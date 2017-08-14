В Тамбове подводят итоги третьего по счету рок-фестиваля «Чернозём». За три дня мероприятие побило все собственные рекорды: по посещаемости, площади, звуку, организации и, как считают многие гости, — душевности. Об итогах фестиваля, планах на будущее и музыкальных пристрастиях первых лиц региона ИА REGNUM рассказал генеральный продюсер фестиваля Сергей Белозёров.

Марина Каширская ИА REGNUM Закат над Татарским валом

На «отлично». Мы ждали подвохов, но они не случились — я сейчас имею в виду непосредственно три фестивальных дня. А на стадии подготовки всякое, конечно, случалось, но справились. Немножко даже не по себе от этой идеальности, потому что планку задрали, держать нужно.

Во-первых, на 25 метров удлинили площадку, иначе маркет просто не помещался, планировка была жесткой, каждый сантиметр был важен. Раньше начали подготовку поля, раньше приехала сцена… То есть, в основном заложили люфт по времени во всех процессах. Учитывая неудачный опыт автограф-сессий прошлых лет, отрегулировали этот вопрос, за что удостоились комплимента от ряда групп: сказали, что это была одна из самых профессиональных автограф-сессий, в которых они когда-либо участвовали.

А так… Больше звука, света, проводов, урн, безопасности, душевности…

«Чернозём» прошел без сколь-нибудь значимых ЧП, чему мы очень рады. А безопасность превыше всего, поэтому мы нисколько не противимся предписаниям полиции и безропотно их выполняем. Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. У нас гром уже в прошлом году грянул, мы ученые (в 2016 году последний фестивальный день завершился ураганом, который прервал выступление группы «КняZz» и не позволил выйти на сцену «Чайфу». Зрителей эвакуировали. — прим. ИА REGNUM ).

Мы для себя решили это утром понедельника, сразу после фестиваля. Мы не будем стремиться поразить всех количеством. Нам важнее качество. Поэтому количество билетов на «Чернозём-2018» будет лимитировано.

Марина Каширская ИА REGNUM Публика на фестивале

Мы думаем об этом. Пока их не было, но… Посмотрим.

Идея малой сцены возникла за две недели до фестиваля. Хотелось как-то развлечь жителей палаточного лагеря в неурочные часы, хотя в плане развлечений они и так довольно самодостаточны. Тем не менее, мы решились на этот эксперимент. Ночью было две постановки от Тамбовского молодежного театра. Днем — тамбовские команды плюс такие «special guest stars» — «Обе-рек» и Бранимир. По-моему, всем понравилось. И зрителям, и артистам, и нам.

Мы попробуем развить эту историю. Две полноценных сцены — это, конечно, перебор, но, может быть, что-нибудь типа ночной, тихой, акустической. Подумаем.

Марина Каширская ИА REGNUM Так организаторы определяли географию фестиваля — к концу третьего дня свободного места на буквах не осталось

«Чернозём-2017» стал самым массовым за все три года проведения фестиваля. Число гостей за все три дня, по самым приблизительным подсчетам, составило около 20 тысяч человек. В Тамбов съехались жители более 120 разных городов — причем не только из России, но и Украины, Германии, США.

В этом году впервые гостям предложили организованно посмотреть Тамбов — в третий день желающих отвезли на экскурсию до начала концерта. Сами тамбовчане в соцсетях рассказывали, что стоит посмотреть в их городе в первую очередь. Так что все три дня по улицам города бродили туристы, опознававшие друг друга издалека по цветным браслетам «Чернозёма». На будущие годы организаторы намерены развивать туризм в рамках фестиваля.

Это одна из приоритетных тем. Хочется, чтобы гости, кроме того, что посетили наш фестиваль, увидели наш город, поняли его. Тамбов — довольно симпатичный, чего мы его прячем? Его нужно показывать. Приятно же видеть в профиле жителя Лабытнанги (город в Ямало-Ненецком АО — прим. ИА REGNUM ) селфи на тамбовской набережной с тэгом #ТамбовДушевныйГород.

Марина Каширская ИА REGNUM «Чернозём-2017»

Визит губернатора — вещь для организаторов, конечно, довольно волнительная. Понравится — не понравится… Мне показалось, что понравилось. Мы не успели поговорить о музыкальных пристрастиях, просто обменялись впечатлениями. Но то, что Александр Валерьевич приехал именно к выступлению «Арии», думаю, не случайность. Так что выводы делайте сами.

А по поводу организаторов… Мы, пробегая от входной группы до штаба, успеваем что-то уловить, но больше смотрим не на сцену, а на аудиторию, на эмоции. Стараемся аккумулировать позитивные и предотвратить негативные. Концерт потом в «ютьюбе» посмотрим. Целый год на это есть.

Я который год транслирую благодарность в адрес властных структур различного уровня, и это не пустая формальность, не правило хорошего тона. Это — искренне. Абсолютно конструктивный диалог и помощь в любых вопросах. Наверное, мы просто понимаем, что делаем общее дело на благо нашего города и области. И что это не пустышка, а реально работающий проект. Так что еще раз — огромное спасибо.

