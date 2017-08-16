Японские СМИ как тревожную новость подали сообщение о начале военных учений на Курильских островах. Казалось бы, как могут угрожать Стране восходящего солнца сугубо локальные тактические маневры на российских островах, в которых принимают участие лишь одна тысяча военнослужащих и около сотни танков? Тем более что российское командование разъяснило, что основное внимание при проведении практических мероприятий будет уделено обучению младших командиров правильной постановке боевых задач подчиненным, организации взаимодействия между подразделениями. Кроме того, в рамках полевого выхода военнослужащие выполнят нормативы по огневой, тактической, технической, военно-медицинской подготовке, РХБ защите, инженерной подготовке боевых позиций и мест отдыха из подручных материалов.

ИА REGNUM Япония

Дело, конечно, не в масштабах и содержании учений, а в том, что подразделения российской армии будут отрабатывать действия по обороне островов на полигонах Восточного военного округа «Горные ключи» и «Лагунное». А полигоны эти на южных Курилах, которые японские законодатели, вопреки международным правилам и законам, в 2009 году взяли да включили в одностороннем порядке в состав Японии, распространив на них «суверенитет» своей страны. С таким же успехом они могли бы присоединить и все Курилы, и Южный Сахалин, на которые всерьез претендуют японские правонационалистические силы. Понимая, что никакой угрозы для Японии учения представить не могут, центральный телеканал страны NHK, ссылаясь на экспертов, высказывает предположение, что «цель состоит в том, чтобы оказать давление на США, которые по причине угрозы КНДР укрепляют военную мощь в Северо-Восточной Азии, развертывая там системы ПВО». При этом японские СМИ, «переводя стрелки» на США, обходят вниманием планы наращивания собственных вооруженных сил.

Министерство обороны Японии заявило о намерении обсудить вопрос оснащения вооруженных сил своей страны «наступательным оружием для ударов по базам потенциального противника». Речь идет, в первую очередь, об оснащении уже претендующих на место в десятке сильнейших армий мира так называемых Сил самообороны крылатыми ракетами. Рассмотрение данного вопроса должно завершиться к лету будущего года. К концу же 2018 года японские власти собираются разработать пятилетний среднесрочный план обеспечения обороны страны. Будет запрошено соответствующее финансирование на 2019 год. Делается это при одобрении и по прямому указанию имеющего репутацию «ястреба» в политике нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Выполнение задуманного поручено вернувшемуся в кресло министра обороны опытному политику Ицунори Онодэра, сменившему во многом декоративного прежнего министра-женщину. Как сообщил Онодэра, Абэ поручил ему пересмотреть основополагающие оборонные принципы Японии от 2013 года. То есть речь идет не о смене декораций, а о кардинальном изменении военной политики.

Не приходится напоминать, что само существование, не говоря уж о приобретении наступательного характера, японских вооруженных сил находится в явном противоречии с «мирной статьей» Конституции Японии, провозглашающей отказ нации и государства от обладания армией, военным флотом и авиацией и самого права ведения войны. Известно и то, что это «табу» уже давно отброшено, и пацифистские положения конституции практически выхолощены в результате законодательской деятельности пользующейся в последние годы большинством в парламенте возглавляемой Синдзо Абэ Либерально-демократической партии Японии. Сегодня японские вооруженные силы получили возможность обладать современнейшим вооружением и вести боевые действия не только по защите своего государства, но и воевать по всему миру совместно с армией ближайшего военного союзника — США. Поэтому по большому счету замыслы Синдзо Абэ еще при своем правлении переписать конституцию, убрав из нее «мирные» ограничения, призваны лишь зафиксировать окончательное превращение Японии в так называемое «нормальное государство», готовое отстаивать свои интересы вооруженным путем.

Возможности такого «преображения» Японии сейчас как никогда широки, ибо, если ее заокеанский сюзерен в свое время разрешал Токио вооружаться «дозировано», то новый президент США Дональд Трамп, отбросив всяческие ограничения, требует от японцев превращения как можно скорее вновь в военную державу. При этом президент-бизнесмен не прочь и солидно заработать для Америки на таком превращении. Делается это под удобным предлогом «возрастающей северокорейской угрозы».

