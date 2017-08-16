Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор экономики Украины

Приватизация облэнерго на Украине началась — можно записывать в успехи. Компания ДТЭК Рината Ахметова купила 25% акций «Донецкоблэнерго» в дополнение к тем 75%, которыми она уже владеет. На этом успехи и кончаются. Государство выручило за акции около 144 млн грн. — их стартовую стоимость. Закон об энергорынке и обещанные в нём стимулирующие тарифы никак не заинтересовали возможных инвесторов. Просто опытные игроки понимают, что воспользоваться преимуществами закона в условиях Украины может только тот, кто его писал. Или подписывал. По слухам, людям, близким к окружению президента, поставлена задача сконцентрировать порядка 40% акций облэнерго Украины. В том числе — «раскулачиванием» некоторых нынешних владельцев (братьев Суркисов). Уже можно прогнозировать, что акции остальных облэнерго (ещё семь 25-процентных пакетов) будут проданы в августе с таким же результатом. Единственное, что Украина ещё может выжать из этой ситуации, — оперировать продажей перед МВФ. Мол, видите, начали же приватизацию.

Валюта

Несмотря на прогнозы аналитиков, курс доллара пока не только не собирается возвращаться к значениям на начало года или к заложенным в бюджете 27,2 грн., но и наоборот, продолжает падение. По состоянию на 16 августа официальный курс американской валюты составляет 25,59 грн./долл. (-0,25 грн. к 5 августа). Дорожавший с конца июня евро не менее стремительно обвалился — 30,06 грн. (-0,64 грн.). Учитывая, что аналитики всё это время объясняли растущий евро дешевеющим долларом, разбираться в валютном рынке Украины становится всё сложнее. Возможно, крепость гривны объясняется соотношением купли-продажи на валютном рынке — в июле чистая продажа валюты населением составила эквивалент 327 млн долл. (эксперты утверждают, что чёрный рынок примерно равен официальному, т. е. нужно умножить на 20). С начала же года украинцы продали валюты на 1,8 млрд долл больше, чем купили. Российский рубль в скачках не участвовал — 0,427 грн. (-0,001 грн.).

НБУ, межбанк и чёрный рынок скоро будут давать одинаковый курс. 25,57−25,59 грн./долл. (-0,26−0,36 грн.) дают за доллар на межбанковских торгах. На чёрном рынке цена лишь немного выше — 25,61−25,66 грн./долл. (-0,17 грн.).

«На начавшейся неделе мы не видим причин для изменения действующей тенденции, и гривна, по всей вероятности, продолжит укрепляться. Официальный курс доллара и его стоимость на межбанке может опуститься в район 25,5 грн., а наличный доллар в банках будет котироваться около 25,5/25,7 грн.», — прогноз старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба публикует «Сегодня». Собственно, до 25,5 осталось уже менее 10 копеек.

Как указывает начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский, одна из причин укрепления гривны — действия НБУ. «Похоже, Нацбанк допустил курсовую просадку, чтобы завтра-послезавтра самому поменьше платить за доллар, выкупая его с межбанка. Экономия в чистом виде, плюс эмиссионной гривны в оборот можно намного меньше выпускать. Исходя из того, что говорят казначеи, чиновникам будет что выкупать», — рассказал он изданию «Вести-Украина». Вторая причина — активность металлургов и аграриев. И тем, и другим нужна гривна. К тому же экспортёрам везёт: в этом году они получают за свою продукцию больше. «Украинская сталь на мировых рынках сегодня стоит на 35%, железная руда на 22%, а пшеница на 26% больше, чем год назад», — заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб во время недавнего общения с журналистами.

Uk-Kamelot Мариуполтьский металлургический комбинат имени Ильича

Портал «Минфин» в редакционном материале указывает, что высокая активность экспортёров дополняется пассивностью импортёров (одни выжидают большего укрепления курса, у других нет лишней гривны для покупки валюты впрок).

Что же делать сегодня тем, кто такой запас имеет? Общий совет банкиров: сдавать евро и покупать доллар. Укрепление европейской валюты закончилось.

Ещё одна причина осеннего роста американской валюты — планы Минфина США. С октября по декабрь он намерен выпустить облигаций государственного долга США на 0,5 трлн долл. Такие крупные выпуски (последний раз — в 2009 году) всегда включают огромный долларовый пылесос, который словно бы втягивает американскую валюту со всего мира обратно в США. Это регулярные манипуляции Минфина и ФРС с величиной госдолга и поиски заёмных средств для американского бюджета.

Впрочем, в последнее время на Украине лихорадочный интерес вызывает не доллар и не евро, а биткоин. Депутаты Блока Петра Порошенко декларируют биткоины на десятки миллионов гривен (не то легализуют таким образом неправедно нажитое, не то укрывают его же от всегда возможной конфискации).

