Суперидея суперавианосца

Artem Tkachenko Проект авианосца «Шторм»

«Проект называется 23 000 «Шторм», и этот корабль обещает стать настоящим чудовищем, — с первых строк публикации берет быка за рога ее автор Пере Сервера. — Судно будет иметь 330 метров в длину, 40 метров в ширину и водоизмещение 100 тысяч тонн. Еще в 2015 году «Крыловский государственный научно-исследовательский центр», российский военно-морской «мозговой клуб» представил на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге макет будущих атомных суперавианосцев, которые через несколько лет поступят на службу в российские ВМС. Теперь, несколько дней назад, вице-адмирал Виктор Бурсук, заместитель Главкома ВМФ России подтвердил, что «проект развивается и огромный корабль будет действительно построен».

Из других характеристик будущего корабля автор выделяет четыре катапульты для запуска самолетов (две паровые и две электромагнитные EМALS — Electromagnetic Aircraft Launch System), систему торможения садящихся самолетов, четыре лифта, которыми самолеты поднимают из ангаров. Экипаж авианосца составит 4000 человек (моряков, летчиков и техников). Базироваться на «Шторме» может от 80 до 90 самолетов и вертолетов.

По первичной мысли авторов макета, корабль должен был приводиться в движение газотурбинными силовыми установками, способными разгонять корабль до 30 узлов. В более поздней версии речь идет уже о двух атомных реакторах, работающих параллельно. Освобождающееся от корабельного топлива пространство будет использовано под хранение горючего для авиации и под другие нужды.

Artem Tkachenko Проект авианосца «Шторм»

Вооружение «Шторма» будет представлено системами ПВО. Для защиты от надводных кораблей и подводных лодок авианосцу потребуется солидная эскадра сопровождения.

«Такая группа кораблей будет способна проводить операции мирового значения, — оценивает Сервера. — Российский флот, а ранее — советский — никогда не имел ничего подобного. Даже во времена холодной войны СССР не рассчитывал вести войну с помощью доставляемой по морю к ТВД авиации — русские разработали свой план постепенного создания океанической бригады, которая работала бы по большей части крылатыми ракетами для поражения как воздушных целей, так и морских, и сухопутных.

«Развал, разброд и распродажа»

Далее журналист останавливается на плачевном состоянии российского военно-морского хозяйства:

«Из советского наследства России остались два вертолетоносца проекта 1123, четыре тяжелых авианесущих крейсера проекта 1143, с палубы каждого из которых могли подниматься самолеты с вертикальным взлетом, и, наконец, авианосцы среднего класса с наклонной палубой для взлета. Один — небезызвестный «Адмирал Кузнецов» остался служить России, а второй, сменив имя на «Ляонин», перешёл от украинцев в китайское подданство.

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

«Советский атомный суперавианосец класса «Ульяновск» был заложен в конце 1980-х годов. Корабль должен был иметь водоизмещение 75 000 тонн и возможность нести 60—70 самолетов — больше, чем «Кузнецов» или его французский «одноклассник» «Шарль де Голль», но меньше, чем американский «Нимиц». Корпус был простроен на 40%, но случился распад СССР, и мечты о создании океанской военной группы рассыпались вместе с государством», — проявляет испанский автор свои познания в советской военно-морской технике.

«Все, на чем сегодня может остановиться глаз в российском флоте, — почтенный старец «Адмирал Кузнецов». Остальные его партнеры-тяжеловесы разбежались кто куда. Его близнец «Варяг» (ныне — «Ляонин») в настоящее время служит флагманом китайского военного флота. Тяжелые авианесущие крейсеры «Киев» и «Минск» стали в Китае музеями (первый на самом деле преобразован в увеселительный аттракцион в тематическом парке «Бинхай» — примечание ИА REGNUM ).

Глубоко модернизированный тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков» (того же проекта, что и «Минск» с «Киевом») стал флагманом индийского флота авианосцем «Викрамадитья».

Как видим, чего-то значительного у российского флота не осталось, — констатирует испанский журналист. — И похоже, никаких серьезных изменений не предвидится».

Несбыточная мечта: не на что…

Суть в том, что полезность иметь в океане воздушную штурмовую группу российским военным руководством всегда ставилась под сомнение, — делится своими мыслями с читателем испанский эксперт. — При той многочисленности сухопутных войск, что имеется у России, морские силы всегда были и будут на втором плане. Это подтверждает и история: русские всегда защищали себя, стоя твердо на земле, где им помогают естественные преграды — горы, реки».

Artem Tkachenko Эскадренный миноносец проекта 23560 «Лидер»

По мнению автора, «в нынешнее тяжелое в экономическом плане время Россия вряд ли потянет проект строительства суперавианосца: стоимость проекта 23 000 «Шторм» превышает 5 миллиардов долларов. Выложить такие деньги только ради поддержания престижа, пустить пыль в глаза? На фоне падения цен на нефть, доходы от которой являются одним из основных каналов пополнения бюджета страны? Нереально. В 2017 году бюджет Министерства обороны РФ сократился на 25%, что обязывает военных подходить к расходованию средств с крайней осторожностью. В особенности, если вспомнить, что затраты на создание и обслуживание группы сопровождения авианосца превосходят суммы, расходуемые на постройку и обслуживание самого судна. ВМФ РФ сегодня такое удовольствие не по карману. Скорее всего, разговоры о строительстве «Шторма», демонстрация его мини-прототипа, а также регулярно просачивающаяся информация о продвижении идеи создания этого корабля — не более чем самопиар России, заявляющей о заведомо невозможных событиях с целью изучения (и, может быть, формирования) спроса на какой-то продукт. Сейчас страна не может себе позволить даже модернизацию «Кузнецова», который, правда, будет ремонтироваться в ближайшие годы, но обновленного вооружения при этом не получит».

… незачем…

Даже предполагаемая продажа построенного «Шторма» Индии, которая проявила заинтересованность в таком корабле, считает испанский корреспондент, не спасет военное кораблестроение России. Индийское МО должно хорошо помнить сагу о передаче «Адмирала Горшкова» — «Викрамадитьи», затянувшуюся на десять лет и увеличившую стартовую закупочную цену корабля втрое. В конце концов, у Индии есть свои проекты — строящийся авианосец INS Vikrant и разрабатываемый атомный суперавианосец INS Vishal. Кроме того, очень сомнительно, что после всего описанного выше индийцы будут доверять российским поставщикам.

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» (на момент фотографирования носил имя «Баку»)

… и негде

Строить России «Шторм», откровенно говоря, негде, информирует Пере Сервера. Все авианесущие суда СССР, включая последний «Ульяновск», сооружались на верфи 444 (Черноморский судостроительный завод) в Николаеве, который находится ныне на территории Украины. Ни одна верфь РФ сегодня не в состоянии строить корабль водоизмещением более 60 000 тонн. Возможные варианты решения задачи: либо предварительное расширение судостроительного завода, либо сборка двух половин корабля с последующим их соединением в сухом доке «Севмаша», где в принципе подобные операции уже производились, но с кораблями значительно меньшего тоннажа. Любой из двух вариантов предусматривает увеличение стоимости конечного продукта.

«С электронной начинкой и вооружением — тоже проблемы. Во времена СССР важную роль играл Донбасс, на территории которого и создавалась бо́льшая часть вооружений. Сейчас этот регион под контролем сепаратистов, которые вряд ли смогут восстановить его из разрухи.

Рисунок в американском журнале 1984 года предполагаемого вида советского авианосца «Ульяновск» на стапеле

И последняя деталь, подтверждающая эфемерность проекта. Предполагается, что на «Шторме» будут смонтированы две атомные силовые установки, строительство которых должно быть начато в 2018 и 2019 гг. Ядерные реакторы, предлагаемые для суперавианосца, собирались начать производить для эсминцев класса «Лидер», однако тот проект завис, был отложен на шесть лет… Так что ранее 2020 года об атомных установках для «Шторма» даже и думать как-то неприлично. А это значит, сам по себе корабль может сойти со стапелей не раньше 2025 года. Если к тому времени, конечно, русская морская авиация не исчезнет как реальная категория ввиду невостребованности. Подводя итог всему вышесказанному, автор приходит к выводу, что проект «Крыловского» есть «самореклама с целью подать себя в выгодном свете и зацепить заказчиков».

Испанский журналист отчасти прав

По мнению военного обозревателя ИА REGNUM Леонида Нерсисяна, некоторые тезисы испанского журналиста, к сожалению, являются правдой. Надо сказать, что испанец изначально слишком серьёзно относится к проекту «крыловцев», который воспринимать иначе как модель для любителей военно-морской техники нельзя. Достаточно только элементарно посмотреть на заявленные катапульты двух типов — при наличии технологий создания электромагнитной катапульты установка ещё двух паровых агрегатов является полным абсурдом. Да и в целом в модель «Шторма» «впихнули» всё что только можно. На деле же «Крыловский центр» действительно занимается саморекламой и реального отношения к проектированию кораблей такого типа не имеет.

Artem Tkachenko Проект авианосца «Шторм»

Что касается постройки новых авианосцев, то эта тема действительно постоянно поднимается на разных уровнях, но по факту промышленность к производству таких кораблей совершенно не готова, да и средств в новой Государственной программе вооружений до 2025 года на флот будет выделено меньше, чем раньше. При всех разговорах о создании эсминцев океанской зоны и авианосцев в реальности будут строиться небольшие корабли: фрегаты, малые ракетные корабли и т.п., несущие крылатые ракеты большой дальности «Калибр». И, естественно, будет продолжено развитие подводного флота.