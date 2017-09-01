В Белоруссию начали прибывать первые российские военнослужащие, задействованные в совместных военных учениях «Запад-2017», проведение которых запланировано на 14 — 20 сентября. Напомним, что всего ожидается привлечь 12 700 военнослужащих. На белорусской территории — около 10 200 военнослужащих, из них 7200 — от Вооруженных сил Белоруссии и 3000 — от Вооруженных сил России, а также до 680 единиц боевой техники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

На протяжении нескольких месяцев «Запад-2017» не давал покоя многим на Западе и не только там. Версии высказывались разные, включая фантастические. Например, кое-какие политики утверждали, что на эти учения якобы прибудут до 100 тысяч российских военнослужащих и под покровом ночи они захватят Сувалкский коридор — гипотетический сухопутный коридор на границе Польши и Литвы длиной около 100 километров, который мог бы соединить Белоруссию с российской Калининградской областью. Сейчас страсти немного поутихли, хотя и не везде. Так, Deutsche Welle утверждает, что «предстоящие в сентябре российско-белорусские учения «Запад-2017» вызывают серьезную озабоченность в НАТО». Правда, радиостанция признает при этом, что тема «100 тысяч российских солдат» стала ныне предметом многочисленных спекуляций, а потому не стоит спешить с выводами. А до того мюнхенская газета Süddeutsche Zeitung заявила, что «совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» вызвали в регионе сильные опасения. Украина, а также страны Прибалтики и Польша чувствуют себя под угрозой». Украинцы и прибалты — да, так можно сказать, если судить по их риторике. Но Польша?

В понедельник, 14 августа, в Варшаве побывал с визитом министр обороны Украины Степан Полторак. По сообщению украинского правительственного портала, «во время встречи глава оборонного ведомства Степан Полторак проинформировал о ситуации в Донецкой и Луганской областях, об угрозах, которые существуют со стороны Российской Федерации… В ходе встречи пан Антоний Мачеревич (министр обороны Польши — ИА REGNUM ) подчеркнул, что новости о ситуации на востоке Украины свидетельствуют, что Россия продолжает игнорировать Минские договоренности. Также он выразил обеспокоенность относительно опасности обострения ситуации в связи с проведением учений «Запад-2017». Однако на сайте министерства обороны Польши акценты расставлены иначе. Об учениях ни слова. А о визите украинской делегации говорится, со ссылкой на слова Мачеревича, что «министр Полторак приехал специально, чтобы отпраздновать независимость Польши, Битву под Варшавой (во время советско-польской войны в 1920 году — ИА REGNUM), великую победу, которую мы достигли вместе над большевиками, потому что украинские войска сражались (вместе) с польскими войсками».

Осторожно выражается министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. В интервью РИА Новости он отметил: «Мы смотрим и внимательно следим, наблюдаем за ними с большой обеспокоенностью, потому что сценарий последний двух учений был немного пугающим для Польши. Из-за того, что часть сценария включала военный и ядерный удар по Польше, по Варшаве. Мы готовимся следить за этими учениями в сентябре. Но мы, конечно же, не будем предпринимать никаких чрезвычайных мер». И в целом, если смотреть польскую прессу, ее настроения в отношении учений «Запад-2017» не страдают алармизмом и апокалипсическими сценариями. То ли потому, что еще в начале года отбоялись и устали пугать самих себя, то ли потому, что в последние недели на острие общественной жизни вновь вознеслась внутренняя политика с ее конфликтами в правящем лагере, то ли дело в геополитических изменениях на международной арене, с чем вынуждены считаться и польские аналитики и эксперты. Если последнее, то нельзя не признать, что в нынешней картине мира район запланированных совместных российско-белорусских учений находится на вторых или даже третьих ролях.

Внимание приковано к Югу во всех его проявлениях. Комментируя в интервью «Голосу Америки» маневры «Запад-2017», директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрий Левусь обращает внимание на то, что НАТО и США делают шаги, «которые позволяют надеяться, что Украина со временем будет встроена в международную систему безопасности: в Очакове на Черном море ВМС США возводят центр оперативного управления для украинского флота. На территории Молдовы для северного Причерноморья идет модернизация инфраструктуры военной базы, которая финансируются правительством Соединенных Штатов в рамках программы «Глобальная инициатива в области миротворческих операций» (GPOI)». Иначе говоря, акцент ставится на Черноморье, где сталкиваются интересы таких региональных акторов, как Украина, Румыния, Молдавия, Россия, Турция и Грузия. Но не республик Прибалтики или Польши. На Юг в контексте проблемы беженцев обращает внимание и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель, заявивший в интервью немецкому журналу Stern, что ЕС «нужно научиться — сейчас я выскажусь на дипломатическом языке — действовать жесткими средствами. Речь идет о военных силах, чтобы, к примеру, проводить миротворческие операции».

Смещение локации угроз военных и безопасности ставит вопрос о том, кого и что Варшава должна сейчас позиционировать в качестве главного противника. По привычке называть им Россию, конечно, можно, но это в итоге приводит к неадекватности оборонной и внешнеполитической доктрин, провалу в аналитической и пропагандистской работе. Похоже, для Польши наступает пора пересмотра приоритетов. Ее прежний ресурс, переброшенные на восточный фланг дополнительные силы НАТО в целом и американские в отдельности, из активного состояния, пригодного, например, для проведения информационных кампаний, переходит в пассивное, разыгрывать его становится все труднее. При этом если на восточном направлении в отношениях между Варшавой и Москвой установилась какая-никакая, но статика, то на западном направлении «политическая граница» между Варшавой и Берлином размыта.

Пока Германия занята своей избирательной гонкой по выборам в бундестаг. Но после ее окончания у нового канцлера, останься им Ангела Меркель или будь то представитель СДПГ, будут развязаны руки. Задиристая Варшава, наступавшая на Берлин, припоминающая им «исторические грехи», настроенная осенью этого года решить вопрос с принадлежащих немецким медиа-концернам изданиям в Польше, может столкнуться с «мягкой силой» Германии. И тогда ни НАТО, ни ЕС, ни США уже не помогут Варшаве, а расположенные в Калининграде «Искандеры» станут гораздо меньшей проблемой, чем представлялось до сих пор.