



Иван Шилов ИА REGNUM

Инициатива депутата Львовского областного совета Михаила Задорожного грозит вызвать международный скандал, предупреждает «Zaxid.net» (Львов). Во вторник, 8 августа, этот представитель «Блока Петра Порошенко» предложил демонтировать мемориальную доску, установленную полтора месяца назад в честь немецкого офицера Эбергарда Гельмриха, который в годы нацистской оккупации спасал жизни местным евреям. «Мемориальную доску Гельмриху в Дрогобыче необходимо демонтировать, поскольку она установлена без разрешения исполкома Дрогобычского городского совета и без решения сессии, — заявил Задорожный изданию. — И вообще нельзя устанавливать мемориальную таблицу представителю оккупантов. Гельмрих с 1932 был членом Национал-социалистической рабочей партии Германии, на Украине был в составе нацистской армии, пытавшейся захватить Украину». На уточняющий вопрос, известно ли ему о том, что во времена немецкой оккупации Гельмрих спасал жизни евреев в Дрогобыче, за это был еще в 1965 году признан израильтянами «праведником народов мира», Задорожный ответил, что его это мало интересует. «Пусть такую таблицу ему установят на доме в Германии или в Тель-Авиве», — заявил он. Мэр Дрогобыча Тарас Кучма резко отреагировал на инициативу депутата облсовета о демонтаже мемориальной доски, назвав ее проявлением «рагулизма». По словам мэра, «делать такие заявления — низко и подло. Это действительно был немецкий военный, но он, рискуя собственной жизнью, спасал жизни других людей. На открытии мемориальной доски я с гордостью говорил об этом. Это человеческий подвиг, не понимать этого — проявление рагулизма. Бывают люди, а бывают людишки. Если какой-то политик хочет делать на этом пиар, его самого надо распиарить на всю Украину». Кучма также предположил, что местных политиков раздражает то, что на мемориальной таблице вначале идут надписи на английском и польском языках, а только потом на украинском и иврите. Установление в Дрогобыче мемориальной доски в честь Гельмриха инициировала израильская неправительственная организация «Дрогобыч-Борислав», а спонсором изготовления выступил Георг Гузман, представитель немецкого «Фонда примирения и искупления».

Билеты на первый рейс закарпатского ретро-поезда проверяли «вооруженные нацисты» и «чекисты», передает «Mukachevo.net» (Мукачево). В субботу, 5 августа, состав отправился из Виноградова и доехал до Хмельника, а затем вернулся в Береговское депо. По дороге паровоз сделал пять остановок, одну «внеплановую». Через 100 метров после начала движения состав остановили «вооруженные нацисты», чтобы проверить, нет ли среди пассажиров «зайцев». По ходу паровоза билеты проверяли две группы контролеров — «чекисты» в голубых фуражках и «вооруженные воины УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», которые особенно тщательно интересовались, нет ли среди пассажиров москалей. Первый рейс удался на все сто, радуется издание.

На суд по переименованию улиц Житомира пенсионеры пришли с плакатом «Фашизм не пройдет», отмечает «Житомир.info» (Житомир). 4 августа в Королевском районном суде Житомира прошли дебаты по делу об отмене распоряжения мэра о переименовании улиц. «Максимально мобилизованы коммунисты, они сейчас «забьют» весь зал заседаний», — заявил местный активист Валерий Арушанян. Несколько десятков пенсионеров пришли на судебное заседание с плакатами «Фашизм не пройдет», «Верните улицам Житомира имена действительных героев и освободителей», «Нас освобождала от фашистов Красная армия и советские партизаны». Как ранее сообщало издание, в феврале 2016 мэр Житомира подписал распоряжение о переименовании 87 улиц.

Червоногородский замок на Тернопольщине был передан в руки «церковников» из Украинской автокефальной православной церкви, а они продали его частникам, рассказывает «Збруч» (Галичина). Упоминания об этом замке датируются еще XIII веком. В начале XIX века новые владельцы перестроили его во дворец. Красивый, с роскошной террасой в итальянском стиле и колоннадой, он простоял до Второй мировой войны. Во времена боевых действий его разрушили и с тех пор не восстановили. В собственность УАПЦ передали Червоногородский замок в начале 2000-х годов под нужды мужского монастыря Тернопольской епархии святых апостолов Петра и Павла. Однако подарком епархия фактически не занималась и не пользовалась, реставрацию не проводила. И вот, следует из открытого обращения Натальи Шевчук, председателя Фонда памяти митрополита Мефодия, «как стало известно из источников, близких к высшему руководству УАПЦ, преступники в рясах запланировали с выгодой для себя «передать» (читай: незаконно продать) Червоногородский замок бизнес-структуре в три этапа». Она обвиняет в этом прежде всего архиепископа Мстислава, который возглавлял Тернопольскую и Хмельницкую епархию Украинской автокефальной православной церкви и стал известным после скандальных развлечений с девушками и алкоголем в местном тернопольском кафе. Кроме этого, Шевчук имеет претензии к предстоятелю УАПЦ митрополиту Макарию. В министерстве культуры Украины говорят, что о ситуации знают, даже пообещали разобраться. Однако, по информации издания, в министерстве выяснять, что произошло с памятником, и привлекать к ответственности виновных не спешат. А, возможно, и не будут. В наших реалиях так часто случается, если дело касается Церкви: государственные чиновники предпочитают не иметь с ней дел и «спустить все на тормозах».

