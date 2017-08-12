



Александр Горбаруков ИА REGNUM

После того как Грузию с официальным визитом посетил вице-президент США Майк Пенс для участия в военных учениях НАТО «Достойный партнер», прозвучали его заявления с антироссийской риторикой, а во время учений военная техника дефилировала вдоль границы с Южной Осетией, многие эксперты заговорили о новой американской политике на закавказском направлении. Официально она пока еще не декларирована, но в описаниях американских политологов ее контуры обозначаются следующим образом. США намерены активизировать действия по выдавливанию России из Закавказья, а через участие Армении в учениях НАТО в Грузии — начать формирование в регионе ориентированного на альянс и ЕС христианского грузино-армянского союза. Стал проводиться тезис о том, что «для Тбилиси и Еревана, а также для НАТО, укрепление отношений между Москвой и Анкарой с подключением Баку представляет угрозу». Далее:

«Европе, ориентируясь на собственные ценности, следует поддерживать близкие ей в культурном и цивилизационном плане Грузию и Армению, способствовать взаимодействию этих стран и развитию там демократии. Освобождение Еревана из российских объятий означало бы геополитическое поражение Москвы (и в некоторой степени Турции): оно могло бы открыть альтернативный транзитный путь для иранской (а, возможно, также иракской и курдской) нефти и газа. Одновременно появился бы инструмент давления на Турцию и Азербайджан. Им пришлось бы выбирать из двух вариантов: смириться с ситуацией и вести более мягкую политику в отношении Европы или обречь себя на полную зависимость от России».

Членство Армении в Евразийском экономическом союзе не мешает Вашингтону и Еревану подписывать торговые и инвестиционные соглашения, как и членство Армении в ОДКБ не является помехой для Еревана в сотрудничестве с НАТО. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает надеяться, что с приходом нового американского президента Вашингтон станет налаживать диалог с Азербайджаном на базе прагматических интересов, например, в нефтяной и энергетической логистике. В этой связи утверждалось также, что следует ожидать и роста активности со стороны США в вопросе нагорно-карабахского урегулирования, перехода американцев в Минской группе ОБСЕ на ведущие позиции. Как заявил аналитик Атлантического Совета, бывший американский посол Джон Хербст в интервью «Голосу Америки», «проблема Нагорного Карабаха еще не попала в поле зрения управленческого аппарата Дональда Трампа, однако это может случиться в любую минуту».

В промежутке в подвешенном состоянии тем временем оказалась формула, озвученная министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном: на данный момент никаких конкретных договоренностей о возможности встречи президентов Азербайджана и Армении нет. Согласованы только переговоры глав МИД двух стран в сентябре на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которых, как надо полагать, речь будет идти только об «обеспечении условий для продвижения переговорного процесса». Какие они, мало кто знает. Но в докладе организации International Crisis Group утверждается, что бои в зоне нагорно-карабахского конфликта «могут возобновиться в любой момент, а риск повышает отсутствие каких-либо каналов коммуникации между армянскими и азербайджанскими военными и прогресса в политических переговорах, равно как нежелание политиков принимать какие-либо решения, которые позволят установить стабильный мир».

В целом перспективы урегулирования конфликта зависят от выполнения трех условий: возвращения Степанакертом части районов, определения статуса Нагорного Карабаха и введения международных сил для контроля за претворением принятых решений в жизнь. К тому же, как считают европейские эксперты, для многих очевидно, что «армянам из Нагорного Карабаха жить в Азербайджане совершенно невозможно». Но все это было известно и раньше. Теперь американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд решил внести определенную ясность. Он заявил, что «в ближайшее время в зоне нагорно-карабахского конфликта необходимо в первую очередь отвести с линии соприкосновения и приграничной зоны снайперов, увеличить число наблюдателей и разместить спецоборудование».

По его же словам, «есть рамочный документ, но существуют и шаги, и этапы по его достижению, я надеюсь, что в ходе следующего саммита стороны выполнят солидную работу, и даже если не удастся достичь окончательного урегулирования, заявят об определенных шагах». Более того, «вокруг этой задачи США продолжают работать с Россией, несмотря на обострившиеся отношения двух стран». По факту — это те же самые условия, которые были прописаны после апрельской войны 2016 года в Венских и в Санкт-Петербургских соглашениях, именно они будут отрабатываться на предстоящей в сентябре в Нью-Йорке встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана. При этом есть основания предполагать, что заявление Хогланда было согласовано с Россией и Францией.

Следовательно, президент США Трамп пока что не преподнес ожидаемых от него геополитических сюрпризов в Закавказье, хотя никто не знает, что это означает: паузу перед серьезными событиями в регионе и стремление выиграть время или выход на известные сценарии урегулирования нагорно-карабахского конфликта.