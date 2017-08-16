Ситуация вокруг передачи Казахстану озера Сладкого, частично расположенного на территории Купинского района Новосибирской области, как минимум странная. Власти Новосибирской области от данного инцидента открестились: одна часть чиновников вообще не слышала ни о какой передаче и об истории, всколыхнувшей информационное пространство, узнала из СМИ, другая просто отказалась как-то комментировать случившееся. И лишь единицы решились высказаться, но при этом постарались сделать это так, чтобы виновными в раздувании скандала не оказаться.

Петр Кончаловский. Вечер. Пейзаж с озером. 1939

А началось всё с новости, появившейся 10 августа на сайте администрации Купинского района Новосибирской области.

«Озеро «Сладкое» теперь в Казахстане!» — под таким заголовком вышла информация.

«До проведения демаркационных работ часть озера Сладкое, располагающегося в пяти километрах от д. Покровка (Купинского района), находилась на территории Российской Федерации. В период сезона охоты данное озеро посещало большое количество любителей охоты, как местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей. В настоящее время, после проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Республики Казахстан. Во избежание нарушения пограничного режима, режима государственной границы просим Вас организовать разъяснительную работу среди местного населения, а также через возможности охотобществ с прибывающими на охоту лицами из тыловых районов России о недопустимости нарушения федерального законодательства, регламентирующего пограничный режим и режим государственной границы. Надеюсь на дальнейшее конструктивное взаимодействие и сотрудничество в вопросах обеспечения безопасности Российской Федерации в пограничной сфере», — сказано было в сообщении.

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Немного странновато выглядит и сама форма подачи новости на официальном сайте администрации района — она скорее похожа на информацию для внутренней рассылки. К тому же пояснений, почему, как и на каких условиях озеро «уплыло» в Казахстан, местные власти не дали. И тут невольно складывается впечатление, что озеро просто подарили соседу, без всяких на то оснований и обсуждений.

Хотя дальше история становится интереснее. После того, как информация разлетелась по СМИ и социальным сетям и вызвала бурю эмоций — от негодования до яростной критики — информация благополучно с сайта администрации исчезла. Исчезла она и с части новостных агрегаторов. Но осталась она в сохраненных копиях на Google. Эти подпольные игры в очередной раз привлекли внимание и только обострили уверенность в том, что в деле не всё просто и чисто.

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СМИ развернули различные дискуссии вокруг передачи территории России Казахстану. Одни со ссылкой на главу администрации Купинского района Владимира Шубникова сообщали, что до корректировки границ часть этого водоема и так была казахстанской и большой потери в передачи нет.

«У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает, — цитировали СМИ Шубникова. — В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное».

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В обсуждение вступила и совместная российско-казахская демаркационная комиссия, которая попыталась разъяснить ситуацию. Как сообщила пресс-служба посольства Казахстана в РФ, совместная комиссия начала работу по установке пограничных знаков на участке между Павлодарской и Новосибирской областями еще 8 июня 2017 года. Указывается, что на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоём в соотношении 70:30 в пользу Казахстана. В ведомстве уточнили, что в настоящий момент на участке границы никаких регулировок и разменов не производилось.

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Позже и новосибирские власти попытались исправить ситуацию и ответить за районных коллег. Первый зампред законодательного собрания региона Андрей Панферов назвал сведения о передаче казахской стороне озера Сладкого не более чем досужими разговорами.

«Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?» — подчёркивал депутат.

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Ситуация до сих пор остается не очень понятной. Звонок в администрацию Купинского района её не только не прояснил, но даже запутал. Как сказали в приёмной главы администрации района, Владимир Шубников сейчас находится в отпуске, на подобные вопросы уполномочен отвечать его первый заместитель Алексей Воличенко. Однако на момент звонка он, конечно же «совершенно случайно», оказался на совещании. Секретарь попросила перезвонить позже, но десятки звонков «позже» результата не дали — в администрации просто перестали брать трубку.

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В департаменте информационной политики Новосибирской области попросили с этим вопросом обратиться в Пограничную службу Федеральной службы безопасности РФ. Однако и пресс-служба пограничного управления ФСБ по Новосибирской области звонки сегодня, 16 августа, решила, видимо, игнорировать.

Позже некоторые СМИ, ссылаясь именно на региональное ведомство, сообщили, что граница между Россией и Казахстаном, проходящая в районе озера Сладкое в Новосибирской области, осталась на прежнем месте, а информация о якобы переданном соседней стране водоеме не соответствует действительности.

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Как заявили в ведомстве, во время демаркации, когда границу обозначали с помощью знаков на местности, выяснилось, что площадь озера за последние годы сократилась и сейчас граница проходит как раз по российскому берегу водоема. Но местные жители привыкли, что государственная граница проходит где-то по середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Именно этим, как пояснили в ФСБ, было обусловлено предупреждение властей Купинского района о том, что местным жителям не стоит нарушать пограничный режим.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на своей странице в Facebook также сообщил, что переноса границы не происходило, а в ситуации «виноваты» климатические изменения.

