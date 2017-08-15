



en.wikipedia.org Американцы смотрят на афганцев сверху вниз

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов выступил с сенсационным заявлением. «Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана, — подчеркнул Кабулов. — Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась. Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма. Он, по сути, частично уже таковым является».

Москва действительно после террористического акта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке поддержала ввод войск США и их союзников в Афганистан. Считалось, что тенденции, развивавшиеся тогда в этой стране, угрожают Российской Федерации. Предполагалось, что талибы могли прорваться в Среднюю Азию через слабо укрепленные границы вновь образованных бывших советских республик региона. Отметим и то, что так в Москве тогда думали все-таки не все. Российские страноведы быстро заметили, что стратегия США в Афганистане стала напоминать советскую, особенно по части создания «демократических институтов власти». По мнению вашингтонских экспертов, они должны были решить проблемы вооруженной оппозиции, а затем создавать условия для развития бизнеса. Тогда же стали рождаться проекты по созданию новых транспортных инфраструктур — газопровод ТАПИ, ЛЭП CASA-1000, «оптоволоконное кольцо» и просто автодорожные перевозки. При этом царило понимание, что как во время пребывания в Афганистане советских войск, так и после появления там войск США и их союзников, для успешного осуществления сложнейшего социально-экономического, даже цивилизационного эксперимента в этой стране необходим оккупационный режим на достаточно длительное историческое время. СССР в свое время не позволили это осуществить, а вот США не пожелали сами.

В 2009—2012-х годах стала внедряться новая стратегия борьбы с вооруженной оппозицией, суть которой сводилась к началу передачи ответственности за безопасность афганским силовикам. После этого стало очевидно, что вооруженная борьба в стране будет обостряться. Она стала приобретать несколько иные характеристики. Одновременно американская идеологическая машина, подобно поведению некоторых советских партийных функционеры со Старой площади перед выводом советских войск из Афганистана, стала говорить о «хрупкости» этого государства, связывать ее возможную перспективу с фрагментацией. Кабул это быстро почувствовал, что стало создавать проблему в его отношениях с Вашингтоном. В свою очередь, США осознали, что афганская победа возможна только при условии либо наращивания своего и своих союзников военного присутствия в стране, либо создания наиболее рациональной формы национальной, но коалиционной власти. Такой тренд характерен не только для Афганистана, сегодня его избирают в отношении Ирака и Ливии. Так или иначе, но в Афганистане американцы вступили в открытые и закрытые переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), фактически признав их в качестве реального фактора силы, который способен организовывать наступление на правительственные войска и расширять зону своего контроля.

Можно ли считать это доказательством допущенных США стратегических просчетов в Афганистане — вопрос пока открытый. Тем более что представленная картина дополняется такими факторами как появлением в Афганистане ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что объективно вводит эту страну в океан бурных событий, которыми в последнее время был наполнен регион. Появляются основания считать, что реальная картина проникновения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан намного сложнее, чем представлялось до сих пор. Это заметили и в Москве, когда вступили в диалог с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ради «содействия миру» в Афганистане, хотя это вызвало определенное раздражение в Кабуле и в Вашингтоне. Согласно одной из версий, для России опасность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после российского военного присутствия в Сирии возросла. Боевики, находящиеся в распоряжении самозваного «халифата», не раз грозили, что они смогут проникнуть на российскую землю через Афганистан и государства Средней Азии. Ввиду этого Москва стремится к тому, чтобы изолировать опасные для нее группировки боевиков за пределами своих границ, то есть в «ближайшем зарубежье», не допустить проникновения их на свою территорию, ослабить в Афганистане американское влияние.

Но даже если это действительно так, все равно призывы Кабулова к США покинуть эту страну, так как их армия «ничего толком не может сделать», звучат лишь риторически. Москва считает кампанию США в Афганистане провалившейся в своем понимании. Вашингтон так не считает и модернизирует свое военное присутствие в этой стране через возможность использовать там наемников, которые могли бы заменить штатных военнослужащих, действующих на афганской территории. В частности, для Афганистана предлагается создать аналог Ост-Индской компании, с помощью которой Великобритания в свое время колонизировала Индию. Уйти из Афганистана Вашингтон не может позволить себе и по репутационным причинам, и из опасений, что эта страна способна оказаться в сфере влияния Ирана, Китая и России. Не исключено также, что власть целиком и полностью перейдет к талибам. Конечно, Кабулов прав, когда говорит, что «Афганистан для США — всего лишь колония». А кто с этим спорит? Проблема в том, что появление американских военных наемников в Афганистане не только изменит характер боевых действий в этой стране, превратит конфликт в более продолжительный и многосторонний, но и затруднит маневры России на этом направлении в сторону США. Более того, Москва не располагает сейчас такими ресурсами, чтобы политико-дипломатическим путем остановить расползание «серого» американского присутствия в регионе, непосредственно у границ СНГ. Но, как говорится, нет худа без добра. Такой ход событий создает для России возможность для более решительной политики в Средней Азии, ожидания возможности, когда народы региона, как в Сирии, будут встречать Россию-освободительницу с цветами в руках.

Есть еще и такой ресурс, о котором как-то упоминал Кабулов — контактная группа «ШОС — Афганистан», над возобновлением деятельности которой работают Россия и Китай. Кстати, китайская сторона при посредничестве Пакистана, а также через контакты с США уже пыталась самостоятельно урегулировать афганскую проблему. Ничего не вышло. Потому что существует ряд факторов и обстоятельств, находящихся далеко за пределами сферы собственно афганской политики. К тому же, американский подход к разрешению аналогичных военно-политических проблем существенно отличается от советского и российского, а также китайского подходов к урегулированию такого рода конфликтов. Пока очевидно следующее. Первое: американцы, используя мандат ООН, утвердили в Афганистане союзное им правительство, закрепили союзные отношения с ним двухсторонним соглашением о безопасности, а также создали и вооружили Афганскую национальную армию. Второе. Они готовятся к затяжной войне в Афганистане, войска или наемники будут держать под контролем крупные города, сельская местность отдана на откуп «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), такая тактика США уже была опробована в Латинской Америке.