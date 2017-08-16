«Шоп-тур» Украины в России: Киев резко нарастил закупки российских товаров
Российская Федерация остается главным торговым партнером Украины, несмотря на серьезный кризис в отношениях двух стран. На Россию приходится наибольшая доля как импорта, так экспорта украинской продукции среди всех стран. Примечательно, что за первое полугодие 2017 года Украина на 41,5% нарастила закупку товаров в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Так, согласно итоговым данным Государственной службы статистики Украины, с января по июнь этого года Украина импортировала из РФ продукции на $2,985 млрд.
Как сообщает ИА REGNUM, ведомство не раскрывает структуру импорта российских товаров. При этом в общем объеме ввезенных на Украину товаров доля российских производителей составила 13,2%, что превышает доли Германии (11,7%) и Китая (11,4%).
В то же время Россия сохранила положительное сальдо в торговле с Украиной (+$1,05 млрд), закупив украинских товаров на $1,931 млрд, что на 26,4% больше годом ранее.
Тем не менее зависимость Украины от российского рынка снизилась. Сегодня на долю РФ приходится всего лишь 9,4% украинского экспорта, что сопоставимо с Турцией (6,1%), Индией (5,5%) или Египтом (5,3%).
Хотя ещё не так давно, в 2011 году, доля России во внешнеторговом обороте Украины товарами и услугами составляла рекордные 32,5%.
Таким образом, за последние три года Украине удалось выйти на новые рынки сбыта и частично переориентировать свою экономику на рынок Евросоюза, который теперь является главным торговым партнером Киева. Так, на долю стран ЕС пришлось 39,8% (на $8,218 млрд) украинского экспорта, что на 26,1% (или на 1,7 млрд долл.) больше по сравнению с I полугодием 2016 года.
Теперь в структуре украинского экспорта страны СНГ занимают скромные 15,8% (на $3,263 млрд). Разрыв выглядит беспрецедентным, если вспомнить, что еще в 2013 году Украина экспортировала в страны Содружества порядка 36% всех своих товаров, а в ЕС — 26%.
«В I полугодии 2017 г. экспорт товаров из Украины составил $20,7 млрд, импорт — $22,5 млрд. По сравнению с I полугодием 2016 г. экспорт товаров вырос на 24,2% (на 4,029 млрд долл.), импорт — на 29,9% (на 5,183 млрд долл.). Негативное сальдо составило 1,881 млрд долл. (в I полугодии 2016 г. сальдо также было негативным — 727,5 млн долл.)», — информирует украинский Госстат.
В свою очередь, 16 августа пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины на своей странице в Facebook информирует, что в структуре экспорта украинских товаров наибольшую долю традиционно составили продукция АПК и пищевой промышленности (42,0% от общего экспорта товаров); продукция металлургического комплекса (23,0%); продукция машиностроения (11,4%); минеральные продукты (9,6%).
«ЕС остается основным торговым партнером Украины в экспорте товаров, доля которого в общем экспорте в I полугодии 2017 увеличилась с 39,2% до 39,8% по сравнению с аналогичный периодом 2016», — говорится в сообщении.
По словам директора экономических и социальных программ украинского Центра Разумкова Василия Юрчишина, украинская экономика ещё не вышла из кризиса.
«Нужно понимать, что все происходит на фоне большого падения объемов торговли, которые имела Украина в посткризисный период. Поэтому к улучшениям, которые есть, нужно относиться сдержанно. Второй момент: пара месяцев или даже несколько кварталов — это не тот срок, который может говорить о том, что произошли кардинальные изменения», — сказал Юрчишин в июне 2017 года, комментируя макроэкономическую статистику.
Кроме того, ранее политический эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Анатолий Октисюк заявил, что Киев и Москва смогут найти взаимопонимание не ранее 2027 года.
«Ближайшие лет десять, я думаю, нормализация украинско-российских отношений невозможна. Если проводить параллели с грузинским сценарием, то нормализацию в отношениях можно представить лишь при смене власти в Украине. Условно говоря, это возможно, если к власти в Украине придут прагматики. Однако есть другая радикализированная часть политиков и общества, которая не даст этим прагматикам стремительными шагами восстанавливать экономические, политические и культурные отношения с Россией», — сказал Октисюк в интервью Апострофу.
По его словам, нормализация российско-украинских отношений может произойти после решения вопросов с Донбассом и Крымом, или после того как Москва возьмет курс на евроинтеграцию.
«Возможен и другой вариант, по которому могут со временем улучшиться отношения наших стран — это интеграция России в большую Европу. Понятное дело, что с ее мировоззрением, цивилизационной моделью, структурой власти такой поворот событий очень маловероятен и мыслится только в какой-то далекой-далекой перспективе», — полагает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года президент Украины Петр Порошенко с сожалением признал потерю российского рынка сбыта. Глава государства отметил, что доля России в общем балансе внешней торговли страны сократилась до 8%.
Напомним, по данным Госстата Украины, в 2016 году экспорт российских товаров на Украину сократился на 31,3%. Общая их стоимость составила примерно $5,148 млрд. Общая стоимость украинских товаров, экспортированных в 2016 году в Россию, составила $3,591 млрд, сократившись по сравнению с 2015 годом на 25,6%.