Донской указал, что озеро находится в бессточной зоне и не подпитывается водой, а его наполнение зависит от выпавших осадков. Министр пообещал, что осенью граница вновь пройдёт по воде.

В свою очередь депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец считает, что обсуждаемый сегодня случай с передачей/не передачей российской территории Казахстану — «достаточно прецедентный».

«Вся эта чехарда опровержений, вся эта история непонятна. Наши власти Новосибирской области уже несколько раз наступили на грабли, когда какие-то совершали действия, которые отражаются на жизни граждан, без обсуждения, без информационной какой-то поддержки. То есть, вот раз — и перед фактом. Та же мусорная концессия, мост, история с лесом, который пытались продать. И тут опять», — высказал ИА REGNUM своё мнение Прибаловец.

В то же время городской депутат до сих пор ждёт каких-то официальных объяснений произошедшей истории, так бурно развернувшейся в информационном пространстве и отмечает, что реакция людей понятна, потому как «не часто свою территорию Россия передаёт кому-то, последнее время наоборот происходило».

Председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов отмечает, что «сюжет про то, как одно озеро из России «сбежало», оказался на редкость многослойным».

«Это и игра названиями — из России утекло озеро Сладкое, а осталось Горькое — чем не литературный сюжет о вечной российской безнадёге — были «удачно» дополнены и развиты невнятными пояснения пограничного ведомства, благодаря которым возникла видимость пересмотра границ России в пользу Казахстана. Последним штрихом к этой безрадостной картине стали откровенно провокационные заявления главы Купинского района, сообщившего, почти дословно, что пользы от озера нет, а оно только «природу украшает». Что называется, и не жаль было. История стала выглядеть как очередная демонстрация бесхозяйственности и расточительности властей, что в свою очередь создало все условия для праведного народного гнева. Альберт Эйнштейн считал, что бесконечны две вещи — вселенная и человеческая глупость, а учитывая, что и вселенная и глупость образуются из ничего, новосибирским чиновникам остается пожелать быть аккуратнее в высказываниях, чтобы в какой-то момент не стать живой иллюстрацией этого высказывания и не создавать сенсации на пустом месте», — отметил ИА REGNUM Антонов.

Некоторые эксперты в шумихе вокруг якобы передачи российской части озера Казахстану винят в том числе СМИ, которые быстро подхватили появившуюся на сайте (отметим, официальном сайте администрации Купинского района) информацию и тем самым привлекли к ней столь огромное внимание, разросшееся до федерального и даже межгосударственного масштаба.

Так, политолог Анатолий Савостин отмечает, что в эпоху интернета очень сложно доверять появляющейся в масс-медиа информации.

«Чем громче заголовки, тем вероятнее, что журналисты чего-то недопоняли и чего-то «недоуточнили». Нужно переждать «первую волну», и чаще всего выяснится, что шумиха не стоила и выеденного яйца. Ровно это произошло с передачей Казахстану озера Сладкого в Новосибирской области, ровно это происходило недавно с «передачей» Китаю сотен гектаров земель в Забайкалье. Во время «первой волны» происходит максимальное искажение информации, ибо интернет-СМИ соревнуются друг с другом за «крикливость» заголовка. Чуть позже в дело включаются настоящие журналисты (а они еще есть, поверьте), выясняется, что ситуация несколько иная, но это мало кому интересно. Тему или забрасывают, или ограничиваются скучными «уточнениями», которые уже никто не читает. Мы вступили в очень сложную эпоху. Могу посоветовать лишь не поддаваться на эмоции, которые провоцирует «первая волна», и, если вам тема и вправду интересна, дождаться затухания ажиотажа и появления «уточнений», либо уточнить всё самим», — отметил ИА REGNUM Савостин.

К этому хочется добавить то, что часто и сами власти создают своими скрытными действиями и недосказанностью информационные поводы для таких вот яростных обсуждений. И всё чаще этим «грешат» именно новосибирские власти. Так было и с упомянутой выше продажей леса, когда 258 тысяч гектаров леса на территории Тогучинского и Болотнинского районов Новосибирской области намеревались отдать всего за 11,83 млн рублей платы в год на 49-летнюю аренду без визы главы региона.

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«По-тихому» старались провести власти и мусорную концессию.

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Но, как известно, всё тайное становится явным. Только после таких замалчиваний у простых граждан остаётся всё меньше доверия к власти. А в случае с озером ситуация странная, но очень простая — районные власти, решив проинформировать то ли народ, то ли ведомства, не удосужились вдуматься в суть написанного, которое понимается весьма двойственно. А решив сгладить резонанс, который получила информация, глава района еще больше обострил его. После чего местные чиновники решили «залечь на дно». И уже отвечать за сказанное пришлось не только региональным представителям власти, в дело вмешались представители федеральных ведомств.