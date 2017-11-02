



Иван Шилов ИА REGNUM

Вслед за США «Демократическому союзу» сказала «да» Россия

Журналист газеты Hürriyet Мурат Йеткин опубликовал статью, в которой говорится о том, что Россия поддерживает сирийскую партию «Демократический союз». «После того как Россия вслед за США признала представителя Рабочей партии Курдистана в Сирии «Демократический союз» официальным партнером, политические отношения между Турцией и Сирией, скорее всего, еще более усложнятся». Прошение Москвы о включении «Демократического союза» в мирный процесс в Астане в качестве одной из оппозиционных сил Сирии было выдвинуто министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и 6 августа во время встречи в Маниле передано министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.

Как сообщает TRT World, Лавров во время переговоров отметил, что они выступают за присоединение к процессу в Астане некоторых представителей сирийской оппозиционной делегации от «Демократического союза». Чавушоглу в свою очередь заявил, что турецкое правительство считает это «красной чертой» и «недопустимым» действием. Тот факт, что США выбрали «Демократический союз» и «Отряды народной самообороны» в качестве сил в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) портит отношения с Анкарой и влияет на ее маневры в Сирии, причем не только в военном, но и в политическом плане. Вдобавок к этому присоединилась и Россия, причем Москва официально выступает за то, чтобы «Демократический союз» вместе со всеми сел за стол переговоров. Подобное давление со стороны США и России влияет не только на возможные военные операции, но и на роль Турции в будущем Сирии.

Новая разведывательная организация в Турции

Пресс-секретарь Республиканской народной партии Бюлент Тезджан опубликовал важные данные из судебного дела. Согласно этой информации, Национальная разведывательная организация Турции создала еще одну «разведывательную службу», помимо полиции и жандармерии. Тезджан сделал заявление на основании официальных документов по итогам собрания партии. «Поступила информация о создании «Подразделения по национальной безопасности при президиуме». По закону такого объединения быть не может. Со стороны закона эта шпионская организация является преступной», — отметил пресс-секретарь РПН. Он призвал президента и власти «выступить с заявлением» по этому вопросу.

«Как видите, судебные органы получают информацию от «Подразделения по национальной безопасности при президиуме», — сказал Тезджан. — По закону такой организации не существует. Эта организация в открытую занимается сбором разведывательных данных. Собирать данные незаконными методами является преступлением. Существует ли в Турции учреждение под названием «президиум»? Не президентство, не премьер-министр, а именно «президиум»? Чье это учреждение? Кто в государстве под прикрытием президиума собирает информацию и занимается шпионажем? Как они отчитываются перед судом и как полиция позволяет этому морю данных существовать? Это период создания нового параллельного государства. И власти должны немедленно это объяснить».

Турция отступила

Новостной портал Artı Gerçek опубликовал информацию о том, что Анкара дала согласие на посещение немецкими депутатами базы НАТО в Конье, что ранее стало причиной для кризиса между Турцией и Германией. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель в своем послании Комитету безопасности парламента Германии отметил, что они пришли к соглашению с министерством иностранных дел Турции. Габриель также добавил, что визит состоится 8 октября. Напомним, что вслед за тем, как Анкара не дала согласия на посещение немецкими депутатами базы Инджирлик, на которой находятся немецкие военные, последовал запрет на посещение базы НАТО в Конье. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что они не примут условия, выдвинутые для посещения, и будут настаивать на посещении немецкими парламентариями базы.

На этот раз кризис с Малайзией!

Информационное агентство Reuters со ссылкой на малайзийские источники сообщает о кризисе в отношениях между Анкарой и Куала-Лумпуром. Существует информация о том, что Анкара тайно отправила в Малайзию пойманных у границы с Сирией боевиков, готовящихся ко вступлению в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Турция, переживающая в последнее время не самые лучшие времена в дипломатических отношениях с другими странами, попала на главные страницы международной прессы — Малайзия заявила, что недовольна последними действиями Анкары. Куала-Лумпур отмечает, что они обеспокоены тем, что после переброса потенциальных членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территорию Малайзии их имена не были названы и они были выпущены на свободу. «В этом месяце будут проводиться Южно-азиатские игры, которые требуют высшего уровня безопасности. Турция в настоящий момент нарушила эти международные процедуры. Прежде всего, этих людей нужно было доставить в то место, где их видели в последний раз, а затем сообщить об этом стране, в которую их отправили», — сообщил источник Reuters.

Алжир наложил запрет на импорт, экспортеры в панике

Алжир приостановил импорт из Турции 24 видов изделий, от пластика до продуктов для контроля валютного движения импортируемых товаров. Вода, хлеб, макароны, шоколад, пластиковые изделия, мебель — всего запрет был наложен на 24 наименования продукции из Турции. Импорт был приостановлен в результате запрета на оплату по банковским каналам. Глава Стамбульского союза экспортеров металлов и минералов отметил крайнюю обеспокоенность фирм-экспортеров, которые в настоящее время борются с условием по поводу получения одобрения консульства при получении сырья для производства пластика из Ирана. «Мы каждый раз выступали на стороне честной торговли. Однако этот запрет не что иное, как палка в наши колеса. Мы считаем, что ситуация в стране повлияла на принятие такого решения Алжиром. Несмотря на подписание соглашения о свободной торговле с Европейским союзом, Алжир до сих пор после многолетних переговоров не согласился подписать пакт о свободной торговле с Турцией. Отсутствие обновленного таможенного соглашения с ЕС также создает трудности для наших экспортеров. В настоящее время мы ждем от Алжира как можно скорого отказа от принятого решения. Запрет на импорт не является правильным, в конце концов, это наносит ущерб экономике собственной страны и потребителям», — заявил глава Стамбульского союза.

