Статья в популярной энциклопедии сообщает нам: «Уробо́рос — свернувшийся в кольцо змей, кусающий себя за хвост. Является одним из древнейших символов, известных человечеству. Этот символ имеет множество различных значений. Наиболее распространённая трактовка описывает его как репрезентацию вечности и бесконечности, в особенности — циклической природы жизни. Одним из его аналогов является свастика — оба этих древних символа означают движение космоса».

Уроборос. Гравюра Л. Дженниса из книги алхимических эмблем «Философский камень». 1625. Символическое «принесение в жертву», то есть укус за хвост змеи, означает приобщение к вечности в конце Великого делания

Наблюдать змея, кусающего себя за хвост, в лоне живой природы удается нечасто. В понедельник, 14 августа, такой редкий случай все же представился.

Итак, следите внимательно. На рубеже 2013−2014 годов в одной восточноевропейской стране происходит государственный переворот, оплаченный и подготовленный западными политиками, прежде всего американскими. Это, как говорится, раз.

Весной 2014 года к власти в анархической стране приходят самые жуликоватые из всех местных политиков. Совпадение неслучайно — только с такими политиками и можно было договориться о том, что они перевернут свою страну вверх ногами и опрокинут ее в пропасть ради новой холодной войны (выгодной Западу) и ради личной власти и воровских доходов (выгодной им самим). Это два.

Одним из условий их пребывания у власти является провоцирование цивилизационного разрыва с Россией, в том числе разрыва экономического. Рвутся, в числе прочих, военные контракты. Крупные местные военно-промышленные предприятия остаются без заказов, во всяком случае, официальных. Это три.

Но жулики не были бы жуликами, если бы не попытались сбыть упомянутую продукцию. И они находят нелегальный способ это сделать. Произведенные днепропетровским «Южмашем» ракетные двигатели оказываются на вооружении армии Северной Кореи. Это четыре.

И в этот период у Северной Кореи, у которой то не взлетало, то взлетало и сразу падало, вдруг все начинает работать. Создана межконтинентальная ракета с ядерной боеголовкой, способная поразить территорию США. Ободренный военными успехами, местный политический лидер меняет тон разговора с Вашингтоном. Ядерный конфликт становится настолько реальным, что на американской территории в Гуаме уже раздают брошюрки с инструкцией «как выжить при ядерном ударе».

И это — пять.

И вот в понедельник, 14 августа, New York Times, со ссылкой на доклад Международного института стратегических исследований и данные спецслужб, констатирует: успехи северокорейской ракетной программы обусловлены тайной закупкой мощных ракетных двигателей на Украине. Доказательства — фотографии с недавнего осмотра Ким Чен Ыном новых ракет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Но сошлось ли все в головах у вашингтонских наблюдателей? Как бы не так. Поступающие комментарии — лишь сетования на дегенератизм майданной власти, не способной не то что контролировать, но хотя бы знать о происходящем в собственной стране.

Уроборос, как мы выяснили, символизирует «циклическую природу жизни». В данном случае еще уместнее было бы говорить не просто о цикле, а о спирали, переходе на новый уровень. Желание распространить свое влияние и борьба со «злочинной владой» транзитом через государственный переворот привели к появлению самой настоящей угрозы в противоположной части земного шара. Теперь с этой, реальной проблемой нужно бороться. А это — бюджеты и политические очки. Вот вам и «циклическая природа жизни».

Возможно, это еще не конец истории. В окружении Петра Порошенко и Александра Турчинова уже успели намекнуть, что виновата Россия — переправила, мол, в КНДР то, что было закуплено 4 и более лет назад. Выдающееся правдоподобие этой версии при некоторых политических обстоятельствах не помешает ей быть принятой, хотя бы условно. Ведь это — отличный повод одновременно «подвесить» майданную власть и ввести новые санкции против Москвы. Циклическая природа на то и циклическая, что не имеет логического конца. Как говорил по другому поводу Михаил Жванецкий, это нельзя закончить, это можно только прекратить.