В среду, 9 августа, представители Смольного вновь заговорили о желании превратить аэропорт Пулково в крупный пересадочный узел (хаб), а заодно и о намерении привлечь туда лоукостеров. Как рассказал глава комитета по транспорту Александр Головин, низкобюджетные компании хотят собрать в специально «реанимированном» для этого Пулково-2, а собственно хабом должен стать не так давно модернизированный Пулково-1.

Аэродром

Головин добавил, что предыдущий проект хаба — с «Аэрофлотом» в качестве основной компании — не удался, потому что компания предпочла Москву, ее основным хабом является Шереметьево. Но от новой попытки в Смольном не отказываются, и на этот раз делают ставку на скидки и мотивационные программы для перевозчиков. В этом году пассажиропоток аэропорта растет более чем на 20%. В прошлом году пассажиропоток составил 13,3 миллиона человек, пропускная способность аэропорта — 17 миллионов.

Gov.spb.ru Аэропорт «Пулково»

Что касается лоукостеров, то своим первым успехом в Смольном считают начало работы в Пулково компании Wizz Air, которая в конце августа откроет регулярное сообщение с Будапештом. «Второй ласточкой» может стать AirAsia, которая летает в Гонконг, Вьетнам, другие страны юго-восточной Азии. Лоукостерам будут предлагать «минимум удобств» и низкие цены.

Проект создания в Петербурге крупного пересадочного узла обсуждается с завидной регулярностью. Но столь же регулярно перечисляется один и тот же список проблем и препятствий. У потенциального хаба — два мощнейших соседа-конкурента в лице Москвы и Хельсинки, выманить оттуда авиакомпании — трудная задача. Пулково и Петербург связывает единственная автомобильная дорога, иного сообщения нет и в ближайшие годы не будет. Аэропорт расположен в черте города, что ограничивает его развитие (прежде всего время и направление воздушных трасс). Свой проект хаба и площадки для лоукостеров есть и у соседней Ленобласти.

Тем не менее эксперты полагают, что Смольный не может не ставить задачу превратить Пулково в хаб. «Мегаполис мирового уровня не может не быть авиационным хабом, — уверен экс-глава городского комитета по транспорту, председатель совета директоров ООО «ДОРН» Андрей Карпов. — Не ориентироваться на создание хаба — это означает сознательно предопределить пределы развития города, заранее смириться с форматом «города с областной судьбой».

Проще всего, по-видимому, решить вопрос транспортного сообщения между Пулково и Петербургом. Обещанный аэроэкспресс на Витебский вокзал за 25 млрд рублей начнут строить сразу после чемпионата мира по футболу. Второй необходимый, по словам экспертов, шаг — это развитие автомобильной сети, например, продолжение платной скоростной магистрали ЗСД прямо к аэропорту и далее к Пушкину и Павловску.

Но дорожный вопрос — лишь малая часть проблемы. Выгоднейшее географическое положение Петербурга (практически «под трассой» из центральной России и Азии в Европу) нивелируется тем, что международные пересадки в этом регионе осуществляются в Хельсинки, а местные — в Москве.

Победить конкурентов можно только простым, быстрым и дешевым сервисом, акцент надо делать не на удобства для пассажиров, а на удобства для авиакомпаний, отмечает генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. И это вопрос не столько финансовых вложений, сколько квалификации руководителей.

Цитата из видео Персона #9. Борис Рыбак (БИЗНЕС Online) Борис Рыбак

«Кроме того, для превращения аэропорта в хаб нужна базовая авиакомпания, — добавляет Рыбак. — Она должна начать свозить сюда своих пассажиров и развозить их отсюда. Тогда процесс может пойти. Кстати, в Петербурге можно задуматься и о создании собственной авиакомпании, которая будет работать именно по такой бизнес-модели».

Что касается возможного пришествия лоукостеров в Пулково-2, тут у экспертов возникает ряд вопросов. Часть инфраструктуры является общей для обоих «Пулково», и непонятно, каким образом лоукостеры могут пользоваться по сниженному тарифу той же взлетно-посадочной полосой, которой все остальные пользуются по обычному тарифу.

Для того, чтобы привлечь в Петербург низкобюджетные компании, Смольному понадобится в течение некоторого периода времени их субсидировать, отмечает Борис Рыбак. Никакой альтернативы этой финансовой модели не существует. Именно так появились, к примеру, «лоукост-площадки» в Дрездене и Братиславе.

Наконец, не стоит забывать о конкурирующем проекте в соседней Ленобласти. Там планируют развивать многофункциональный аэропорт (грузы, частная авиация, пересадочный хаб) на базе военного аэродрома в Сиверском. Как раз на этой неделе концепцию развития аэропорта одобрили в министерстве транспорта. У Сиверского уже есть «якорный инвестор» («Евросиб»), есть планы переманить к себе низкобюджетные компании, оставив в Пулково обеспеченный класс.

Хотя до реализации этого проекта еще очень далеко, он представляется экспертам весьма серьезным конкурентом Пулково. Хотя бы в силу того, что лоукост-аэропорт с минимальным комфортом за пределами городской черты — это куда логичнее, чем лоукост на базе многомиллиардных вложений в Пулково.

«Мое личное отношение к превращению «Пулково» в хаб мирового уровня — очень скептическое, — резюмирует Андрей Карпов. — Однако нет ничего невозможного. При наличии политической воли, системности проводимой политики и ее преемственности (поскольку это долговременная политика) попытка может увенчаться успехом».

Однако пока по вопросу что о хабе, что о лоукостерах преемственность власти заключается только в преемственности разговоров на эту тему. Единственное, что было сделано за 10 лет разговоров — это реконструкция Пулково-1. Но новой дороги нет, аэроэкспресса или метро нет, базовой авиакомпании нет, агрессивной программы по переманиванию перевозчиков из Москвы и Хельсинки нет.

Эксперты иронизируют, что единственный способ переломить тенденцию разговоров, никак не переходящих в дела — это переселить в Пулково вице-губернатора Албина. Если получилось со стадионом, то почему бы не получиться и здесь?