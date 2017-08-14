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Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани, выступая перед исламскими учеными и проповедниками в Эрбиле, заявил, что «все этнические и религиозные компоненты курдского региона Ирака приняли решение провести референдум по независимости 25 сентября этого года, и этот план не может быть отложен или отменен». При этом Барзани напомнил, что призыв к независимости не является новым для Багдада: курды уже предупреждали иракское правительство, что, «в случае продолжения нарушений Конституции, Курдистан откажется от Ирака».

Вопрос в том, почем Эрбиль именно сейчас решил форсировать события? Складывается ощущение, что иракские курды, учитывая, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) терпит поражения, опасаются оказаться ненужными в дальнейшей борьбе с джихадистами и в более широком смысле — «террористами». Тем более что освобождение от исламистских боевиков стратегически важного города Мосула и изгнание из страны остатков бандитских формирований в принципе позволяет Багдаду приступить к восстановлению государства, проведению парламентских выборов, чтобы сформировать хотя бы коалиционное правительство с широким привлечением в него суннитов и курдов, возможно, и меньшинств.

Тут существуют важные нюансы. Утверждается, что Тегеран заинтересован в сохранении в Багдаде исключительно шиитского правительства, что позволяет ему контролировать так называемую шиитскую ось Тегеран — Багдад — Дамаск — Бейрут и замкнуть потом шиитскую дугу на Ближнем Востоке через активизацию деятельности шиитских общин Йемена, Бахрейна, Саудовской Аравии и других арабских стран. Тогда по этой логике создание независимого курдского государства на севере Ирака вроде бы разваливает иранские планы. Но вот и спецпредставитель президента США в международной коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретт Макгерк заявил, что «не время проводить референдум о независимости Иракского Курдистана». По его мнению, необходимо сначала одержать окончательную победу над общим врагом в лице ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в чем парадоксальным образом совпадают интересы США, Турции, Ирана, Сирии и Ирака.

Все понимают, что фактический раскол Ирака на три зоны — курдскую, шиитскую и суннитскую — произошедший после оккупации в 2003 году страны войсками США и их союзников, это одно. Совсем другое, когда раскол Ирака через такую процедуру, как референдум, станет прецедентом не только для Сирии, но и Турции и Ирана, где также проживают курды. В итоге для осуществления операции по реконструкции Ирака — если она значится в геополитической повестке Ближнего Востока важнейших внешних игроков — необходимы определенные условия, когда именно Ирак, а не Сирия, станет той самой осевой страной, вокруг которой все и начнет крутиться.

Остроту добавляет и тот факт, что референдум планируется провести на так называемых «спорных территориях», в том числе в богатом нефтью Киркуке, формально находящемся под контролем центрального правительства. Поэтому может случиться так, что объявленная «общей» победа Багдада и Эрбиля над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приведет к прямому военному конфликту между Багдадом и Эрбилем, точнее, между шиитами и курдами, а также новому обострению в отношениях между шиитами и суннитами. Это вынесет проблему спорных территорий в Ираке на уровень международных разбирательств с эффектом «цепной геополитической реакции». Не случайно Иракский Курдистан активизировал свою дипломатию на этих направлениях.

Президент Барзани уже провел ряд встреч с главами иностранных государств и другими официальными лицами. А премьер автономии Нечирван Барзани побывал в России, где принял участие в международном экономическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге 1 июня, и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. В то же время глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эти контакты, специально подчеркивал, что «центральным властям Ирака известно о взаимодействии России и Курдистана, такое сотрудничество не выходит за рамки Конституции».

Во время телефонного разговора государственный секретарь США Рекс Тиллерсон попросил Масуда Барзани отложить голосование, на что тот ответил отказом, заявив, что не видит лучшей альтернативы. В то же время Эрбиль решил отправить делегацию для переговоров в Багдад, чтобы найти разрешение длительным спорам. А курдская партия «Движение за перемены» («Горран») официально призвала руководство автономии отложить проведение референдума о независимости до тех пор, пока не появятся «правильные времена и условия». Но в целом дипломатические старания Иракского Курдистана вызвать обсуждение положения в Ираке и регионе в целом в контексте проведения референдума о самоопределении пока еще находятся лишь на уровне подготовки к старту: внешние игроки ждут дальнейшего развития событий в регионе.

Пока же отметим, что создание и строительство нового государства на Ближнем Востоке сопряжено со многими проблемами, связанными не только с вопросом о возможностях его международного признания или непризнания. Прежде всего, необходимо понимать, что речь идет о появлении в регионе еще одного не арабского государства через раздел считающегося арабским Ирака. Объективно союзниками курдов могли бы стать турки, но это сопряжено с рисками фрагментации самой Турции. Поэтому озвучивается и так называемый запасной сценарий, согласно которому референдум о независимости Иракского Курдистана на самом деле является элементом торга между Эрбилем и Багдадом с целью добиться формирования нового коалиционного правительства и выборов в парламент, которые должны состояться в сентябре, чтобы не допустить прихода к власти противников курдов.

При таком раскладе Анкара, вступая в противостояние с Ираном, еще способна выступить на стороне Эрбиля, потому что ей не выгодно, чтобы Киркук с его нефтеносными районами попал в руки проиранского Багдада. Отсюда и многоходовые комбинации, и закулисные интриги, и прочие политические игры в регионе, в результате которых кто-то может оказаться «разменной монетой», ведь речь идет не только о статусе Иракского Курдистана, но и о контроле над одним из самых богатых нефтью районов мира.