СБУ и полиция и вовсе устроили на майнеров всеукраинское сафари. «Обычно оборудование для майнинга импортное и недешёвое. И зачастую без документов, что позволяет квалифицировать действия владельца, как незаконный ввоз оборудования. Те, кто хотя бы гуглил этот вопрос, могут знать, что такая статья была изъята из Уголовного кодекса. И это вызывает ложное чувство безопасности. Да, теперь за это не посадят, но административной ответственности хватит на то, чтобы забрать серверы», — пишет юрист Артём Афян в своей статье для Liga.net. По информации его коллег, в разработку силовиков попадают как сами майнеры, так и менялы, работающие с биткоином — только по Киеву таких случаев уже более десятка. Юристы обвиняют правоохранителей в том, что те требуют с майнеров «отступные» за изъятую технику (т. е. у майнеров свой майнинг, у полиции и СБУ — свой). Упрощает дело то обстоятельство, что НБУ до сих пор никак не урегулировал статус криптовалют.

МВФ

Народный депутат Украины Сергей Лёвочкин от фракции «Оппозиционный блок» (во время президентства Виктора Януковича Лёвочкин был главой администрации президента и считался одним из серых кардиналов украинской политики) прокомментировал начало выплат Украиной долгов перед МВФ. «В нынешнем году Украина взяла у МВФ 1 миллиард долларов, а отдать нужно 1,1 миллиарда. Страна начала работать на обслуживание и выплату госдолга. В 2017 году на эти цели уйдёт 241 млрд гривен, то есть 30% всех расходов госбюджета. А дальше будет хуже: всего за три года, заканчивая 2019-м, выплаты по внешним долгам составят 14 миллиардов долларов — при золотовалютных резервах Нацбанка в 18 миллиардов на начало июля. Это более чем достаточный аргумент, чтобы понять необходимость корректировки экономического курса», — такое заявление распространила пресс-служба «Оппозиционного блока». При этом из упомянутых 18 млрд собственно Украине принадлежат только 5,2 млрд, остальное — депозитарные расписки МВФ, учитываемые в качестве валютных резервов. Это, примерно, как если бы миллионер дал своему другу взаймы несколько миллионов, чтобы тот тоже мог считаться миллионером.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, наоборот, невесело иронизирует:

«Если Украине не дадут новые кредиты и не реструктуризируют долги, то она начнет отдавать все займы Международному валютному фонду лесом и землей. Есть вероятность, что долги нам не спишут. Западные компании в этом очень заинтересованы, и они давно хотят получить украинскую землю. Кроме того, у нашей страны есть еще много природных ресурсов, которые можно продавать для расчета по долгам… Карпаты по-прежнему активно «пилят», поэтому дефолт нам не угрожает», отметил эксперт в комментарии для «Голос.ua».

Осенний транш МВФ Киеву остаётся под большим вопросом. Помимо всех невыполненных обязательств Украины по распродаже госимущества, пенсионной реформе, введению антикоррупционных судов и т. п., недавно прибавилось ещё одно. Как ранее сообщалось, правительство пока наотрез отказывается утверждать «Нафтогазу» бюджет, в котором зафиксировано подорожание газа для населения с октября (с 6950 до 8030 грн. за 1 тысячу кубометров). Не то чтобы правительство было таким добрым, — просто повышение газа влечёт за собой увеличение домохозяйств, нуждающихся в субсидии. А их, наоборот, решили урезать (см. ниже). Однако на стороне «Нафтогаза» выступает МВФ, напоминающий правительству об обязательстве 2 раза в год пересматривать и корректировать стоимость газа. В правительстве в ответ «троллят» МВФ: «…позиция МВФ несколько странная. Ведь повышение цены газа увеличит бюджетные расходы, против чего выступает сам МВФ», — такой неожиданный аргумент выдвинул информагентству УНН в комментарии один из чиновников, просивший не указывать его фамилию.

Топливо

По состоянию на 15 августа за литр А-95 автомобилисты Украины платят в среднем 24,57 грн. (-0,01 грн. с 5 августа, +0,85 грн. с начала года), за литр А-92 — 23,82 грн. (цена не изменилась, +0,76 грн. с начала года). Стоимость дизтоплива также изменилась минимально — 21,89 грн./л (-0,01 грн. +0,57 грн. с начала года).

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский во время пресс-конференции сделал долгосрочный — на год вперёд — прогноз по стоимости бензина на Украине.

Finobzor.ru Бензин

«Стоимость нефтепродуктов внутри Украины зависит как от валютных прогнозов, так и налоговой политики. Уже осенью она может достичь отметки 27 грн. Не стоит также забывать, что прогноз МВФ на 2018 год — это 30 грн. за 1 долл. Исходя из этого, лаг на подорожание нефтепродуктов составляет 4−5 грн. на ближайший год», прогнозирует специалист.

Но это далёкий прогноз. А пока же эксперты указывают, что нефть в августе преодолевала планку 52 долл./баррель. «Изменение стоимости нефти на 1% даёт соответствующее изменение стоимости бензина на рынке Украины на 0,1 грн. спустя 2 недели», — реагирует на ситуацию своей традиционной формулой замдиректора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. А значит, есть основания говорить о небольшом (порядка 0,15−0,2 грн.) ценовом скачке к концу месяца.

