Через месяц в Алтайском крае состоится одна из самых масштабных избирательных кампаний в России. Жителям региона предстоит избрать 978 депутатов уровня городских округов и районов, 4965 депутатов сельского и городского уровней и 197 глав поселений. Выборы городских дум пройдут в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске и Яровом. Депутатов районного уровня будут выбирать в 46 районах края.

Светлана Шаповалова Политагитация в Барнауле. 2016 год. Партия «Яблоко»

По мнению экспертов, все эти выборы пройдут при низкой конкуренции и небольшой явке. О кадровом голоде в политической сфере, особенно на муниципальном уровне, свидетельствует тот факт, что многие политические силы используют «паровозов» — политиков, работающих на более высоких уровнях власти.

Привычка электората

К выборам в регионе Алтайкрайизбиркомом допущены кандидаты шести партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России» и «Яблоко». Отказ в регистрации по различным причинам получили представители «Родины», «Партии Великого Отечества» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

«Люди привыкли к системным партиям и голосуют в основном за четыре политсилы. На самом деле эта тенденция прослеживалась еще с 2016 года. С момента либерализации законодательства в 2012 году малые партии одерживали победу в разных территориях, но в 2015 году они уже не смогли преодолеть 5-процентный барьер. Где-то в сознании жителей укоренилось: «Зачем это все, когда мы уже привыкли?» И прошлогодние выборы в Госдуму подтвердили этот результат. Собственно говоря, малым партиям, которые системно не вели работу, сложно выигрывать. К примеру, сейчас, за месяц до выборов, электорату крайне сложно было бы объяснить, зачем они должны голосовать за партию пенсионеров. На грани прохождения висит и «Яблоко», которое постоянно крайне неустойчивые результаты показывает. А уж что тогда говорить про тех, кто в течение года вообще неизвестен людям», — отметил в разговоре руководитель Алтайского центра политического консалтинга и избирательных технологий Константин Лукин.

Личный архив Константина Лукина Политтехнолог Константин Лукин

Он полагает, что самые скучные, прогнозируемые и понятные выборы будут в Барнауле.

Партийные тактики

«Единая Россия». Единороссы сделали ставку на праймериз, в результате проведения которых были отобраны «народные», беспартийные кандидаты, и реализацию приоритетных городских проектов: «Городская среда», «Безопасные дороги», «Современная школа», «Забота о старшем поколении», «Эффективное коммунальное хозяйство», «Качественное медицинское обслуживание». На VIII конференции барнаульского отделения партии «Единая Россия» они были обозначены как «пример удачного взаимодействия региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, партии «Единая Россия», общественности и предпринимательского сообщества».

Светлана Шаповалова Политагитация в Барнауле. 2016 год. Рекламный модуль «Единой России»

Партия власти первой определились с составом «общегородских троек» на выборы в барнаульскую думу. Лидеры партсписка — глава администрации города Сергей Дугин и действующие депутаты гордумы — сопредседатель Алтайского отделения ОНФ Марина Ермоленко и председатель правления краевой общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин были объявлены еще в июне.

«Единая Россия» будет себя позиционировать как партия реальных дел. Эти дела они будут показывать через свои приоритетные программы. Соответственно, что партии, что одномандатники будут все свои программы и выступления строить только на этом. Будут разворачивать образ единственной партии, которая работает. Если говорить о признании незаконной агитации единороссов в Барнауле, отмечу, что юридическая война — это непрерывный процесс во время предвыборной кампании. С точки зрения политтехнологий все могли такой тактикой пользоваться, все и пользуются. Оппоненты ждали любых промахов и воспользовались», — полагает политтехнолог Константин Лукин.

Среди 20 одномандатников на выборы в Барнаульскую гордуму, официально утвержденных единороссами на конференции, только четверо являются действующими депутатами БГД. Интересно, что к ним примкнул сын первого заместителя председателя правительства Алтайского края Сергея Локтева — Александр. На прошлогодних выборах в Алтайское законодательное собрание он участвовал как независимый кандидат, но, несмотря на весьма активную и объемную работу на своём участке, ему не хватило незначительной доли процентов голосов.

«Самовыдвиженцем идти очень тяжело, зачастую люди отдают свой голос за бренд партии. А «Единая Россия» — партия, поддерживаемая нашим президентом, которого я очень уважаю», — так Александр Локтев пояснил свое решение вновь участвовать в выборах.

