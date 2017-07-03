Энергоблоки

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор атомной энергетики Украины

В первые дни августа 2017 года в работе находилось 11 из 15 энергоблоков украинских АЭС. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС, на энергоблоке №4 Запорожской АЭС, энергоблоке №4 Ровенской АЭС, на энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС — средний плановый ремонт.

Диспетчерские графики генерации составляют: 3260 МВт (Запорожская АЭС), 1730 МВт (Ровенская АЭС), 1615 МВт (Южно-Украинская АЭС), 1485 МВт (Хмельницкая АЭС).

«Энергоатом»

Директор компании «Энергоатом» Юрий Недашковский в ходе визита на Хмельницкую АЭС анонсировал подписание договора по проекту «Энергомост «Украина — ЕС» уже к концу нынешнего года. «Мы ожидаем, что в ближайшее время в министерство энергетики и угольной промышленности поступит технико-экономическое обоснование, которое ляжет в основу дальнейшего проведения со стороны министерства конкурса на государственно-частное партнерство, и до конца года, если все пройдет удачно, министр сможет подписать с победителем этого конкурса договор о государственно-частном партнерстве», — заявил он. Напомним, суть проекта состоит в восстановлении ЛЭП «Хмельницкая АЭС-Жешув (Польша)», по которой электроэнергия от ХАЭС будет поступать на подстанцию «Западно-Украинская». Она, в свою очередь, будет работать синхронно с ENTSO-E (энергосистема ЕС). Т. е. «Энергоатом» получит выход на европейский рынок электроэнергии.

Валерий1970 Хмельницкая АЭС, город Нетишин Хмельницкой области

На первом этапе предполагается, переключить на эту ЛЭП один из блоков ХАЭС. В дальнейшем к нему хотят присоединить блоки №3 и 4 (после их достройки). Если верить словам генерального директора ОП «Атомпроектинжиниринг» Александра Рыбчука, то реакторную установку для обоих блоков закажут у чешской Skoda (1100 МВт). Т. е. после завершения строительства мощность ХАЭС достигнет 4200 МВт. Впрочем, даже учитывая высокую степень готовности блоков (75% и 40%) для этого потребуются долгие годы — сдача наиболее готового блока №3 ожидается не ранее 2025 года. Стоит отметить, что с 2019 года начинает работать БелАЭС, строительство которой заняло те же 8 лет, но с пустого места.

Эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM справедливо указывает, что 8 и более лет — слишком долгий срок для Украины. «Интерес украинского бизнеса и чиновников к экспорту электроэнергии в ЕС понятен — там есть валюта и цены на электроэнергию выше. Однако не совсем понятно, что будет с украинской энергетикой в ближайшие 5 лет из-за её общего устаревания и отсутствия электрогенерирующих мощностей. Впрочем, Киев это не особо волнует: в крайнем случае украинцы будут сидеть без света, пока кВт•ч будут перетекать в ЕС», — прогнозирует специалист.

К слову, достройку по крайней мере одного энергоблока, по словам директора ХАЭС Николая Панащенко, готовы профинансировать банки Чехии. «Они будут делать оборудования реакторного острова, то есть реакторную установку, за деньги чешских банков. На территорию Украины эти деньги заходить не будут, а будут поступать к нам уже в виде готового оборудования. После введения в работу энергоблока № 3 будет происходить погашение этих финансовых обязательств», — рассказал он в конце июля на встрече с консультантами и экспертами. Заказ на турбины для обоих блоков «Энергоатом» разместил на харьковском предприятии «Турбоатом». Как утверждает Панащенко, они уже готовы на 70% и «Турбоатом» готов ждать оплаты до пуска энергоблока в работу.

Почему в итоге выбрали Skoda, а не предложения инвесторов из Кореи и Китая?

