Открытое правительство РФ начинает обсуждение вопроса, связанного с развитием в России института экологического страхования. Готов проект закона об обязательном экологическом страховании. Но документ на данный момент требует серьёзной доработки, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт экологического направления Открытого правительства РФ Сергей Завьялов из Кургана.

Иван Шилов ИА REGNUM Равновесие

— Обязательное экологическое страхование (ОСЭ) — это, если так можно выразиться, ОСАГО для большого спектра предприятий. По сравнению с ОСАГО, если мы попадаем в аварию, то страховая компания виновника ДТП оплачивает нам возмещение причиненного ущерба. Аналочно страховщики должны оплачивать возмещение экологического вреда, нанесенного предприятием в ходе его хозяйственной деятельности. И проектом закона об обязательном экологическом страховании (ОЭС) страховщики пытаются запретить деятельность предприятий без ОЭС. Но при этом всю ответственность перекладывают на сами предприятия и не хотят платить страховые выплаты».

— Законопроект об ОЭС обсуждается с 2011 года. Закон так и не принят. И работа над новой редакцией законопроекта только начата. Сейчас действуют платежи за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Они поступают мелкими каплями в бюджет и там растворяются. Обязательное же экологическое страхование необходимо для оплаты дорогостоящих мероприятий по ликвидации текущих аварий.

— Расходы дополнительные, но затраты на ликвидацию техногенных аварий несравнимо выше. Реально ответственность за аварийные загрязнения лежит целиком на предприятии, которое старается с минимальными последствиями для себя, своего бюджета, ликвидировать последствия. Ведь это очень дорого — миллионные затраты. В итоге всё заканчивается преступными схемами, банкротством и ответственностью государства по ликвидации накапливающегося ущерба. Другое дело, что ради справедливости нужно отменить платежи НВОС при введении страхования. Важно именно по ОКВЭД 2 — во избежание вольных трактовок видов деятельности, попадающих под страхование. И возмещение причиненного вреда должно быть на уровне 100%, но в пределах страховой суммы.

Хочу отметить еще один минус законопроекта, который необходимо исправить. Проектом закона предусматривается исключение из страховых случаев тех видов ущерба, которые предусмотрены иными видами страхования. Это не есть хорошо. К примеру, есть страхование жизни, им мы перекрываем все виды несчастных случаев. А есть страхование ответственности на транспорте, нас еще и перевозчик страхует. Если мы получаем травму на транспорте, то получаем выплату по двум страховкам, но в пределах реального вреда здоровью. То есть, сломали палец в аварии, то получим выплату страховую пропорционально взносам, внесенным в страховые компании, но адекватную понесенному ущербу, и из двух компаний.

Данный момент важен. Недопустимо, чтобы вред, причинённый в результате техногенной аварии, оставался не возмещённым из-за того, что данные риски были застрахованы в рамках иного страхования.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП. Северодвинск

— Выгодно это в первую очередь государству, которое получает гарантии восстановления нарушенной экосистемы до первоначального состояния. Выгодно это также предприятиям, оказывающим значительное, мощное экологическое воздействие. К примеру, нефтедобывающим. Выгодно это и гражданам, так как здоровье зависит от экологии, на восстановление которой денег не хватает. Если бы деятельность нефтяной компании была застрахована, то было бы легче бороться с нефтяными разливами. Сейчас годами нефтяников не могут привлечь к ответственности за милионные ущербы. С ОЭС отпала бы потребность с нефтекомпаниями судиться вообще.

— Острым, предполагаю, будет обсуждение статьи 12 и ее пункта 5. Она гласит, что в страховой случай не входят «причинение вреда в пределах нормативов допустимых выбросов и сбросов химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов; размещение отходов, предусмотренных технологическим процессом; вред, причиненный вследствие изменения природного ландшафта, гидрогеологических свойств среды и др.; не обеспечения необходимой профилактики и ремонта, эксплуатации природоохранного и технологического оборудования, если страхователь или их работники виновны в возникновении обстоятельств, приведших к выходу оборудования из строя».

Утка. Нефть

То есть данный пункт статьи 15 законопроекта об ОЭС исключает из числа страховых случаев практически все возможные сценарии нанесения вреда окружающей среде хозяйствующим субъектом. На фоне того, что у страхователя возникает безусловная обязанность по оплате страховой премии, а у страховщика появляются широкие возможности для исключения события и числа страховых случаев, ситуация будет развиваться в сторону перекачивания финансовых средств от объектов риска в страховые компании. Перечень исключений из страховых случаев целесообразно сократить до форс-мажорных обстоятельств. Никто не планирует коррозию труб, ошибку сотрудника, выход из строя оборудования при том же разливе нефти. Это даст толчок к развитию экологического аудита.

Кроме того, статья допускает вред окружающей среде в пределах нормативов допустимых выбросов и сбросов химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, за которые вносится плата за НВОС. Полагаю такой подход не оправданным. Если сбросы являются допустимыми, то они не должны оказывать негативного воздействия на окружающую среду, следовательно, не должны быть оплачены. И наоборот, если сбросы оказывают негативное воздействие на природу, то они не могут быть признаны допустимыми и должны быть компенсированы путём проведения восстановительных мероприятий, финансируемых за счёт страховых выплат.