20 сентября истекает срок полномочий пермского уполномоченного по правам человека Татьяны Марголиной. Пермская общественность уже смирилась с данным фактом: либеральные правозащитники даже выдвинули свой список из более, чем десятка претендентов на данную должность. Однако, как оказалось, в этой истории еще не поставлена окончательная точка.

Permkrai.er.ru Татьяна Марголина

Сама Марголина говорила о том, что смирилась с неизбежным: закон есть закон, и он не позволяет омбудсмену занимать пост более двух сроков. Она с сожалением отмечала, что для того, чтобы остаться на должности «надо было внести небольшую поправочку в региональный закон. Я этого сделать не могла из этических соображений».

Прощание с бессменной уполномоченной было запланировано на этой неделе, как вдруг 11 августа издание «Коммерсант-Прикамье» сообщило, что «краевые власти рассматривают возможность продления полномочий краевого уполномоченного по правам человека».

Ombudsman.perm.ru Приемная пермского омбудсмена по правам человека

Чтобы этические соображения госпожи Марголиной не были нарушены, в дело вмешался депутат законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин. Он внес на рассмотрение парламентариев законопроект, который позволит омбудсмену остаться на третий срок.

Если уж быть точным, то необходимо отметить, что Марголина фактически занимает свою должность уже третий срок подряд. Впервые она была назначена на пост пермского омбудсмена в 2005 году, тогда еще в Пермской области. Смена территориально-административного устройства региона позволила начать ей работу с «чистого листа», и срок ее полномочий начал отсчитываться с 2007 года.

В случае принятия поправок, Марголина будет пребывать в должности минимум до 2022 года. Получается, что несменяемость власти, которую так часто критикуют правозащитники из круга Марголиной, не является чем-то негативным, если речь идёт о близкой по духу фигуре.

Properm.ru Татьяна Марголина

Чем же прославилась на своем посту омбудсмен, что без нее не могут жить краевые власти, почему-то утверждающие, что «Татьяна Марголина устраивает всех?».

Во-первых, хотелось бы напомнить о ее обширных иностранных связях. Она проходила стажировку в США и стала выпускницей Программы международных визитов проекта «Социальное обслуживание в США». Незадолго до протестных событий 2011 года Марголина встречалась с заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Томасом Мелия.

Данный опыт, несомненно, помог пермскому омбудсмену лучше понять специфику правозащитной деятельности, что, вероятно, отразилось и в ее деятельности, направленной на поддержку АНО «Пермь-36», управлявшей одноимённым музеем. Этот музей стал известен на всю страну тем, что в нём пермских детей учили каяться за «преступления СССР».

Properm.ru Татьяна Марголина

Руководитель данной организации Виктор Шмыров так отзывался о Марголиной: «Татьяна Ивановна — наш ангел-хранитель. Татьяна Ивановна помогала нам по кабинетам пробиваться, деньги добывать, она ездила с нами выставки экспонировать». Вместе с Марголиной они монтировали выставку о ГУЛАГе в Сенате США.

Сюжет, вышедший в сентябре 2014 года на канале НТВ, повествует о поддержке Марголиной одной из таких выставок в «Пермь-36», посвященной героизации бандеровцев. Усилиями пермских активистов данная экспозиция была свернута, а руководство музея отправлено в отставку.

Известна пермский омбудсмен также и поддержкой так называемой несистемной оппозиции. Во время недавних митингов, организованных сторонниками Алексея Навального, власти Пермского края попытались по наработанной схеме перенести место митинга на край города. Но тут вмешалась Марголина: она организовала переговоры несистемных оппозиционеров с властями и добилась того, чтобы митинг прошёл в самом центре города. Показательно, что обращение родительской организации, которая также столкнулась с аналогичным произволом властей, было Марголиной проигнорировано.

Ombudsman.perm.ru Татьяна Марголина

20 сентября у Татьяны Ивановны Марголиной должен истечь срок полномочий, предусмотренный законом России. Будет ли смена власти в Пермском крае, о которой так часто говорят либеральные правозащитники?