В Вашингтоне не скрывают своих планов стимулировать японское правительство на дальнейшие закупки дорогостоящего американского оружия. Эксперт по обороне и вооружениям Кайл Мидзоками прямо призывает в недавней статье в аналитическом издании «The National Interest»: «Японии необходимо закупать у США различные виды вооружения, вплоть до наступательных, чтобы защититься от КНДР». В первую очередь, этот коммивояжер от политики «рекомендует» закупать зенитно-ракетный комплекс «Пэтриот» и наземную систему противоракетной обороны «Иджис», а также разнообразные американские наступательные виды вооружения.

Кайл Мидзоками считает необходимым для Японии, в первую очередь, «расширить парк беспилотных летательных аппаратов: безоружных, чтобы качественнее производить разведку наступательного вооружения Северной Кореи, а также вооруженных высокоточными авиационными бомбами и ракетами для уничтожения системы ПВО Пхеньяна». Во-вторых, автор обосновывает «необходимость нанесения упреждающего удара по Северной Корее, и, для этого предлагает ракеты «Томагавк», которые способны расчистить местность для действий японских истребителей-бомбардировщиков». В-третьих, он рекомендует Токио «приобрести больше самолетов-заправщиков для полноценного снабжения топливом японской авиации, которая будет интенсивно применяться во время военных действий с Пхеньяном». Для нагнетания в Японии обстановки страха автор приводит данные разведслужбы США о наличии у Северной Кореи «до 60 ядерных боеголовок, которые могут нести баллистические ракеты».

Однако у Японии на этот счет свои планы. Японские политики и промышленники рассчитывают, что именно возрождение собственного военно-промышленного комплекса может помочь преодолеть затянувшуюся на четверть века экономическую стагнацию, позволить стране вернуться к поступательному развитию. В русле этих надежд и принятое в Японии законодательство, снимающее запрет на экспорт вооружения. Принимая же во внимание высокий научно-технический и производственный уровень Японии, сомневаться в создании японскими корпорациями конкурентоспособных новейших видов оружия не приходится.

Следует признать, что под воздействием СМИ среди японского населения действительно существуют близкие к панике настроения ожидания войны с КНДР. Конечно же, простые японцы такой войны не желают. Но их могут не спросить. Провокационная политика Вашингтона на грани обмена ударами с Пхеньяном опасна, в первую очередь, для населения Японии и Южной Кореи, которое в отличие от американцев весьма уязвимо в случае северокорейских контрударов, причем не обязательно сразу ядерными боеприпасами.

Ну, а что касается нашей страны, то она, как и КНР, никогда не вычеркивалась из списка потенциальных военных противников Японии. В связи с этим следовало бы прислушаться к мнению аналитиков, предупреждающих, что под предлогом «обороны от КНДР» американцы, а теперь и японцы наращивают свой военный потенциал в Восточной Азии, нацеленный в стратегическом плане именно против России и Китая. Важно в полной мере осознавать, что происходящее на Дальнем Востоке нагнетание военной напряженности, для нас, отнюдь, не «пожар на том берегу реки». Тем более что наши американские и японские «партнеры», похоже, не высоко оценивают военные возможности России на Дальнем Востоке, даже по сравнению с такими пока еще не военными державами, как Япония и Южная Корея. Уже упоминавшийся журнал «The National Interest» в статье «Почему ранее соответствовавший уровню сверхдержавы русский флот испытывает большие проблемы» указывает:

«До тех пор, пока Россия не восстановит свою судостроительную промышленность, она не сможет конкурировать с Китаем, Японией или с Южной Кореей. Пока Россия не перестроит свою экономику, она не сможет восстановить свою судостроительную промышленность. Несмотря на значительные инвестиции в оборону, Россия, судя по всему, обладает способностью конкурировать лишь в узком сегменте — атомные ударные подводные лодки, атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту и средние по размеру фрегаты и корветы. К числу достижений России можно отнести хорошую работу по установке новых ракетных технологий на уже существующие платформы».

А посему забота об обороноспособности нашей страны на Дальнем Востоке не только оправдана, но и сурово диктуется складывающейся здесь обстановкой, не гипотетически, а реально чреватой, если не войной, то серьезным военным конфликтом. В этой ситуации какое-то недовольство Токио учениями российских вооруженных сил выглядит нелепым и несерьезным. Как, впрочем, и требования пересмотреть территориальные итоги войны в пользу Японии, эту войну сокрушительно проигравшую.