Депутат украинской Верховной рады Григорий Тимиш хочет, чтобы Служба безопасности Украины запретила въезд в страну президенту Молдавии Игорю Додону, сообщают «BukNews» (Черновцы). Он направил спецслужбе запрос с соответствующей инициативой. Как заявил депутат: «Думаю, что в отношении пророссийского президента Молдавии Игоря Додона стоит применить механизм не пропускания его самолета через Украину и Румынию. Его заявления о российском Крыме и тотальная антиукраинская позиция являются достаточным аргументом для применения санкций против него. В таком случае Додон или становится невыездным, или не сможет после посещений Кремля возвращаться домой. Обратной дороги нет, или тусуйся в Гагаузии!»

«Полтаву посетил посол Швеции на Украине Мартин Хагстрьомом, констатирует «Репортер» (Полтава). 9 августа с ним встретились секретарь городского совета Оксана Деркач и заместители городского головы. Хагстрьом свой первый визит в Полтаву совершил в рамках ознакомительной поездки по всей стране, чтобы сформировать представление об Украине, ее традициях, экономических, социальных, культурных особенностях. Посол отметил, что целью его визита является содействие шведскому бизнесу на Украине. В ходе встречи руководство города рассказало дипломату о Полтаве, обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В свою очередь, сам господин Хагстрьом рассказал, что о Полтаве на его родине знают все: «У нас общая история. Это очень хорошее начало для совместных проектов как экономических, так и культурных».

Винницкие церковники призвали сабаровчан одуматься, информирует «Реал» (Винница). Свыше трех недель продолжается противостояние городских властей и части жителей микрорайона Сабаров, блокирующих начало работ по сооружению нового кладбища на поле между жилым массивом и территорией очистных сооружений. Прежние попытки диалога и пуска техники не увенчались успехом, а тем временем ситуация в Виннице близка к критической. Поскольку вскоре просто негде будет хоронить усопших, свое мнение относительно конфликта высказал областной Совет церквей. Мэр Сергей Моргунов отметил, что кладбище у Луки-Мелешковской исчерпало ресурс. Людей хоронят в проходах между кварталами. Работы по сооружению нового объекта у Сабарова невозможны, поскольку несколько сотен местных жителей физически не пускают на поле коммунальную технику, а та, которой удалось заехать, оказалась в «осаде». Более того, люди на въезде демонстративно установили металлические «ежи»… Совет церквей и религиозных организаций, понимая патовую ситуацию и то, что в городе создается коллапс, выступили с инициативой создания площадки для диалога сабаровчан с городскими властями, а также назвали недопустимыми любые спекуляции вокруг создания нового кладбища. Стоит отметить, что воззвание подписали все представители духовенства. Однако на ситуацию это не повлияло. Блокирование территории, отведенной под кладбище, продолжается, диалога нет. Более того, чем дольше продолжается конфронтация, тем, похоже, сложнее сторонам будет достичь компромиссного решения.

Представители Украинской греко-католической церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской православной церкви Московского патриархата сели за один стол, чтобы осудить проведение ЛБГТ-фестиваля «ОдессаПравд-2017», возмущена «Думская» (Одесса). Они провели пресс-конференцию, на которой обратились к мэру и губернатору с просьбой запретить это действо. «Специальный корреспондент «Думской» Дмитрий Жогов не мог остаться в стороне и посвятил неожиданному согласию представителей враждующих между собой христианских церквей свою колонку, — пишет издание. — Осудить всей церковной силой ЛГБТ-сообщество в преддверии Парада гордости — это все равно, что дать отмашку правым, заявив: «Христос с вами! Бейте супостатов!» Черные сутаны осеняют бицепсы погромщиков крестным знамением. Впрочем, такое в истории уже было, имеем в виду соитие правых с церковью. Сами же геи выказывают недоумение позицией церковников. ЛГБТ-сообщество готовится к Прайду. В Параде гордости не будет голых накрашенных мужиков с накладными ресницами, не будет павлиньих хвостов и мишуры. До подобного карнавала еще ох как далеко. Мальчики и девочки, бледные и серьезные, выйдут, неся плакаты в защиту своих прав. Они сейчас одни против враждебного мира, в котором и Церковь против них. Во всяком случае, на словах».