Личный архив Александра Локтева Александр Локтев

«Наличие ресурсного самовыдвиженца и наличие любого кандидата от «Единой России» разрывает между ними голоса. Тот электорат, который голосует за партию власти, те, кого условно можно консерваторами назвать, те которые за стабильность, — они тоже ограничены. В случае с Александром Локтевым как раз и сыграл такой эффект. Плюс он был малоизвестен жителям», — отозвался о тактике единороссовских одномандатников Константин Лукин.

«Справедливая Россия». Как и в прежние годы, выстраивает тактику на критике всего и вся. В качестве «паровозов» справедливороссы по максимуму задействовали депутатов Алтайского Заксобрания. Так, общегородскую тройку возглавил Владислав Вакаев. Два других места отдали действующему депутату Барнаульской городской думы Оксане Молодых и директору фитнес-центра «Аврора» Егору Банщикову.

Светлана Шаповалова Политагитация в Барнауле. 2016 год. Партия «Справедливая Россия»

Помимо Владислава Вакаева, из других депутатов Алтайского краевого законодательного собрания на муниципальные выборы в Барнауле идут Александр Николайчик, Людмила Суслова и Александр Молотов. Каждый из них возглавит территориальные группы. Список партии на муниципальные выборы 2017 года состоит из 64 человек, которые представляют различные группы населения. Но даже один из «паровозов» Владислав Вакаев признает наличие кадрового голода у всех партий.

«Низкий интерес к выборам демонстрирует и малое количество самовыдвиженцев. Их, по данным краевого избиркома, всего около 2,5 тысячи. И это при том, что на уровне сельсоветов им не надо собирать подписи в свою поддержку. Люди просто не хотят идти в депутаты. Почему? Ответ очевиден: нищие местные бюджеты, невозможность решить накапливающиеся проблемы населения, административное давление сверху. Кроме того, низкий интерес к выборам демонстрирует и серьезную демографическую проблему — большинство активного населения либо уехало из районов, либо работает «на вахтах». Отсюда колоссальный кадровый голод», — заявил он.

По наблюдению политтехнолога Константина Лукина, не все кандидаты идут на выборы, чтобы победить.

«Единственная партия, которая будет составлять конкуренцию единороссам на выборах в Барнауле, это «Справедливая Россия». Из-за кадрового голода всем было крайне сложно найти желающих. Но справедливороссы хоть какую-то часть округов закрыли кандидатами, которые имеют ресурсы, известность и готовы побороться. Поэтому борьба за одномандатные округа в Барнауле развернется между «Единой» и «Справедливой» «Россиями». Что касается самовыдвиженцев, то в Барнауле мы будем наблюдать за двумя самовыдвиженцами. Наиболее интересными представляются Андрей Солодилов (депутат Барнаульской городской думы, председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике, прим. ИА REGNUM ) и Марк Козловский (экс-депутат Алтайского Заксобрания, бывший коммунист, прим. ИА REGNUM ). Они хотя бы имеют известность по своим округам, имеют ресурсы и опыт проведения кампаний. Остальных мы рассматриваем как людей, которые нарабатывают себе опыт участия в избирательной кампаниии», — отметил Константин Лукин.

ЛДПР. Успех «соколов Жириновского» в Алтайском крае обеспечит сам «вождь» партии Владимир Жириновский, который традиционно возглавил все списки. В выборах депутатов Барнаульской городской думы будут участвовать более 60 партийцев. Среди них — врач, тренер, строители и инженеры. В общемуниципальном списке вторым после Жириновского идет координатор АРО ЛДПР Дмитрий Ворсин. Замыкает тройку действующий городской депутат Алексей Скосырский.

Светлана Шаповалова Политагитация в Барнауле. 2016 год. Рекламный модуль ЛДПР

«Всего мы закрыли более 3 тысяч вакансий. Работаем с утра до ночи», — заявил Дмитрий Ворсин.

Над чем конкретно, правда, — не уточнил. Если говорить об общественных мероприятиях, то последним значится турнир по мини-футболу, проведенный еще 10 июля под девизом «Спорт против наркотиков», в котором приняла участие команда ЛДПР. Также в начале июля ЛДПР в Барнауле провела провокационный пикет против повышения цен на бензин.

«ЛДПР в целом по краю будет пробовать собирать протестный электорат, который готов голосовать за Жириновского. В Алтайском крае он набирает обычно от 8 до 12 процентов голосов. Единственный город в Алтайском крае, где у ЛДПР очень сильные позиции одномандатников, это Рубцовск. Именно там на эту партию ориентирована часть городской элиты. Об этом свидетельствует победа на выборах в Алтайское заксобрание Ирины Шудры», — полагает Константин Лукин.

Он также заметил, что одни и те же кандидаты, заявленные ЛДПР на различных округах, только с точки зрения Избирательного кодекса Алтайского края считаются нарушением.

