21 августа в Краснодаре в портретной мастерской Lumen состоится фотовыставка гостя «Фотопарада в Угличе» Алены Клименченко «Одна кровь». Все работы выполнены в технике амбротипии. Экспозиция рассказывает историю о тонких слоях родственных отношений, взаимопонимании и целостности. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с Аленой и узнал больше о ее работе.

Алёна Клименченко Работа из серии «Одна кровь»

Основная идея в том, как удивительно близки могут быть люди. В том, как тонок, невесом, но в то же время тактилен мир человеческих чувств. О том, что дети, еще не став взрослыми, гораздо ближе друг другу в родстве. Они во всех смыслах этого понимания — одна кровь.

Съемки этой серии напоминали сложный квест с элементами дипломатических переговоров. Так как главные герои — мои дети, мы прошли непростой путь. Создание амбротипа требует длительной выдержки, когда объект съемки должен оставаться абсолютно неподвижным. В нашем случае это было от 3 до 10 секунд. И это на грани невозможного для ребенка, мы делали около 10 дублей каждого изображения. На создание фото уходит не меньше 15 минут. Кроме того, пришлось найти слова, объяснить зачем и почему мы занимаемся таким непростым делом. В каком-то смысле им раньше времени пришлось осознать, что такое непреодолимый зов к искусству.

В итоге всё решилось довольно просто и сказочно. Проявляя каждую новую картинку, я брала их с собой в темную комнату, чтобы они своими глазами увидели появление чуда. Амбротип проявляется прямо в руках, и вы видите всю алхимию своими глазами.

Алёна Клименченко Работа из серии «Одна кровь»

Для меня амбротипия — нечто большее, чем просто способ получить изображение. Это волшебство, которое создается своими руками. Стоит только один раз увидеть, как в твоей руке в слоях реактивов появляется нечто, ты уже не можешь отказать себе в повторении. И если говорить о конечном результате, то в пластине сохраняется не просто свето-теневой отпечаток чьего-то лица, а скульптурное, лишенное всего постороннего изображение внутреннего мира человека. На длинной выдержке очень сложно сфальшивить и показать себя не тем, кем ты являешься. И да, я склонна мистифицировать фотографию.

При создании амбротипа важно всё, необходим полный контроль над происходящим. Коллодий (одна из основных составляющих процесса) очень чувствителен к проявлениям окружающей среды, будь то влажность, температура воздуха, температура тела самого человека. Всё, вплоть до дрожания в кончиках пальцев и учащенного дыхания может повлиять на конечное изображение. Важно качество и чистота фотографических реактивов, степень освещенности места съёмки и время дня. Кроме того, одной из главных сложностей является длинная выдержка, исключающая малейшее движение модели в то время, когда объектив открыт. И немаловажно то, что каждое изображение существует в единственном экземпляре. Повторить его невозможно.

Алёна Клименченко Работа из серии «Одна кровь»

Девять лет, семь из них профессионально и два амбротипией. Как и у многих других, изначально это было хобби, которое переросло в профессию. Однажды, работая над очередным проектом, я искала информацию для него в историческом музее и увидела первый амбротип. Удивительно живое изображение поразило меня настолько, что я стала искать информацию об исторических техниках в фотографии. Спустя время я нашла фотографов, которые смогли показать в реальности создание этих фото. В течение двух лет я не прекращаю учиться, искать коллег по миру. Мне повезло учиться у мастеров из России, Ирландии, Италии, Голландии, Франции и Люксембурга, и я уверена, что это еще далеко не все знания, которые можно получить.

Алёна Клименченко Работа из серии «Одна кровь»

Мысль открыть мастерскую пришла из занятия сложными фотографическими техниками, которые требуют специально оборудованного места. Камеры для амбротипии, как правило, старинные или созданные по аналогии со старинными — громоздкие, немобильные. Моя самая маленькая камера вместе со штативом весит 11 кг. Кроме того, для создания фотографий требуется большое количество инвентаря, фотографических реактивов. Их нужно хранить соответствующим образом. И, как итог, процесс фотосъемки медленный, требующий чистоты, последовательности, соблюдения температурного режима. По сути, мне пришлось создать фотографический кабинет, как это было 100 лет назад.

Главной сложностью было подобрать помещение с большими окнами, у которого в непосредственной близости будет вода (ее требуется очень много), и оборудовать темную комнату. Кроме того, мы живем в вечной борьбе с пылью. Она амбротипам противопоказана.

Алёна Клименченко Работа из серии «Одна кровь»

Конечно, в моих планах есть выставки, участия в фотофестивалях. На данный момент я работаю над новым проектом и надеюсь показать его к концу года. Он также будет создан при помощи амбротипии. Это размышление о том, где находится граница взросления, и насколько она размыта, как чередуются поколения эгоистов и альтруистов, взрослых-взрослых и взрослых-детей. При этом на самих детей взгляд не обращается.