Статья в китайской «Глобал Таймс» гласит: «Если США и Южная Корея будут наносить удары и попытаются свергнуть северокорейский режим и изменить политическую структуру Корейского полуострова, Китай помешает им сделать это».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай против США

Однако в ней также пишется, что Китай останется нейтральным, если Северная Корея первая начнет запускать ракеты, которые будут угрожать американской земле, и если Вашингтон на это ответит.

«Китай выступает против как ядерного распространения, так и войны на Корейском полуострове, и не поощряет ни одну из сторон к разжиганию военного конфликта, и будет твердо противостоять любой стороне, которая захочет изменить статус-кво в тех областях, в которых задействованы интересы Китая. Вашингтон и Пхеньян должны проявить сдержанность. Корейский полуостров — это то место, где сходятся стратегические интересы всех сторон, и ни одна из сторон не должна пытаться получить абсолютное господство в регионе», — также говорится в ежедневной китайской газете.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп в четверг, 10 августа, сделал новое предупреждение Северной Корее, попросив их «объединить свои действия, чтобы избежать столкновения с огнем и яростью, которых мир прежде никогда не видел».

Трамп сказал: «Если Северная Корея сделает что-нибудь, чтобы напасть на нас или наших союзников, тогда им придется очень понервничать, поскольку с ними случится то, что они даже не могли себе представить».

Это предупреждение Трампа было произнесено спустя несколько часов после того, как государственные средства массовой информации Северной Кореи выпустили подробный военный план, который был создан для Ким Чен Ына, согласно которому планируется наносить удары четырьмя баллистическими ракетами вблизи тихоокеанской территории США — Гуама, крупного военного центра и места размещения американских бомбардировщиков.

Американская пресса пишет, что Трамп пытался использовать Китай, единственного крупного союзника Северной Кореи, чтобы заставить Пхеньян изменить свое поведение. Однако безуспешно. Китай долгое время дипломатично отмалчивался, но теперь нарушил молчание.

(сс) U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Todd P. Cichonowicz Флот США

Примечательно, и это тоже никак не могло ускользнуть от американской прессы, что главный дипломат США не разделяет опасений президента. Рекс Тиллерсон заявил журналистам, что «население США может спать спокойно и у Северной Кореи нет планов по нападению на американскую территорию».

Параллельно с этим министр обороны США Джеймс Маттис сообщил СМИ, что Северная Корея «рискует всем, если не откажется от своих планов».

«Я не думаю, что существует некая единая политика [по этому вопросу], — говорит Эллен Л. Фрост, специалист Центра"Восток-Запад» в исследовательской организации в Гонолулу. «Я не уверена, что Трамп печется о выстраивании последовательной политики по какому-либо вопросу». По ее словам, угроза «огня и ярости» президента была игрой, демонстрирующей потенциальную политическую жесткость. И затем должны произойти более тонкие «операции по шлифовке этой политики со стороны Тиллерсона и Маттиса, которым ничего не остается, кроме как идти каждому по своему политическому канату», — говорит исследователь в интервью The New York Times.