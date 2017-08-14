Любому статистику или экономисту известно, что между невероятным и невозможным существует громадная разница. Так, Brexit и победа Дональда Трампа на выборах президента США казались невозможными, но оказались лишь маловероятными. Точно таким же может стать и Cal-exit — выход штата Калифорния из состава США, пишет Джаред Уитли в статье для The American Conservative.

Калифориния. Форт-Росс

Автор отмечает, что штат, дважды избравший Арнольда Шварценеггера своим губернатором, выпадает из общей политической жизни США. Калифорния, в отличие от Нью-Йорка, по сути, «экономического и культурного центра» мира, понимающего, что остальной мир ему нужен для получения продовольствия, воды, электроэнергии и места для отправки своего мусора, — Калифорния считает, что ей не нужен никто.

И отчасти эта убежденность обоснована. Так, штат огромен с точки зрения географии, населения и экономики. Более того, благодаря своей сельскохозяйственной базе штат может обеспечить себя продовольствием. Название «Золотой штат», данное Калифорнии во время золотой лихорадки, может оказаться ближе к истине сейчас, чем тогда.

Более того, в штате, в котором проживает большая часть латиноамериканского населения, не любят Трампа, призывающего построить стену на границе с Мексикой. На этом фоне вполне уместным будет предположить, что Калифорния всё же вышла из состава США, и проанализировать последствия этого шага. При таком развитии событий, подчеркивает автор, стоит ожидать следующего.

Во-первых, Калифорния в нынешних своих формах прекратит свое существование. Так, раз штат оказался не столь уж неотделимым от США, значит, и сам он не является неделимым. В таком случае могут появиться два калифорнийских государства или даже шесть. Кремневая долина может сформировать собственное, независимое государство, подобно Люксембургу, в рамках которого работающие там компании будут игнорировать международное право и уходить от налогов.

Более того, как показали результаты президентских выборов 2016 года, большая часть жителей штата захочет остаться в составе США. Поэтому может оказаться так, что новое государство потеряет более половины своей территории, что негативно скажется на его сельскохозяйственном потенциале.

Во-вторых, Калифорния приостановит действие давно устоявшихся свобод, и что бы ни осталось от прежней Калифорнии, в этом образовании на старых либеральных принципах будет поставлен крест. Им на замену придет современный прогрессивизм, заключающийся в странной смеси анархии и фашизма: они будут стремиться к контролю государства за потреблением своими гражданами сахара, при этом выступая за декриминализацию всех, каких можно, тяжелых наркотических средств.

Также не стоит ожидать, что в новом государстве будут горячо относиться к данным в соответствии с первой поправкой конституции правам, за исключением права на протест. Поэтому о свободе слова, вероисповедания или даже прессы в Новой Калифорнии можно будет забыть, поскольку эти права пойдут вразрез с практикой преследования за мыслепреступления, а также склонностью к сутяжничеству. Не стоит забывать, что в Калифорнии находится больше юристов, чем штату может когда-либо понадобиться, что означает, что они будут судиться лишь затем, чтобы не прогореть.

В-третьих, калифорнийскому государству придется по-новому заключать соглашения, богатые плоды которых Калифорния нынче пожинает. Ее жители могут и не понимать, насколько выгодным для штата является нахождение в братстве штатов. В частности, не имея влияния в Вашингтоне, молодое государство будет вынуждено выстраивать свои отношения с федеральным правительством заново, прежде всего с вооруженными силами, защищающими их. При этом меньше всего молодых людей, желающих служить в армии США, именно в Калифорнии.

Однако наиболее важной проблемой для Калифорнии является вода. Если сейчас она может забирать нужные для сельского хозяйства объемы воды из реки Колорадо благодаря значительной делегации штата в Конгрессе, то после выхода ее из состава США такие штаты, как Колорадо, Юта и другие, могут перекрыть Калифорнии трубопровод.

В-четвертых, Калифорния очень быстро превратится в государство, находящееся на грани коллапса. Нынешняя мощь штата связана не с современным прогрессивизмом, она складывалась десятилетиями и даже столетиями. И хотя у штата очень хорошие задатки — качественное высшее образование, ВПК, создавший Кремневую долину, и географически выгодное положение, — власти штата уже прикладывают все усилия для превращения процветающего штата в недогосударство.

В частности, штат уже столкнулся с такими проблемами, как огромный долг, составляющий от $400 млрд до $500 млрд, катастрофическая нехватка преподавательского персонала, связанное с деятельностью банд насилие, рост преступности, нетранспарентность и неподотчетность властей.

Наконец, выход Калифорнии из состава США будет означать, что Республиканская партия навсегда встанет во главе Вашингтона, поскольку этот штат — единственное, что сохраняет значимость демократов на государственном уровне. Если бы не Калифорния, Трамп одержал бы верх по голосам избирателей с перевесом в 1,5 млн человек. Что важнее, без калифорнийской фракции конгрессменов в Вашингтоне перевес республиканцев в палате представителей почти что удваивается. Демократы также лишатся двух мест в Сенате, что станет не столь значительным событием. Однако если голосующая за республиканцев часть штата останется в союзе, преимущество республиканцев составит четыре места.

Таким образом, голосование по Cal-exit в 2018 году почти неизбежно, тем не менее осуществить само отделение будет намного сложнее, как отмечают эксперты. Тому нет юридического пути, считают одни, тогда как другие утверждают, что для этого потребуется Конституционное собрание, что приближает ситуацию к возможности новой гражданской войны.