На фоне дискредитирующих друг друга и самих себя лидеров американского истеблишмента, с пеной у рта готовых засудить и обвинить в причастности к выборам кого угодно (хоть русских, хоть инопланетян), появляются движения, которые устали не только от лидеров обеих партий, но и от всего современного американского политикума.

Карл Маркс

Сейчас, как известно, предвыборная гонка превратилась в гонку судебную — кто кого быстрее посадит? Планируется даже назначить специального прокурора по делу о ненадлежащем обращении с конфиденциальной государственной информацией в администрации Обамы и окружении Хиллари Клинтон. Это ответ республиканцев на давнишнее разбирательство по «русскому делу» Трампа (Russiagate), которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер с 17-ого мая. Таким образом, демократы и республиканцы впрягаются в очень опасную игру на выживание. Шоу обещает быть зрелищным. В СМИ то и дело проскакивают яркие заголовки о том, что Мюллер, дескать, взялся за прошлые дела Трампа и вот-вот готов назначить специальное жюри (как было при Уотергейте) для публичного и окончательного разоблачения президента.

Немногочисленные протармповские издания пытаются, в свою очередь, распространить историю о том, что Обама и Хиллари тоже замешаны в «русских делах». Смотреть на все это противно. Особенно можно понять молодежь, которая не так себе представляла отстаивание своих интересов, и до которой дерущейся насмерть партийной элите, мягко говоря, нет сейчас никакого дела.

Многие американские газеты выходят с материалами вроде: «Как мы до такого докатились?» или «А может, вообще избавимся от политических партий?» Журнал Atlantic недавно вышел с передовицей: «Как политические партии противостоят своим собственным президентам».

К социалистам обращаются от безысходности. В принципе, действительно, какой семидесятишестилетний Берни Сандерс, при всем к нему уважении, рупор молодежи? Однако, как говорится, на безрыбьи и Сандерс — важная птица, которую не только никому не приходит в голову списывать со счетов, но которая все продолжает набирать популярность. Нонсенс, но факт. Дивен новый мир, в котором молодые люди поддерживают престарелых левых. А в интеллектуальной среде вера в капитализм, как в принцип организации глобальной экономики, становится все более шаткой.

Пожилые левые активисты тоже встревожены тем, что им приходится заниматься политикой. Многие из них, как и спортивные тренеры на пенсии, уже способны только говорить о ней. Необходимо новое молодое движение, которое они смогут организовать и направить, которое само захочет участвовать в гражданском неповиновении и остановить повестку Трампа и нечистых на руку демократов, способное занять выборные должности. Но немногие из американской молодежи всерьез рассчитывают на нынешний политический истеблишмент, и тем более никто не хочет в этом участвовать. Некоторые считают DSA (Демократических социалистов Америки) единственной альтернативой как Трампу, так и демократам.

David Shankbone Демократические Социалисты Америки. Митинг на Wall Street. New York

Блок вырос из Демократического социалистического комитета (ДСК) и Движения Новой Америки (ДНА). Они существовали годами в относительной безвестности — до Берни Сандерса и его выдвижения в 2016 году. После поражения Хиллари Клинтон рано утром 9 ноября, почти мгновенно на членство в партии выстроилась очередь; о них появились публикации во многих либеральных изданиях: от Vox до Rolling Stone.

У них нет никаких громких ораторов или коктейльных вечеринок с крупными донорами — противоположность скромному обаянию Демократического национального съезда. У социалистов все проходит сухо и по-деловому: краткие дебаты, собрания региональных ячеек и т. п.

Ветераны организации потрясены тем энтузиазмом, которым сейчас пульсирует DSA. Эти люди считают, что веры в правое дело уже недостаточно. «У вас не может быть просто хорошая идея. Вы должны реализовать эту идею и сделать ее жизнеспособной. Вы должны мобилизоваться. Вы должны организовать. Чтение газет не добавит людям денег в карманы… То, что я вижу здесь, это настоящая жажда демократии», — говорит общественный деятель Максин Филлипс в интервью изданию NewRepublic. «Люди чувствуют, что на выборах их голос и их мнение не значили ровным счетом ничего».