Формула этой финансово-инфраструктурной затеи была описана котом Матроскиным в м/ф «Трое из Простоквашино»: «Если молоко отдавать — зачем тогда корова?». И дело не только в юморе и похожести ситуаций. Неоднократно говорилось о том, что сегодня оптовая стоимость электроэнергии в Восточной Европе ниже, чем на Украине. Впрочем «Энергоатом» будет в плюсе хотя бы потому, что те 20−30 евро за 1 МВт•ч, которые, вероятно, предложит Польша, всё равно выше 16 евро, которые платит за тот же объём электроэнергии атомным станциям «Энергорынок». Другое дело, что точка безубыточности, рассчитанная самими же атомщиками, находится на уровне 25−27 евро за 1 МВт. При этом открытым остаётся вопрос, сколько лет при таких заработках придётся экспортировать электроэнергию, чтобы расплатиться с поставщиками оборудования для энергоблоков? «…они в гораздо меньшей степени проработаны, чем базовый вариант достройки с реакторным оборудованием производства Skoda», — говорит Недашковский. К тому же, законопроект по достройке ХАЭС, как обещает директор «Энергоатома», также будет готов уже к концу года. Тогда как изучение и согласование проектов азиатских атомщиков затянет реализацию проекта энергомоста и, вероятно, сделает ее значительно дороже.

(сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

В этой связи интересен прецедент с БелАЭС. Не заблокируют ли Украине достройку двух блоков ХАЭС? «На первый взгляд, Украине вряд ли следует ожидать серьезного противодействия своим атомным проектам. Однако, необходимо учитывать, что у ряда наших соседей, например, Румынии и Венгрии, есть свои интересы в атомной энергетике, такие амбиции есть и у Польши. Эти страны вряд ли будут заинтересованы в усилении позиций Украины на экспортном рынке электроэнергии за счет строительства новых энергоблоков АЭС», — поясняет эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук изданию «Зеркало недели».

В правительстве решили помочь «Энергоатому» с финансированием инвестпрограммы. Компании снизили норматив выплаты дивидендов в бюджет с 75% до 40% от чистой прибыли. Однако на крупные расходы этой прибавки не хватит. Так, по итогам 2016 года компании из 187 млн грн. чистой прибыли осталось 46 млн грн. Если бы решение было принято раньше, то доля «Энергоатома» после распределения прибыли выросла до до 112 млн грн. Впрочем, на восстановление ЛЭП до Жешува доли прибыли за несколько лет должно хватить. Но только ЛЭП, а блоки?

«Достроить энергоблоки за счёт «Энергоатома» нереально — нужны внешние источники финансирования под государственные гарантии, а с этим проблемы. Поэтому без реальных денег достройка 3 и 4 блоков ХАЭС — прожектёрство. А кто согласится выделить деньги Украине — вопрос открытый», — соглашается с такой логикой Иван Лизан.

В этом году финансовые показатели компании будут выше прошлогодних. Так, по итогам января — июня «Энергоатом» увеличил доход от реализации электроэнергии до 25,54 млрд грн. (+25% к аналогичному периоду прошлого года). Причём этот прирост лишь частично был вызван ростом производства с 43,3 до 45,7 млрд кВт•ч (58% от всей произведённой на Украине энергии за I полугодие). Согласно недавно утверждённому финансовому плану, компания завершит год с 235 млн грн. чистой прибыли, а значит, — 141 млн грн. из них останется в её распоряжении.

ЦХОЯТ

Руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Борис Столярчук в начале июля выдал «Энергоатому» официальную лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива. Напомним, к августу подрядчик обязался обеспечить готовность строительной площадки, после чего и начнётся строительство.

Перед его началом «опомнились» в Нацкомиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг, заявив, что 1,4 млрд долл. за такое хранилище — как-то многовато:

«Мы детально анализировали аналогичные проекты в разных странах. Рассматривали стоимость хранения за одну сборку, за одну ячейку. И пришли к выводу, что стоимость ЦХОЯТ от 2015 г. [300 млн долл. — Ред] соответствует верхнему пределу для таких объектов. Если «Энергоатом» захочет включить в тариф дополнительные расходы, ему придется детально обосновать причины подорожания», — таков был официальный комментарий главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка в ответ на серию материалов в украинских СМИ, где обсуждалась это загадочное кратное подорожание.

Олег Вовчук ЦХОЯТ

ЦХОЯТ может стать не единственным объектом, к строительству которого на Украине приложит руку Holtec International. Теперь компания соблазняет строительством и эксплуатацией на Украине малых модульных реакторов SMR-160. Плюсы для Украины: возможность локализации производства самих реакторов и топлива для них (по крайней мере, её обещают в Holtec); возможность инвестировать в атомную энергетику малыми порциями, что немаловажно для Украины; можно строить без оглядки на водные ресурсы — охлаждение воздушное. Минус — проекты Holtec на практике оказываются более затратными, чем говорится в презентациях.

