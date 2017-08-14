По данным немецких СМИ, Россия, в нарушение резолюции 2231, принятой Советом Безопасности ООН в 2015 году, осуществляет техническое обслуживание военной техники Ирана. Причём газета Welt am Sonntag со ссылкой на западные спецслужбы описала всю схему, которой якобы придерживались Тегеран и Москва. Согласно этой информации, в июне 2017 года иранские транспортные самолёты отгружали компоненты неких вооружений на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. После этого автомобильным транспортом груз был доставлен в Тартус, на пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ, откуда судно «Спарта-3» якобы доставило оружие в порт Новороссийск. Насколько правдоподобны эти события?

Иран

О резолюции 2231 Совета Безопасности ООН

Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН была принята 20 июля 2015 года, после того как было достигнуто соглашение по ядерной программе Ирана. Она частично отменяет действие резолюции 1929, принятой в 2010 году и налагающей целый ряд санкций на Тегеран, в том числе и эмбарго на поставки наступательного вооружения. Запрет на продажу оружия Ирану пока не снят — согласно принятому документу, это случится через 5 лет после соблюдения Тегераном всех договорённостей, то есть не раньше 2020 года. Техническое обслуживание и ремонт наступательной военной техники также запрещён. При этом страна имеет право получать оборонительное вооружение, такое как системы противовоздушной обороны, поэтому Россия вполне законно поставила Ирану зенитные ракетные комплексы С-300.

Абсурдный маршрут: зачем делать огромный «крюк» при наличии прямого сообщения через Каспийское море?

Самой серьёзной слабостью истории, рассказанной немецкими СМИ, является описанный ими маршрут передвижения военных грузов. Абсолютно непонятно, зачем Ирану надо отправлять военную технику в Россию через Сирию (даже если Москва согласилась в нарушение резолюции ООН провести ремонтные работы), когда между странами есть прямое морское сообщение через Каспийское море. Причём маршрут через Сирию хуже каспийского практически по всем параметрам: очевидно, что он намного дороже (авиаперевозка, автомобильный транспорт и более долгий морской путь), дольше и легче для обнаружения разведками иностранных государств. Это естественно, учитывая, что появляется две «лишние» возможности обнаружить перевозку (погрузка/выгрузка в самолёт и в грузовые автомобили), а также наличие третьей стороны в виде Сирии (больше возможностей для подкупа и наличия информаторов). Да и в целом сохранять режим секретности в стране, в которой располагаются те или иные военные подразделения разных стран, намного сложнее. При этом обнаружить поставку, осуществлённую в режиме полной секретности через Каспийское море, было бы крайне сложно.

Таким образом, детективная история, рассказанная немецкой газетой, вероятнее всего, несёт лишь пропагандистский смысл. При этом подделка выполнена очень грубо — ведь можно было сделать её намного более правдоподобной, к примеру, рассказав, что на Хмеймиме обслуживается иранская техника, участвующая в борьбе с ИГ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещённая в России) на территории Сирии. Но выбор был сделан в сторону большей таинственности истории, нежели её правдоподобности. Или же о деталях авторы и вовсе не подумали, «состряпав» сенсацию на скорую руку.