Дух Резы Зарраба вернулся

Иранский бизнесмен Реза Зарраб снова появился на повестке дня в связи со скандальным делом по импорту-экспорту золота. Треть импорта и четыре пятых части экспорта золота из Турции пришлись на ОАЭ. По словам экономистов, «ни Турция, ни ОАЭ не производят золото», поэтому «в этом деле есть что-то странное». Импорт золота в Турции в июле достиг 62,8 тонны, что представляет собой самый высокий показатель за всю историю за месяц. Стамбульская фондовая биржа драгоценных металлов отмечает, что в прошлом году импорт золота на тот же период составлял 4,4 тонны, а за прошедший месяц сумма увеличилась почти на 1400%. На период с января по июль импорт золота увеличился в восемь раз и составил 237,6 тонны. Эта сумма за первые семь месяцев нынешнего года оставила позади весь импорт, начиная с 2016 года (106,2 тонны). Экспорт золота в свою очередь составил 96,4 тонны за первое полугодие. Тот факт, что 87% всего экспорта было осуществлено между Турцией и ОАЭ, наводит на подозрения. Доля ОАЭ в золотом импорте за первое полугодие составила 36%.

Полицейская операция ByLock дошла до рынков

Неправомерные операции, которые начали проводиться во время режима чрезвычайного положения, введенного в Турции после попытки государственного переворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, продолжились на этой неделе. Генеральная прокуратура района Аксарай рассматривает дело о пользователях программы ByLock, не имея на руках никаких правовых доказательств. В домах 27 подозреваемых были произведены нелегальные досмотры. В городе Балыкесир был задержан 21 человек. Полицейские операции дошли даже до базаров — 70-летнюю женщину задержали прямо на рынке, где она продавала овощи.

В духе «традиций» джихадистов

Как сообщает газета Yenişafak, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с премьер-министром Бинали Йылдырымом введение единой формы для подозреваемых по делу о госперевороте, как это практикуется в Гуантанамо. Министерство юстиции провело исследование. Начались переговоры с представителями Совета директоров рабочих организаций. В переговорах также участвовали инженеры текстильной промышленности и текстильные мастерские при тюрьмах. В итоге появилась сумасшедшая рубашка в стиле неофашизма. Рубашку и брюки было решено сделать миндального цвета.

Заявление ЕС по поводу выплаты $4,3 млрд Турции

Комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер заявил о том, что считает невысокой вероятность выплат Турции $4,3 млрд в качестве помощи перед вступлением в ряды Евросоюза. В интервью для популярной немецкой газеты Bild Эттингер отметил, что «эти средства предоставляются для поддержки проектов, которые помогут приблизить Турцию к Европе. Например, это может быть обучение судей, прокуроров и журналистов. Но, посмотрев на политическую ситуацию в Турции, я не могу представить поддержку подобных проектов».

В вооруженных силах не осталось кадров, система поменялась

Согласно новостному порталу TR724, Турецкие вооруженные силы начали работу по изменению кадровой системы. Согласно новой системе, для того, чтобы стать кадровым военным, будет требоваться два уровня обучения. После попытки государственного переворота было отстранено 1119 штабных офицеров из 1894. Более всего пострадало командование сухопутных сил — чистки составили 59%. После этого система комплектования была пересмотрена. В этом контексте завершилась работа, проделанная Университетом национальной обороны. Значительные изменения были внесены в систему комплектования войск. Для подготовки сухопутных, воздушных, военно-морских войск будут использоваться военные институты. Должностные лица, успешно завершившие это обучение, получат право на участие в вступительном экзамене по командованию и подготовке персонала, а также стаж в один год. Сдавшие экзамен будут продолжать командное обучение. Те, кто успешно завершил свое образование, получат диплом о высшем образовании и право стать кадровым офицером.

Экономика в застое… Инвесторы сбегают

Вместе с продолжающимся застоем в инвестициях в частном секторе инвестиции в заводы также переживают не лучшие времена. За первое полугодие 2017 года отмена инвестиций в фабрики составила $1,5 млрд. Если бы эти вложения осуществились, на рынке труда появилось бы 8485 рабочих мест. По данным министерства экономики, в период с января по июнь 224 договора об инвестировании были отменены.

«Турция и Иран с помощью оружия должны остановить Курдистан»

Председатель партии Vatan Доу Перинчек заявил о том, что правительство должно незамедлительно отреагировать на планирующийся 25 сентября в Северном Ираке референдум о «независимости Курдистана», а в случае необходимости привлечь другие страны в регионе. Перинчек отметил, что «Курдистан» будет основан здесь как американская и израильская база. «Речь идет о создании «второго Израиля». Израиль расположен в 1500 км и на этот раз станет соседом «7/24». Это угроза не только территориальной целостности, но и режимам», — добавил он.

«Нельзя даже допустить проведения референдума по Курдистану. Потому что если они соберутся создавать Курдистан, курды всех этих стран будут брошены под огонь. После этого все курды этих регионов от имени США и Израиля будут отправлены на фронт. Турция не может допустить развития Курдистана, который угрожает целостности и независимости страны, угрожает Республике. По этой причине правительство должно немедленно принять меры, и следует потребовать, чтобы администрация Барзани положила конец происходящему. Пока они не откажутся от своих намерений и не объявят об этом, ворота Хабура должны быть закрыты», — заявил Перинчек.

Коротко, но важно

В городе Маниса полиция осуществила операцию в двух квартирах, используемых как учебные центры, и в домах, где проживают учителя. Ранее 12 преподавателей уже были отстранены и арестованы, четыре из них женщины. 40 учеников учебного заведения также были доставлены в отделение полиции.

Представитель Турции на чемпионате мира по легкой атлетике, проходящем в Великобритании, атлет Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров.