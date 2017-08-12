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Польша продолжает формировать свою версию истории, которая должна послужить ее нынешним геополитическим амбициям. На днях в польском Институте национальной памяти прошла презентация исследования профессора Марека Ходакевича «Междуморье как элемент исторической политики». В интервью Заграничной службе Польского радио ученый рассказал и о самой книге, и о том, как она связана с международной политикой.

«Мы, Польша, и мировой гегемон, то есть США, заинтересованы в том, чтобы регион Междуморья был сильным. Ведь тогда это означает стабилизацию и мир в Европе, — заявил Ходакевич. — 15 лет я работаю в Вашингтоне и раньше не ожидал, что американские элиты заинтересуются концепцией Междуморья. Я преподаю дипломатам, военным и гражданским специалистам по обороне и офицерам разведки и контрразведки. Каждый из них прочел мою книгу и рассказал о ней своему начальству. Эта идея уже пустила корни. При этом американцы предпочли бы работать с блоком государств, чем со всеми, от Албании до Эстонии, по отдельности. Если Польша организует вокруг себя мощный блок, США будут с нами работать. Это не значит, что Дональд Трамп один раз приедет в Варшаву и все. Вице-президент США Майк Пенс посетил целый ряд государств — от Эстонии до Грузии и Черногории и сказал там всем: «Все в порядке, у нас есть НАТО. Это наш позвоночник, и не стоит бояться угроз, с вами НАТО и США». Североатлантический альянс становится интеграционной структурой Междуморья, даже если политики этого не понимают. Везде, где появлялся Майк Пенс, проходили учения НАТО, также при участии солдат из стран, не входящих в альянс. Именно это называется интеграцией».

Напомним, что Междуморье, по замыслам польских геополитиков, охватывает регион Адриатического, Балтийского и Черного морей. До последнего времени даже в самой Польше к идее объединить расположенные в этом треугольнике страны относились со скепсисом. Слишком разная география, интересы и история. Вместе с тем на государственном уровне присутствует концепция Троеморья (инициатива включает Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию и Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию). Саммит глав государств Троеморья проходил в начале июля в Варшаве, с его участниками встречался президент США Дональд Трамп. Однако это объединение, во-первых, призвано «интенсифицировать сотрудничество стран региона в сфере энергетики, транспорта, инфраструктуры и цифровых технологий», то есть нацелено на экономику. Во-вторых, оно ориентировано на Европейский союз, из бюджета которого и хотело бы получить финансирование. Междуморье тем временем остается публицистическим термином, хотя некоторые политики и аналитики хотели бы наполнить его смыслом на уровне межгосударственной кооперации.

President.pl/en/news/gallery Саммит НАТО в Варшаве

Как говорит Ходакевич, помимо вопроса территориальной безопасности, большое значение здесь имеет вопрос энергетической безопасности: «В Польше нужно создать хаб, центр распределения американской энергии. Тогда и Германия, и Италия, и вся Западная Европа получат от этого пользу. Именно США могут стать тем гегемоном, который обеспечит региону Междуморья стабильность и процветание». Между тем на другом конце этого виртуального объединения, в Хорватии, ситуацию оценивают иначе. Так, хорватский аналитик Жарко Пуховски в интервью сербской газете «Вечерње новости», комментируя итоги недавнего визита Пенса в Черногорию, Эстонию и Грузию, заметил, что «сам же Пенс сказал полную ерунду о том, что Россия дестабилизирует наш регион. Это делают США, потому что это Америка меняет лицо региона, и большая часть государств это понимает. Хотя Сербия — не до конца». В свою очередь хорватское издание Advance предполагает, что США «теоретически могут разжечь пожар войны в Восточной Европе, натравить страны Восточной Европы на Россию и таким образом перекрыть поток российского газа».

Восприятие таких прогнозов сегодня представляется трудным ввиду острого внутриполитического конфликта в самих Соединенных Штатах по линии противостояния Трамп — демократы и Трамп — двухпартийный консенсус Конгресса. Но пока складывается следующая последовательность. В начале июля Польшу посещает Трамп и принимает участие в саммите глав государств Троеморья, ставя акцент на общей энергетической политике. В конце того же месяца вице-президент Пенс в Тбилиси обещает способствовать вступлению Грузии в НАТО и делает заявление в Подгорице, что США «дорожат нашим новым альянсом с Черногорией в рамках НАТО». А в августе председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Эд Ройс в ходе ознакомительной поездки в Прибалтику, Польшу и Румынию в Варшаве обсуждает «ожидаемые последствия недавнего решения Конгресса США о введении санкций в отношении России» и «украинско-российский конфликт».

President.pl Дональд Трамп во время визита в Польшу

Если в Вашингтоне действительно заинтересовались концепцией Междуморья, если американская внутриполитическая раздвоенность не перекинулась на внешнюю политику, если визиты гостей из США — не просто туристические турне, то радоваться этому вниманию в Польше пока рано. Ранее Соединенные Штаты активно интересовались «Большим Ближним Востоком» и «новым Большим Ближним Востоком». Что из этого вышло, все знают.