Если президент США Дональд Трамп действительно хочет выйти из северокорейского тупика, в котором оказался Вашингтон, ему стоит пересмотреть свои взгляды на страну, способную наносить удары по континентальной части США. Не стоит ли Вашингтону наконец поставить в этом вопросе собственную безопасность прежде защиты своих друзей и союзников, тем более таких, которые в состоянии защитить себя от происков КНДР, пишет Даг Бэндоу в статье для The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

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Автор отмечает, что ядерное оружие стало великим уравнителем международных отношений. Так, в ходе холодной войны США и Советский Союз не могли рисковать войной традиционными средствами, поскольку, в случае неизбежного поражения одной из сторон, сразу же возникало бы непреодолимое желание пойти на ядерную эскалацию. С тех пор к тому, чтобы войти в клуб ядерного сдерживания, приблизился и Китай, хотя его арсенал и значительно меньше американского. Тем же путем пошла и Индия, от которой, безусловно, никто не ожидает удара по США. Тем не менее многие в стране видят ценность в обладании таким потенциалом для сдерживания Вашингтона от попыток оказать давление на Нью-Дели.

И вот теперь в дверь этого клуба стучится и Северная Корея. Пхеньян стал прекрасным примером афоризма, согласно которому даже у параноиков есть враги. КНДР в значительной степени отстает от своего южного соседа по экономическим и демографическим показателям, тогда как на стороне Сеула выступают США, поэтому в случае вооруженного конфликта у Пхеньяна нет шансов на победу.

Сложно судить, насколько северокорейские власти опасаются нападения, однако не последнее место в этих расчетах занимают военные операции США в Ираке, Афганистане, Ливии и Сербии. И если прежние президенты США относили КНДР к «оси зла», свергли лидера Ливии, после того как он отказался от создания собственного ядерного оружия, то нынешний глава Белого дома Дональд Трамп начал говорить об отправке «армад» к берегам Северной Кореи, а также о том, что утопит страну в невиданных «огне и ярости». Поэтому риторика и шаги США вполне оправдывают стремления Пхеньяна обзавестись ядерным оружием.

Наличие же как ядерного оружия, так и межконтинентальных баллистических ракет (МБР) у КНДР меняет все, и не потому, что Ким Чен Ын планирует внезапное нападение на США. Он, подчеркивает автор, безусловно, злодей, но совершать самоубийство не намерен. Вместо этого он стремится к сдерживанию США от вторжения на свою территорию. Если бы Вашингтон не беспокоил Пхеньян, северокорейский режим, скорее всего, не стал бы создавать ракеты большой дальности.

На этом фоне Вашингтон будет вынужден пересмотреть, готов ли он вмешиваться в еще один конфликт. Теперь, если Пхеньян окажется на грани провала, у Ким Чен Ына будет мало причин не применить свой ядерный потенциал. И здесь встает вопрос: жизнями скольких граждан США готов будет пожертвовать Белый дом для защиты Сеула и Пусана?

Нынешний же курс на ядерное разоружение КНДР, по всей видимости, обречен на провал. Даже после ужесточения санкции не смогут заставить Пхеньян пойти на попятную. А без полной поддержки КНР, надеяться на которую не приходится, пока Вашингтон требует сдачи единственного в Восточной Азии союзника Пекина, воздействие односторонних карательных мер будет ограниченным. Санкции же уже против китайских компаний и банков вызовут скорее сопротивление со стороны Пекина, а не следование за США. Кроме того, военная операция может привести ко второй корейской войне.

Таким образом, Вашингтону нужен иной подход, поскольку прежний курс доказал свою неэффективность.

Во-первых, такой подход может состоять в выходе США из «совместного», как отмечает автор, соглашения об обороне с Южной Кореей и выводе войск с Корейского полуострова. Альянс Вашингтона и Сеула давно потерял актуальность, поскольку Республика Корея в состоянии построить такие вооруженные силы, которые необходимы как для сдерживания КНДР, так и победы над ней в любом конфликте. Нет никаких сомнений, что в Южной Корее хотели бы, чтобы на их защите стояла сверхдержава, однако США должны проводить такой курс для обеспечения собственной безопасности, а не из стремления к благотворительности.