Более того, пока об SMR-160 говорить вообще бессмысленно, поскольку это лишь разработка, ни одного промышленно эксплуатируемого образца в природе не существует. Т. е. эти обсуждения — дело сильно неблизкого будущего. К тому же их локализация на Украине если и будет, то лишь частичной, а процент — невысоким. Об этом в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM сообщил Юрий Корольчук. «Кроме того, в условиях Украины целесообразнее строить реакторы большой мощности», — добавляет Иван Лизан.

Также на Чернобыльской АЭС готовятся к запуску ХОЯТ №2 (предназначено для приема, подготовки и хранения отработанных тепловыделяющих сборок и дополнительных поглотителей, которые накопились на ЧАЭС). С 1 августа сотрудники приступили к холодным испытаниям систем хранилища.

Судя по всему, Holtec становится для «Энергоатома» основным подрядчиком: работы по выполнению текущих требований МАГАТЭ к сейсмозащите АЭС также будут поручены этой американской компании. Это подтверждает и Недашковский, заявивший, что сотрудничество с Holtec — стратегическое направление деятельности «Энергоатома».

Westinghouse

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины дала добро на использование топлива Westinghouse на энергоблоках №1 и №4 ЗАЭС. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. В настоящее время топливо американской компании работает в 2 энергоблоках ЮУАЭС и 1 энергоблоке ЗАЭС. Кроме того, ранее принято решение о его использовании ещё в одном энергоблоке ЗАЭС, т. е. в скором времени 6 из 15 энергоблоков украинских АЭС будут работать на топливных сборках от Westinghouse.

Westinghousenuclear.com Стержни для ядерного реактора

Соответственно, выросли и закупки топлива. В январе — мае Украина приобрела топливных сборок на сумму 175 млн долл., причём 82,7 млн было потрачено на топливо от Westinghouse. Т. о. Украина уже тратит на российское и американское топливо практически поровну, тогда как ещё в 2016 году доля Westinghouse составляла только 30%. Впрочем уточняется, что по итогам года ситуация сгладится, а доля Westinghouse хоть и вырастет, но только до 35,3%.

Как сообщалось в предыдущем обзоре, такой резкий рост вызван не только намерением вдвое увеличить количество блоков, работающих на американском топливе, но и практикой покупки топливных сборок про запас. Так, Юрий Недашковский подтверждал, что из 6 партий топлива от Westinghouse, запланированных к покупке в этом году часть (сколько — не уточняется) будет направлена в резерв.

Принято считать, что только сотрудничество с Westinghouse обеспечило Украине энергетическую независимость в ядерной отрасли. Однако директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев с этим не согласен.

«Ежегодное получение 25 тепловыделяющих сборок, произведенных американской компанией Westinghouse, не будет означать, что обеспечим энергетическую безопасность Украины. Ведь будем так же зависимы, только от другого поставщика. Если речь идет о ядерном топливе, то нам нужен хотя бы еще один поставщик. Пока что такой возможности нет… Сейчас на 15 украинских реакторах работает 95% тепловыделяющих сборок российской компании ТВЭЛ. Только 5% сборок — шведского филиала Westinghouse. Поэтому, когда говорят, что мы отказались от российского топлива, это неправда. Всего этих сборок в Украине работает несколько тысяч. Ежегодно нужно менять около 25 штук. Из них половину мы берем у Westinghouse, остальное продолжаем закупать в РФ. Только это не озвучивается. Кроме того, у нас не все реакторы адаптированы под американские сборки. Так что придется вкладывать огромные средства, чтобы каждый год переоборудовать очередной энергетический блок хотя бы под совместное использование американских и российских сборников», — комментирует эксперт.

(сс) LA(Phot) Keith Morgan ЛЭП

Т. е. Украина совершенно впустую тратит немалые средства на обеспечение виртуальной энергетической независимости, по сути продолжая практически полностью зависеть от эксплуатации топлива из РФ. Хотя, сэкономив на Westinghouse, Украина уже давно могла бы использовать сборки, которые были бы хотя бы на треть украинскими (см ниже).

Разное

Официально Украина пока не оглашала результаты отбора по проекту строительства солнечной электростанции в чернобыльской зоне отчуждения. Однако министр экологии Остап Семерак проявляет интерес к французской компании Engie SA. Аргументация министр неожиданна: французский опыт в ядерной энергетике, заявил министр в комментарии для Bloomberg. Всего к проекту проявили интерес порядка 60 компаний по всему миру. Уже известна предварительная смета проекта (1,25 млрд долл.).