, чем сейчас. Для промышленности и бизнеса цена в том же году будет 0,055 долл./кВт•ч (+37%). Единственный потребитель, которого повышение не коснётся — Таджикская алюминиевая компания, которая продолжит платить за электроэнергию по текущему тарифу (примерно половина от текущего тарифа для населения).

Одновременно власти хотят понимать, какова актуальная потребность в энергетических ресурсах. Для этого с 10 по 29 августа в республике проводится листинг 3000 домохозяйств и 7670 индивидуальных предпринимателей. «Основной целью данного исследования является определение потребности экономики страны в энергетических ресурсах, повышение уровня прозрачности информации», — говорится в сообщении Агентства по статистике при президенте Таджикистана.

У листинга есть и ещё одна цель — в республике намерены ввести предоплату за электроэнергию. Т. е. на основе информации, которую соберут статистики, будут определяться прогнозные уровни потребления. Оплатил — пользуешься электроэнергией. При этом чип, встроенный в электросчётчик, в режиме онлайн передаёт в биллинговую систему информацию о количестве использованных киловатт. Как оплаченные киловатты «заканчиваются», подача электроэнергии прекращается. Таким образом, в республике решили искоренить проблему неплатежей за электроэнергию — сегодня долги потребителей составляют эквивалент 90 млн долл.

Туркмения в январе — июле нарастила экспорт электроэнергии до 2,23 млрд кВт•ч (+2,8% к аппг). Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер по ТЭК республики Дадебай Амангелдиев.