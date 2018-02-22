6 июня в Казахстане начались продажи слитков из аффинированного золота — Национальный банк реализовывал их сначала через два банка, затем уже через три. Выгодно ли это казахстанцам?

Золото график

Во-первых, при продаже слитков не платится налог на добавленную стоимость, в отличие от России, во-вторых, можно перепродать тот же слиток банку, в-третьих, стоимость слитка меняется каждый день, в зависимости от цены на Лондонской бирже и с учетом прибыли банка.

К примеру, на сегодня по курсу Национального банка 10 граммов золота стоят 136 918 тенге (24 537 рублей — курс 5,58 тенге за 1 рубль), но это всего лишь цена Лондонской биржи с учетом актуального на сегодня курса тенге. Тем не менее, для динамики надо ее отслеживать, потому что банки второго уровня ориентируются на нее и просто добавляют определенный процент. Отследить динамику можно в специальном разделе сайта Нацбанка. Затем надо уточнить цену в банках (про банки можно узнать здесь). В одном банке цена публикуется на сайте, во второй надо звонить, а в третьем, видимо, еще не поняли, как продавать слитки, и просят подъехать в отделение, чтобы узнать цену (может, просто не объяснили персоналу, что такая услуга есть вообще). Поэтому ориентируемся на два банка.

Если слиток куплен, ни в коем случае нельзя повреждать оболочку, иначе слиток сильно потеряет в цене. Также надо сохранить чек — вдруг понадобится вывезти слиток из страны.

В таблице ниже собраны цены на самый маленький десятиграммовый слиток золота на сегодня. Как видно, в одном банке лучше покупать слитки, а в другом — продавать, потому что у них разные цены. Продают они слитки в среднем на 5% дороже, чем цена Нацбанка, а покупают на 4% дешевле, чем эта цена. На эти две цифры и стоит ориентироваться, чтобы планировать свои покупки или продажи.

Цены на слиток золота в 10 грамм 15 августа 2017 года (в рублях)

Банк № 1

Банк № 2

25 692

25 940

23 244

23 944

10,5

8,3

104,7

105,7

94,7

97,6

Конечно, банки стараются максимизировать свою прибыль, а, соответственно, сделать игру на покупке-продаже нерентабельной из-за слишком большой разницы между покупкой и продажей. Однако если разница будет слишком большой, то никто покупать не будет — поэтому пока они под влиянием разнонаправленных тенденций.

Теперь проанализируем динамику курса — судим сугубо по курсу Нацбанка, в реальности прибыль может быть меньше из-за политики банков второго уровня.

При начале продаж 1 грамм стоил 12 881 тенге, потом 11 июля он максимально упал до 12 674 тенге, затем начал расти и сегодня стоит 13 692 тенге. Если бы мы взяли слиток в начале продаж, то сейчас разница бы была 811 тенге (145 рублей) с 1 грамма, а если бы на максимальном падении — то 1018 тенге (182 рубля).

Золото график

Теперь сравним доходность слитка с депозитом в банке. Если положить деньги на депозит в банке на три месяца в тенге, то он даст от 10,6 до 11,5% годовых, то есть реально за три месяца доход составит 2,65 — 2,925%. А со слитком золота доходность составила за два месяца 9 дней 6,3%, то есть как минимум в два раза больше.

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Есть и свои риски, потому что:

курс может также быстро упасть, и вы получите не доход, а убытки — у депозитов же доход гарантирован.

вы можете свой слиток потерять, его могут украсть, а депозит застрахован.

депозиты можно пополнить (или снять) в любом отделении разных банков, а слитки купить и продать всего в девяти отделениях трех банков в четырех городах страны, то есть неудобна логистика.

В общем, слитки золота — для «продвинутых» пользователей финансовых услуг. Однако у слитков есть и свои преимущества — золото продается на интернет-аукционах по цене выше Лондонской биржи, у него нет валютных рисков, это универсальный подарок, который ценится выше, чем сумма денег того же номинала, его, в отличие от денег на счетах или ценных бумаг, нельзя отследить, ну и во многих странах, находящихся южнее Казахстана, золото до сих пор очень ценят, и можно с ними расплачиваться именно слитками. Главное помнить, что это все же рискованный актив, направленный на долгий срок инвестиций.

PS. Если сегодня в Казахстане слиток в 10 граммов золота можно купить за 25 692 рубля, то в России он стоит 30 987 рублей. А в Узбекистане слитки золота вообще не продаются.

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