Пока бензин и дизтопливо замерли на месте, стоимость газа на заправках огорчает украинских автомобилистов. Только за вторую неделю августа автогаз подорожал в рознице на 0,1−1 грн. — до 11,5 грн./л (на отдельных АЗС — уже почти 12). Иными словами, цены вернулись к майским значениям и этого не компенсирует даже динамика валютного рынка. Так, 17 июля автогаз стоил в среднем 10,8 грн./л при курсе НБУ 26,01 грн./долл. Сегодня, при меньшем курсе, цена выше на 0,8 грн./л. И эксперты ничего утешительного сказать не могут. Более того, по оценке замдиректора Консалтинговой группы «А-95» Артёма Куюна, водителям нужно готовиться к подорожанию ещё на 1,5−2 грн.

Для такой динамики есть сразу несколько объяснений. Во-первых, ещё весенние действия Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю. По крайней мере, именно на неё кивают в Украинской ассоциации сжиженного газа. По их версии, после изменения правил поставок автогаза на Украину (компания должна получить разрешение ФСТЭК), количество поставщиков сократилось до 2−3 компаний. А это и возможность дефицита, и слабая конкуренция. Кроме того, в Ассоциации указывают на тот факт, что цена автогаза постепенно возвращается к 400 долл. за тонну, и дешевеющий доллар не компенсирует этого роста. Такое видение ситуации изложил президент Ассоциации Станислав Батраченко в комментарии для УНН.

Директор Научно-технического центра «Психея» Сергей Сапегин в интервью радио «Голос Столицы» указывает ещё на одну причину. «Мы знаем, что ушли, вернее помогли уйти нелегальным модулям [заправкам автогаза — Ред] со столичного рынка и других крупных городов». Т. е. на Украине тоже произошло своё «принудительное сегментирование рынка». «Нелегалы» за счёт экономии на налогообложении заставляли остальных участников рынка крайне аккуратно повышать цены. Теперь же они могут действовать без оглядки на нелегальные заправки.

Разное

В украинском правительстве обнаружился специалист по народному благосостоянию — умеет его найти даже там, где благосостояния вроде бы и нет. Им стал министр социальной политики Андрей Рева.

Для начала министр обвинил украинцев в нерациональном питании, а также в том, что они слишком много тратят на еду: «Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14%, а мы 50%, то тут система приоритетов… У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине. Они (немцы) едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми», — такое экономическое открытие министр сделал в эфире телеканала «112».

Министр, очевидно забыл, что средняя зарплата в Германии и Украине отличаются раз эдак в 10, не говоря уж о минимальной. И тот факт, что при таких вводных украинцы пока ещё живы, говорит о том, что они-то, как раз, питаются сверхрационально.

Далее министр перешёл к проблеме коммунальных тарифов и субсидий. «Осенью число тех, кто получает субсидии, сократится с 7,5 млн человек до 5,5−6 млн. Это естественный процесс. Пенсии поднимаются, средняя зарплата выросла на 37%, благосостояние людей растет, и они получают меньше субсидий», — прокомментировал он ожидающееся уменьшение количества получателей субсидии в новом отопительном сезоне для «Вести-Украина». А вот экс-замглавы министерства ЖКХ Александр Мазурчак называют правильную причину: «…до конца года мы будем иметь долг в 50 млрд грн. перед предприятиями ЖКХ». Причина — в бюджет заложили всего 16 млрд грн. Кое-что правительству удастся сэкономить иными путями (сокращение социальной нормы, покрываемой субсидией, о чём мы уже писали, сокращение периода начисления на 1 месяц). Однако в основном экономить станут отказами в её начислении.

Таким образом, прошлый отопительный сезон, запомнившейся залихватской щедростью правительства («До половины домохозяйств претендуют на субсидию? Не беда, на всех хватит!») был чем-то вроде переходного периода, способом сбить протестные настроения. Нет денег? Собирай документы, получай помощь, зачем протестовать? Теперь же, когда первый шок от резкого подорожания коммунальных услуг прошёл, риск массовых выступлений будет гораздо меньшим. Классическая ситуация: лягушки в теплой воде не успевают понять, что сварились.

По итогам января-июля НБУ вынужден был признать, что годовой прогноз инфляции (8%) был выполнен досрочно. «Если НБУ признал показатель в 8,2%, значит, реальная инфляция уже намного выше — больше 15%. К концу года она приблизится к 20%», — говорит глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Драйверами этого роста станут не только стоимость коммунальных услуг, но и продуктов питания. Так, активизация экспорта сливочного масла в ЕС уже привела к подорожанию молокопродуктов на внутреннем рынке Украины (+30−40% с начала года). В свою очередь, курятина (в среднем +20 грн. за кг филе в рознице с начала года) подорожала на те же 30% из-за активного экспорта зерновых: в конце 2016/2017 маркетингового года правительство указывало зернотрейдерам, что они превысили согласованный размер экспорта в 42 млн тонн примерно на 5%. Учитывая, что сельскохозяйственный экспорт даёт уже почти половину валютной выручки Украины, внутренние цены на продукты питания постоянно будут подтягиваться к мировым.