Предприятия Херсонщины «обожглись» на оборонных заказах, передает «Новий день» (Херсон). Областные власти подписали меморандум о расширении сотрудничества с концерном «Укроборонпром». Однако оно выходит какое-то странное — местные производственники получают от предприятий «Укроборонпрома» заказы, исправно их выполняют, но за готовую продукцию с ними не рассчитываются. Так, Херсонский завод карданных валов еще в 2015—2016 годах изготовил для бронетанковых заводов Украины несколько партий карданных валов. Расчета ждет по сей день. Бериславский машиностроительный завод для нужд Житомирского бронетанкового завода наладил выпуск 20-цилиндровых поршневых комплектов для двигателей внутреннего сгорания БТР. Продукция одобрена и ушла к заказчику, который задолжал за нее 1,5 миллиона гривен. Точно так же «обожглись» и на Херсонском машиностроительном заводе, где выпустили для военных опорные плиты к минометам. На этих предприятиях работают патриоты, но и патриотам нужно на что-то жить, кормить семьи, закупать сырье и оплачивать энергоносители. Так что долгов здесь прощать никто не собирается, и впредь с «Укроборонпромом» намерены работать только на условиях стопроцентной предоплаты за выпущенную продукцию.

На курортах Николаевщины большинство частных баз отдыха не приспособлены для оздоровления детей, пишут «НикВести» (Николаев). А контролирующие службы не имеют доступа к большинству частных баз отдыха для проверки соблюдения санитарных норм. Об этом стало известно в ходе совещания в Николаевской облгосадминистрации, посвященное вопросу санитарного состояния пляжей области. По мнению начальника управления Государственного надзора по соблюдению санитарного законодательства Украины в Николаевской области Ларисы Бурденко, именно это могло стать причиной массового отравления детей в Коблево. Как сообщалось ранее, на базе отдыха «Винница» в Коблево отравились 17 детей, хотя в администрации базы утверждают, что дети не питались в их столовой. Бурденко отметила, что уже в течение 5 лет оздоровление в области фактически является бесконтрольным. «Форумы, фестивали детские проводят, завозят детей в неприспособленные помещения», — сказала Лариса Бурденко. Она попросила глав районов в срочном порядке провести совещания, выработать рекомендации для проверки баз отдыха на предмет соблюдения санитарных норм, провести мониторинг, лабораторные исследования.

9 августа в Донецке состоялась пресс-конференция специалиста пожаротехнической лаборатории ГНИЭКЦ МВД Украины Сергея Искрука, сообщает «Таймер» (Одесса). По словам Искрука, он занимался экспертизой пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в 2015—2016 годах, а после того как закончил работу, столкнулся с угрозами и давлением со стороны сотрудников Генпрокуратуры Украины, которые потребовали его скорректировать сделанные в экспертизе выводы. В этой ситуации, опасаясь за свою жизнь, Искрук предпочел покинуть Украину. Отвечая на вопросы о том, какие именно выводы не понравились Генпрокуратуре, он пояснил, что по результатам изучения материалов дела у него сложилось впечатление, что по крайней мере некоторые погибшие подверглись воздействию отравляющих веществ. В частности, его внимание привлек тот факт, что у некоторых погибших, явно подвергшихся воздействию огня, не наблюдалась характерная «поза боксера», возникающая в результате рефлекторного сжатия мышц. Он также отметил, что, согласно материалам дела, на одном из лестничных маршей Дома профсоюзов наблюдались следы разлития какой-то жидкости, природа которой почему-то правоохранителей не интересовала, и состав которой он, соответственно, не изучал. Наконец, Искрук заявил, что в крови некоторых погибших были обнаружены следы хлороформа. Он пояснил, что хлороформ при воздействии огня или солнечного света превращается в боевое отравляющее вещество — фосген, и именно воздействие этого вещества могло отключить рефлекторные функции погибших в Доме профсоюзов еще до того, как они подверглись действию огня или дыма. Отметим, что версия о целенаправленном применении неких отравляющих веществ в Доме профсоюзов неоднократно озвучивалась в СМИ, об обнаружении следов хлороформа в здании даже заявляло руководство МВД Украины. Однако до сих пор ни один профессиональный эксперт не считал это возможным или даже вероятным. Свидетельство Искрука является первым утверждением такого рода из уст квалифицированного специалиста.