«Я не уверен, что это может привести к снятию партии с выборов. Нужно, чтобы появился субъект, который бы подал в суд на ЛДПР, но так как данная запретительная норма есть только в кодексе Алтайского края (в федеральном законе такого не прописано), шансы суда политтехнологами оцениваются 50 на 50. Да и то, и скорее всего, Верховный суд вернет ЛДПР на выборы», — полагает Константин Лукин.

КПРФ. Алтайские коммунисты традиционно строят тактику на организации протестов и митингах. Выдвинуто 1020 кандидатов.

«Хочу отметить, что наши кандидаты — не «платные кандидаты», не «дублеры», не «технические кандидаты», которые выдвигались бы сразу в двадцати-тридцати местах (как делают некоторые партии). На сегодня в крае 280 депутатов-коммунистов. Мы планируем увеличить свое представительство. У нас есть районы, где коммунисты планирует не только взять большинство депутатских мандатов, но и выдвинуть своего кандидата в исполнительную власть — на должность главы района. Если остановиться на выборах в городах края, то в Барнауле наш партсписок кандидатов состоит из 62 человек. Стоит отметить, что в списке есть молодые кандидаты — представляющий комсомольское «крыло» Антон Арцибашев, Владислав Шашкин, Дмитрий Ершов. Этим мы делаем заявку на то, что комсомол — это сегодня серьезная общественно-политическая организация. В Бийске была проведена серьезная работа по подбору кандидатов. Выдвинуты кандидатами в депутаты не только коммунисты, но и представители общественности, известные в наукограде», — заявила недавно лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова.

Светлана Шаповалова Политагитация в Барнауле. 2016 год. Рекламный модуль КПРФ

А вот алтайского ведущего программы «Ваша Партия» Артёма Кудинова, напротив, удивляет, что краевая организация компартии не выдвинула ни одного рабочего.

«Коммунисты везде подчеркивают свою пролетарскую природу, а приоритетом называют защиту интересов человека труда. К слову, по официальным данным, около 15% членов КПРФ — рабочие», написал он на своей странице в соцсети.

«КПРФ интересную стратегию выбрали: они пойдут по всем городам с лозунгами — «Вернем всенародные выборы мэра». У нас две партии, претендующие на протестный электорат. Основная борьба за тех избирателей, которые принимают решение в последние дни или минуты, стоя в кабинке для голосования, развернется между КПРФ и ЛДПР. Это все накладывается на проект «Законодательная инициатива», который коммунисты тащат с зимы. Так что у КПРФ неплохие шансы получить хорошие результаты в Рубцовске и Бийске. Но их внутрипартийные склоки, скорее всего, негативно повлияют на результат в Барнауле, где есть определенное противостояние между горкомом и крайкомом», — отметил Константин Лукин.

«Яблоко». Сторонники Явлинского собрались «вернуть город горожанам». На выборы в Барнаульскую гордуму (БГД) они выдвинули 50 человек. Список возглавили лидер алтайских «яблочников» Александр Гончаренко и действующий депутат БГД Геннадий Шейда.

«Основная идея, с которой идет на эти выборы партия «Яблоко», — это вернуть город горожанам! Задумайтесь: почти половина барнаульцев не знает, кто сегодня является главой города, в то время как всенародно избранного мэра Баварина (погиб в автокатастрофе в 2003 году, прим. ИА REGNUM ) помнят и сейчас. Почему так? Раньше нашего мэра выбирали мы сами, и решения городской власти принимались с оглядкой на горожан, а не в угоду краевым чиновникам», — заявил Александр Гончаренко.

Светлана Шаповалова Политагитация в Барнауле. 2016 год. Партия «Яблоко»

Впрочем, политтехнолог Константин Лукин полагает, что основная повестка яблочников все-же не возвращение всенародных выборов, а федеральная, «крымская»: «Пора вернуться домой».

«По большому счету, они выдвинулись только в Барнауле. В том же Бийске они смогли выдвинуть только четырех одномандатников», — отметил Константин Лукин.

«Вот и нету вожаков»

Известные строчки песни Владимира Высоцкого как нельзя лучше отражают кадровый голод местных политиков.

«На самом деле кадровый голод коснулся вообще всех партий. Наиболее ресурсные партии и их узнаваемые политики уже прошли в Заксобрание, новый состав которого был избран в прошлом году», — подчеркивает Константин Лукин.

Примечательно, что заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, депутат фракции «Единая Россия» в Алтайском законодательном собрании Иван Мордовин это обстоятельство расценивает как преимущество единороссов.