Это было так тогда, когда угроза состояла в вероятности войны «всего лишь» традиционными средствами, и даже тогда этот конфликт обещал быть кровопролитным. Перспектива же того, что он перерастет в обмен ядерными ударами, заставляет задаться вопросом: действительно ли США готовы пойти на риск и оказаться жертвой ядерного удара на своей территории из-за защиты страны, способной взять ответственность за собственную безопасность. Вашингтон должен поставить интересы США на первое место, а это означает уход из одного из самых нестабильных противостояний в мире. Благодаря такому шагу США точно не окажутся втянуты в очередной конфликт на Корейском полуострове.

Во-вторых, США должны способствовать процессу замены Южной Кореей американского «ядерного зонтика» своим. Так, хотя стремление к ядерному нераспространению является благородным начинанием, в Северо-Восточной Азии этот режим больше походит на закон о контроле за оружием в той или иной стране. Из-за него, как отмечает автор, оружие есть только у «плохих парней» — Китая, России и КНДР, — тогда как Япония, Южная Корея, Австралия и другие «уязвимы для их ядерного устрашения».

Хотят ли США вечно рисковать Лос-Анджелесом и Сиэтлом, а может быть, и Чикаго с Нью-Йорком, для защиты Сеула, Канберры, Токио и других городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Готов ли тот или иной глава Белого дома быть вынужденным выполнить свое обещание и рисковать массовым уничтожением американских городов для защиты другого государства, особенно тогда, когда это не играет решающей роли в обеспечении обороны США?

Наконец, США должны предложить вариант объединения Южной и Северной Кореи в одной нейтральное государство, что станет поводом для Пекина оказывать давление на Пхеньян. В отличие от кажущейся повсеместной убежденности большинства официальных лиц США в том, что терпение Пекином конфронтационного поведения КНДР носит иррациональный характер, это далеко не так. Обе страны являются в лучшем случае «заклятыми друзьями», а Пхеньян часто просто пренебрегает рекомендациями Пекина. Более того, Китай не хочет образования на своих границах «страны-банкрота», из которой начнется поток беженцев. Не устраивает КНР и перспектива объединения Корейского полуострова в одно государство — союзника США, на территории которого будут находиться американские военные.

Поэтому администрация Трампа должна предложить китайскому руководству старую добрую геополитическую сделку. Пекин поддерживает всестороннюю программу ядерного разоружения посредством жестких санкций. Если Пхеньян на нее идет, он сохраняется, а напряженность спадает. В противном случае происходит коллапс северокорейского режима и объединение полуострова. Однако в таком случае американские военные покидают полуостров, а новое корейское государство остается вне китайско-американского противостояния.

Так КНР лишится номинального союзника, получив более процветающего друга. Вашингтон же, со своей стороны, лишится реального союзника, но сохранит настоящего друга. Что важнее, Вашингтон положит конец угрозе своего втягивания в очередной конфликт, который может обернуться ядерным противостоянием.

Северная Корея поставила точку в эпохе, когда США могли представить себя способными провести безупречное военное вмешательство, в рамках которого они могли наносить удары по собственному желанию и без последствий для себя. Теперь же президент Трамп может соревноваться в оскорблениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако он не посмеет осуществить военную операцию, чтобы не начать очередной конфликт. Если же КНДР получит в свое распоряжение оснащенные ядерным оружием ракеты, способные достичь континентальной части США, ни один разумный президент не станет даже думать о том, чтобы вступать в ненужный конфликт с Пхеньяном.

Тем не менее по тому, куда направлена нынешняя политика, можно сделать вывод, что США выбрали именно этот путь. Только если администрация Трампа пересмотрит свои взгляды на КНДР, у Вашингтона будет шанс выйти из северокорейского тупика. Хоть когда-то же должны лидеры США сделать защиту своей страны важнее, чем безопасность различных друзей и союзников.