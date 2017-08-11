После принятия решения итальянским парламентом о начале ограниченной военной операции в территориальных водах Ливии, направленной на ограничение потока нелегальных беженцев в Европу, усиливаются протесты по всей Ливии. Как уже сообщало ИА REGNUM, генерал Хафтар выразил протест против нарушения суверенитета Ливии.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень Муссолини

Действия Италии могут помешать наметившемуся диалогу между востоком и западом Ливии. Незадолго до решения итальянского парламента произошла встреча во Франции главы Правительства национального согласия Файеза Сарраджа, поддерживаемого OOН, и командующего Ливийской народной армией Халифы Хафтара, на которой наметились некие пути по сближению позиций соперничающих политиков. Итальянские парламентарии принимали решение на основании приглашения Правительства национального согласия, которое, очевидно, не ожидало такой реакции со стороны ливийского народа.

Что же произошло и почему реакция ливийцев была именно такова?

Протестующие ливийцы вышли на улицы на Алжирской площади в Триполи и на площади мучеников в Тобруке, а также в Бенгази и других городах, чтобы выразить протест и осудить итальянскую военно-морскую миссию, которая прибыла в ливийские воды.

Протестующие призвали правительство национального согласия (ПНС) уйти в отставку, если они не способны защитить суверенитет Ливии, скандируя лозунг «Ливия — это не четвертый пляж Италии».

Некоторые протестующие в восточном ливийском городе Бенгази сожгли итальянский флаг на публичной площади, выразив возмущение нарушением суверенитета Ливии.

Восточно-ливийский парламент в Тобруке отклонил сделку между премьер-министром ПНС Фейезом Сарраджем и Италией, а командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар приказал своим военно-воздушным и военно-морским силам открывать огонь по любым иностранным судах в Ливийских водах, кроме торговых.

Между тем посольство Италии в Ливии заявило, что в Триполи нет больших протестов, пытаясь преуменьшить осуждение ливийцами начала военно-морской операции Италии. «Италия стремится помочь ливийскому народу выйти из кризиса», — написало посольство Италии в твиттере в пятницу.

Начиная с 2011 года, Ливия неоднократно сталкивалась с иностранным вмешательством, но никогда не было такой сильной негативной реакции.

НАТО бомбило Ливию, и многие жители внутри страны это приветствовали, затем на протяжении многих лет, с 2014 года по настоящее время, ОАЭ и египетские военные самолеты помогали генералу Хафтару в восточном регионе, особенно в Бенгази, не говоря уже о возможной российской помощи, о которой неоднократно сообщалось во многих новостях и в средствах массовой информации в Ливии. Относительно не так давно США вмешивалось в военные операции наряду с повстанцами из города Мисрата и других районов под командованием ПНС — для поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирте и это вмешательство приветствовалось внутри страны, а не осуждалось, как последние шаги Италии. Почему же на вмешательство одних стран в конфликт не видно реакции ливийцев, а на другие она достаточно острая? Причины кроются в исторической памяти ливийцев.

Воспоминания о колониальных временах.

После итало-турецкой войны 1912 года, когда Ливия стала колонией Италии, итальянцы стали постепенно заселять прибрежные районы страны. Первые колонисты столкнулись с противодействием местного мусульманского населения, поэтому первая волна заселения не увенчалась значительным успехом. До прихода к власти Бенито Муссолини в 1922 году в Ливии проживало несколько тысяч итальянцев. В 1934 году Бенито Муссолини силовыми методами сумел справиться с мусульманским противостоянием, о чем до сих пор помнят коренные ливийцы и не могут его простить, и началось массовое заселение итальянцами Ливии. В 1938 году в Ливию было организованно переселено около 28 тысяч человек, которые основали здесь 38 новых поселений на побережье Киренаики.

Италианска Либия (1912—1942)

В 1939 году Муссолини объявил о планах создания Великой Италии, в которую входила северная часть современной Ливии и Тунис. Муссолини планировал объединить Киренаику, Триполитанию и Феццан в единую итальянскую провинцию «Итальянская Ливия» в составе Великой Италии. С этого времени на побережье Кирениаки началось обширное строительство итальянских колонистских поселений, которые предусматривали организацию социальной, культурной и хозяйственной инфраструктуры. В Италии развернулась пропаганда колонизации Ливии, которая представлялась как своя внутренняя «итальянская Америка». Менее чем за тридцать лет (с 1911 по 1940 гг.) в Ливии были построены железная и автомобильные дороги, порты, общественные и социальные здания. Было построено около 400 километров новой железной дороги и 4000 километров новых автомобильных дорог, среди которых выделялась дорога из Триполи в Тобрук.

В 1940 году итальянцев насчитывалось в Ливии уже около 120 тысяч человек. В общей сложности итальянское фашистское правительство планировало переселить в Ливию 500 тысяч итальянцев.

Итальянский генерал Этторе Бэстико — верховный главнокомандующий силами оси в Ливии до февраля 1943 года

II Мировая война разрушила колонизаторские планы итальянского правительства, и начался массовый отток итальянцев из Ливии, который достиг своего апогея в конце войны. Согласно Парижскому мирному договору 1947 года, Италия отказывалась от всех своих колоний, в том числе и от Ливии.

Сын Каддафи против вмешательства Италии

Кроме генерала Хафтара, из видных политиков страны негативно воспринял вмешательство итальянских ВМФ и сын покойного Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам. Он заявил, что политика Италии в отношении Ливии основана на колонизации и фашистской стратегии прошлого.

Саиф Каддафи, как сообщает ливийский канал 24 TV, заявил, что Италия хочет вернуть себе колонизацию Ливии, поскольку она использовала пляжи Триполи в Ливии как колонию для Рима.

Саиф Каддафи отметил, что итальянцы разрушили взаимоотношения с Ливией как соседи после того, как они позволили самолетам НАТО бомбить ливийскую землю и города со своих авиабаз.

360nobs.com Бомбардировки Ливии

«Вот итальянцы повторяют сценарий НАТО, провоцируя ливийские настроения и любовь к своей земле, отправляя военные корабли, чтобы посягнуть на суверенитет Ливии из-за безответственного поведения некоторых ливийских чиновников», — заявил Саиф аль-Ислам.

Процедуры колонизации были болезненны для ливийцев и сохранились в исторической памяти народа, передаваясь от старшего поколения. Именно этим вызвана такая болезненная реакция на действия итальянского правительства.

Наметившиеся признаки национального примирения легко могут быть разрушены необдуманными поступками, история знает многочисленные примеры, как от, казалось бы, незначительных действий, даже непредумышленных, начинались кровавые войны и плодились многочисленные конфликты. Хочется верить, что нынешняя ситуация не перерастет в один из таких конфликтов.

И еще одно — Саиф аль-Ислам становится одним из достаточно влиятельных политиков внутри страны, как ранее уже сообщало ИА REGNUM . Судя по предварительным сообщениям из Ливии, он выступает союзником генерала Хафтара, усиливая его позицию среди ряда ливийских племен. Как разложится ливийский пасьянс в будущем, не знает никто, но колода тасуется довольно причудливо и в ближайшем будущем возможны неожиданные альянсы на ливийской земле.