«Можно констатировать, что кроме «Единой России» другие политические партии испытывают заметный «кадровый голод» и не занимаются партийным строительством. В итоге — одна «Единая Россия» выдвинула для участия в выборах более 6 тысяч кандидатов, тогда как КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» вместе набрали чуть более 3 тысяч.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Панорама с нагорной части

Если изучать итоговые списки кандидатов более детально, можно заметить, что ЛДПР активно использует схему выдвижения одних и тех же кандидатов на выборах сразу в нескольких муниципальных образованиях. Подобная практика говорит о том, что «либерал-демократы» гонятся за количеством, а не качеством кандидатов, и вряд ли всерьез рассчитывают на какой-либо достойный результат на местных выборах.

Коммунисты до заявленной цифры в 1020 кандидатов заметно недотянули. Неудивительно, если учесть постоянные внутрипартийные конфликты, уже ставшие визитной карточкой местного отделения КПРФ. Да и обращает на себя внимание не самая безупречная репутация некоторых выдвинутых кандидатов, прежде всего в городах. Так, например, в числе кандидатов-коммунистов в Бийске оказалось сразу четыре человека с уголовным прошлым (двое из них — судимы неоднократно). В Новоалтайске еще два кандидата имели проблемы с законом в прошлом. По всей видимости, руководство КПРФ в Алтайском крае не смущает, что их кандидаты привлекались за совершение краж, нанесение телесных повреждений или самоуправство.

«Справедливая Россия» в очередной раз, объявив «Справедливый призыв» и пообещав выдвинуть 1,5 тысячи кандидатов, набрала еще меньше желающих стать депутатами. Попытка искать кандидатов, как говорится, «по объявлению» явно не сработала. На фоне очевидно слабых количественных показателей выдвижения заявления руководства СР о том, что они станут главными конкурентами «Единой России» в крае, можно отнести к категории откровенно популистских», — отмечает Иван Мордовин.

Скандалов нет, интрига возможна

Самыми конкурентными, по мнению политтехнолога Константина Лукина, ожидаются выборы в Рубцовске и Бийске.

«Там наблюдается некий развал элит, присутствуют финансовые интересы разных группировок. Там, где элиты борются между собой за место под солнцем, возможна интрига: элиты начинают искать субъекты выдвижения и выдвигаться от разных партий, происходят конкурентные сценарии выборов», — пояснил эксперт.

В целом, оценивая ситуацию с выборами в Алтайском крае, он отметил, что больших скандалов на политическом поприще еще не было.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

«На самом деле скорее наоборот: было большое затишье, где партии готовились к выборам и ничего не делали, и не скандалили. Поэтому разные мелкие прецеденты типа: «Ой, висит агитация без выходных данных!» или снятие главы Бийского района с выборов воспринимается как некое событие. Даже до федерального уровня дошло.

Да, говорили, что единороссами в Барнауле был задействован административный ресурс. Но это обычная нормальная практика— использовать все ресурсы, которыми ты располагаешь. Нельзя заявить, что административный ресурс — зло. Каждый случай рассматривается индивидуально. Все дело в законности и границах допустимости. Но, с другой стороны, допусти любую оппозицию во власть, она точно так же будет использовать все ресурсы», — полагает Константин Лукин.

По его мнению, единственным вероятным скандалом может стать тема досрочного голосования, которое начнется по краю с 30 августа.

«Там станет понятно — пойдет власть на применение административного ресурса или нет. Если бы выборы проводили в ближайшее время, больше 12 процентов избирателей на них не пришли бы. Я сомневаюсь, что явка по городам будет больше 20 процентов. Посмотрим, какой результат покажет досрочное голосование», — резюмировал Константин Лукин.

Светлана Шаповалова ПолитАлтай. Коллаж

Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2017 года в 16 регионах будут избираться высшие должностные лица (в том числе в Адыгее, где глава будет избираться депутатами республиканского парламента), в 6 субъектах РФ состоятся выборы в региональные парламенты (Краснодарский край, Республика Северная Осетия — Алания, Удмуртская Республика, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область), в 11 регионах — в представительные органы административных центров (Курская область, Тверская область, Ярославская область, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Республика Алтай, Алтайский край, Омская область, Камчатский край, Приморский край) и выборы главы города Якутска.

На одном из последних заседаний клуба «Регион», проводимого в ИА REGNUM, отмечалось, что низкая явка будет наблюдаться во многих регионах, и что участвующие в гонке политические силы ориентированы прежде всего на мобилизацию базового электората.

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О серьезных конкурентных преимуществах «Единой России» в Барнауле, несмотря на наличие протестных настроений, говорил ранее генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук Дмитрий Орлов.