Павел Ищенко ИА REGNUM Олег Гаркуша

Олег Гаркуша, участник группы «АукцЫон», шоумен и президент общественного фонда «Гаркундель» второй год подряд стал ведущим «Чернозёма»: в 2016 году он был специальным гостем заключительного фестивального дня, а в 2017 был единственным ведущим все три дня, с 4 по 7 августа.

Все три дня выдались для Олега Гаркуши более чем насыщенными: в перерывах между выступлениями групп он объявлял музыкантов, читал стихи, пел «а капелла» и открыто общался с публикой; во время выступлений артистов, с которыми его связывает давняя дружба, выходил на сцену потанцевать и подпеть в своих любимых песнях; почти все оставшееся время он честно «сдавался» желающим взять автографы и сфотографироваться с легендой отечественной сцены. При этом он успевал поговорить с музыкантами и послушать выступления молодых групп, чтобы после их ухода выдать резюме.

Марина Каширская ИА REGNUM Олег Гаркуша на сцене с группой «Ундервуд»

Уже после фестиваля выяснилось, что ведущий оказался по душе не всем. Впрочем, Гаркушу это не сильно смущает, как он сам признался корреспонденту ИА REGNUM.

Специально никогда вести концерт не готовлюсь, для меня каждый выход — это экспромт. Это, конечно, может кому-то не нравиться, но тут ничего не поделаешь… Я такой же, как все. Просто мне в жизни повезло чуть больше», — скромно говорит он.

По словам Олега Гаркуши, у фестиваля «Чернозём» есть собственное лицо, отличающее его от других подобных мероприятий.

Здесь действительно душевно. Может быть, дело в том, что это провинция, может — в чем-то другом, но душевность здесь определенно присутствует, она в людях», — утверждает ведущий. Он считает, что подобные фестивали особенно важны в эпоху интернета, когда людей сложно заставить покинуть онлайн и заставить общаться лично. Сам же Гаркуша, хоть и имеет страницы в нескольких соцсетях, интернет-общение не жалует.

Для присутствия Гаркуши в интернете есть как минимум одна веская причина: а начале июня на площадке «Планета.ру» ему с помощью единомышленников удалось собрать 800 тысяч рублей на строительство молодежного арт-центра в Санкт-Петербурге. В здании идет ремонт, поэтому сбор денег продолжается — нужно оборудование, чтобы в центре можно было устраивать концерты и кинопоказы, проводить выставки и спектакли. Несмотря на то, что многие называют строительство «Гаркунделя» возрождением Ленинградского рок-клуба, Олег Гаркуша подчеркивает, что центр будет рассчитан на более широкую и разновозрастную аудиторию. Единственное, что ему точно хотелось бы взять от легендарного рок-клуба — атмосфера.

Павел Ищенко ИА REGNUM Олег Гаркуша

Так как Олег Гаркуша и фонд «Гаркундель» уже много лет организует одноименный рок-фестиваль, он всегда готов к музыкальным открытиям и внимательно относится к молодым дарованиям. На вопрос, что нужно группе, чтобы получить шанс оказаться на сцене «Гаркунделя», он отвечает без раздумий — харизма.

Главное — доложен быть харизматичный лидер. Ну музыканты, конечно, должны уметь играть, но индивидуальность все-таки важна. Потому что бывает, что и музыка неплохая, и играют правильно — но не «цепляет».

Марина Каширская ИА REGNUM Олег Гаркуша на сцене с группой «Ундервуд»

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 4 по 7 августа в Тамбове проходил третий по счету фестиваль «Чернозём». За три дня мероприятие посетили почти 20 тысяч человек, на основной сцене выступили 18 групп. Фестиваль собрал музыкантов, играющих в разных жанрах и стилях, однако публику это только сплотило еще больше. В соцсетях спустя неделю не утихают обсуждения — для некоторых «Чернозём» действительно стал главным событием года. Многие высказывают благодарность организаторам: фестиваль оказался настолько продуман до мелочей, что поездившая по разным фестивалям публика сочла тамбовских организаторов «ненормальными» — в хорошем смысле. Среди гостей были и люди с ограниченными возможностями здоровья: Артем Мелехов от имени Тамбовской региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Особенные» поблагодарил команду фестиваля «за комфорт и благоустроенность территории».

Не последнюю роль играет тот факт, что уровень организации отметили и музыканты. Причем уровень проявлялся не только в зоне «за сценой», но в качественном звуке, пунктуальности и мелочах вроде бесплатной воды для всех зрителей.

Сейчас команда фестиваля подводит итоги прошедшего мероприятия и готовится к 2018 году. Четвертый «Чернозём» пройдет с 17 по 19 августа — это было объявлено официально. Поклонники фестиваля уже начали обратный отсчет до следующего «самого душевного события города».