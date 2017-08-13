Президент Польши Анджей Дуда, который два года назад вступил в должность, решил «показать зубы». Роль польского президента в системе власти в принципе не очень завидна. Над предыдущим главой государства многие поляки иронизировали, называя его «хранителем люстры Бельведера» (президентского дворца). Главным является позиция премьер-министра, а в контексте ныне сложившихся реалий решающим — слово лидера правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского и партийной штаб-квартиры на Новогродзкой улице. Поэтому когда весной 2015 года Дуда, которого выдвинула PiS, во втором туре одержал победу, казалось, что он будет в точности следовать указаниям руководства, штампуя, как нотариус, принимаемые «писовским» большинством Сейма законы.

Prezydent.pl Президентская чета смотрит в будущее

Однако президент Польши за эти два года смог нарастить мускулы, разыгрывая как аппаратные, так и политические интриги. Он последовательно давал о себе знать, не боялся вступать в публичные конфликты с ведущими министрами и даже выдвигал масштабные инициативы, не согласованные с Новогродзкой. Особенно в последнее время. В июне этого года в эфире радиостанции RMF FM министр иностранных дел Витольд Ващиковский обвинил Дуду в том, что его аппарат медлит с одобрением кандидатов на роль послов. После президент вступил с клинч с министром юстиции Збигневым Зёбро, когда наложил вето на законопроекты в рамках важнейшей для «Права и Справедливости» судебной реформы. В интервью католическому телеканалу TRWAM Качиньский назвал в этой связи решение Дуды «серьезной ошибкой», подчеркнув, что тем самым глава государства нивелировал «успех Польши», заработанный во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву.

Но главной операцией оказалось противостояние Дуды с министром обороны Антонием Мачеревичем. Президент последовательно отстаивал свои прерогативы Верховного главнокомандующего и право контролировать присвоения генеральских званий и назначения на высшие командные посты. За последние два года Мачеревич устроил в армии настоящий погром, который не нравится многим военным. «PiS и министр обороны обещают реформу структуры командования Войска Польского. Я тоже ее жду, потому что некоторые вещи должны быть изменены. Но пока никто ничего о реформе не знает. О ней много говорят, однако мало что происходит. Меняются генералы, а сама структура остается такой же, как была», — заявил порталу Dziennik. pl бывший госсекретарь министра обороны генерал-лейтенант Вальдемар Скшипчак. Политика в армии присутствует всегда, добавил он, но не в таких масштабах — в последнее время армия стала очень политизированной, а на должности номинируют тех, кто выглядит своего рода «политически одиозными».

В начале августа напряжение между Бельведером и министерством дошло до крайней точки. Военное ведомство лишило доступа к государственной тайне директора департамента надзора над Вооруженными силами Бюро национальной безопасности (подчиняется президенту) генерала Ярослава Крашевского. В последовавшем 3 августа заявлении Бюро говорилось, что Мачеревич в отношении Крашевского неоднократно выдвигал неформальные претензии, «направленные на подрыв его авторитета. В ответ на эти обвинения президент Польши Анджей Дуда в начале года официально обратился к министру обороны с просьбой представить соответствующие разъяснения. Но до сих пор не получил ответа… В настоящее время президент Польши не располагает какими-либо сведениями, которые могут подорвать доверие к генералу Крашевскому. В то же время президент Польши надеется, что этот вопрос будет как можно скорее прояснен министром обороны».

Ответным шагом Дуды стало решение не подписывать указы о присвоении генеральских и адмиральских званий, что отменяет запланированную на 15 августа торжественную церемонию, а значит, без новых погон останутся 14 высших офицеров. Президент обосновал свой поступок отсутствием «существенной и принимающей во внимание потребности армии оценки кандидатов на должность генералов» и связал с отсутствием новой системы контроля и командования Вооруженными силами Польши. Ведущая польская газета Rzeczpospolita в этой связи отметила, что министр обороны воздержался от комментариев, сказав, что «глава оборонного ведомства не является тем, кто должен комментировать решение главы государства». По мнению издания, «игра идет за ставку, большую, чем только изменение системы командования. Это, прежде всего, спор о роли президента в области его конституционных компетенций, а именно — верховного командования Вооруженными силами».

Косвенной реакцией Мачеревича, впрочем, можно считать сделанное практически сразу после демарша президента заявление подкомиссии по расследованию авиакатастрофы 10 апреля 2010 года, которую курирует министр. В нем говорилось, что «повреждения левого крыла самолета имеют признаки взрыва, а распад крыла начался еще перед столкновением с березой». Эта версия была согласована подкомиссией еще 25 июля. Учитывая, что смоленская трагедия — очень больная тема для Ярослава Качиньского, потерявшего в авиакатастрофе своего брата Леха Качиньского, сделанные неожиданные «открытия» носят явно нарочитый характер. Одновременно в польских СМИ появились сообщения о новых амбициях министра обороны. Как передает Dziennik Gazeta Prawna, военное ведомство представило поправки в законы о ведении предпринимательской деятельности в интересах обороны. Поправки предусматривают, что ни одна из 180 стратегических компаний из 15 отраслей не сможет отказаться от выполнения военного заказа. А проект статьи 13 говорит, что такие фирмы не смогут без согласия министерства обороны перепрофилировать или закрывать свой бизнес.

Это заставляет по-новому взглянуть на дистанцирование Дуды от правящей партии, где роль Мачеревича пока выглядит более влиятельной, чем президентская. В Польше форсированно создаются Силы территориальной обороны, наращивается перевооружение обычных войск, пересматриваются школьные программы в пользу увеличения военного воспитания, расширяется контроль министерства обороны над национальной экономикой. Страна фактически встает под ружье. Даже в условиях мирного времени это говорит о милитаризации польской политической системы и радикальной политизации армии, что пугает многих польских военных, включая высших офицеров. В данной ситуации остро встает вопрос, кто будет контролировать все это — позиционирующий себя президентом всех поляков Анджей Дуда или непопулярный в обществе и ассоциирующийся с одной-единственной партией Антоний Мачеревич? И более того, пойдет ли Польша по пути Турции, где глава правящей Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган настойчиво и авторитарно переделывает армию под себя?