Филлипс отмечает, что группа испытала резкий спад популярности в годы Рейгана, что заставило многих подвергнуть сомнению ее будущее. «Я чувствовала, что мы не зря поддерживаем огонь, и когда придет время, мы будем здесь. Теперь мы настроены на то, чтобы набрать новых людей и воспользоваться этой энергией».

Но Сандерс, похоже, рассчитывает в основном на себя. Год назад его президентская гонка закончилась, но его кампания так и не закончилась. После выборов он организовывал мероприятия в Мичигане, Миссисипи, Мэне, Западной Вирджинии, Аризоне, Неваде, Огайо, Кентукки, Висконсине, Пенсильвании, Монтане, Флориде, Айове, Мэриленде и Иллинойсе. На каждом из них он говорил о страданиях малообеспеченных американцев и о своей вере в то, что демократы могли им помочь…

Поражение Хиллари Клинтон дало свой импульс. Дональд Трамп, как известно, проиграл всенародное голосование. Электорат Клинтон, в основном, живет в штатах, которые Сандерс выиграл в прошлом году, проводя кампанию на платформе экономического популизма: Medicare (мед. обслуживание) для всех, в колледж без долгов и минимальная зарплата — 15 долларов. Сандерс говорит, что Трамп был достаточно умен, чтобы понять, что Демократическая партия отвернулась от миллионов людей: «Он сказал им: «Привет, я тебя слышу. Я собираюсь что-то сделать для тебя». И он соврал.

U.S. Congress Берни Сандерс

Сандерс, которому вот-вот (в сентябре) стукнет семьдесят шесть лет, уже супер стар для того, чтобы снова запускать свой проект в 2020 году. Его амбициозность и бурная деятельность имеет другую цель — познакомить с прогрессивными идеями сельские районы Америки, закинуть удочки для будущих поколений, которые могли бы превзойти его. Одна из его самых ярких реплик, сорвавшая аплодисменты: «Не так сильно республиканцы выиграли выборы, как сильно демократы их проиграли».

Надо сказать, что Сандерс, который представлял Вермонт в Сенате в течение последнего десятилетия и служил в Палате представителей с 1991 по 2007 год, всегда имел сложные отношения с демократами. Он собирался баллотироваться от них на пост президента, но пошел как независимый. Сандерс уверен: «Послание должно заключаться в том, что мы не можем двигаться навстречу олигархии. Мы должны оживить американскую демократию».

На протяжении десятилетий Сандерс выступал за реформу системы здравоохранения, и сейчас готовится представить законопроект «Медикэр для всех» в Сенате. Этим летом он поставил перед собой и такую задачу — возглавить кампанию против попыток республиканцев в Палате представителей и Сенате отменить Закон о доступной помощи. После праздника — четвертого июля, когда республиканцы Сената готовились выпустить свой законопроект, Сандерс полетел на чартерном рейсе из Берлингтона в Западную Вирджинию и Кентукки и устроил пару наспех организованных митингов. Он и его сотрудники выбрали штаты, чьи республиканские сенаторы сыграли решающую роль в обсуждении вопросов здравоохранения.

На партию Клинтонов у Сандерса, действительно, мало надежды. Когда в Демократической партии произошел раскол, это было похоже на костный перелом — без очевидного способа восстановить разрыв. Сторонников Сандерса глубоко возмущало очевидное предпочтение партии — Хиллари Клинтон; сторонники Клинтон обвиняли их в сексизме. В июле прошлого года на Демократической национальной конвенции в Филадельфии фанаты Сандерса выходили из зала и заклеивали рот лентой, на которой писали слово «Silenced» — «Молчащие».

Люди любят Сандерса, и это взаимно. Смерть и людское отчаяние были его темой, когда он только начал свою президентскую кампанию. Он ездил из Западной Вирджинии в Ковингтон, штат Кентукки, в район, где наркомания превратилась в пандемию. Выяснить — что настолько плохо в жизни людей, что все они ищут ответа в героине и опиоидах? «В Кентукки и Западной Вирджинии что-то происходит, что-то невероятное, что социологи называют болезнью отчаяния», — говорит Сандерс. Там действительно очень мало рабочих мест, и психическая стоимость этого велика. «Там много боли. И мы должны осознать эту реальность. Расскажите этим людям, что их проблемы вызваны не тем, что мексиканцы зарабатывают восемь долларов в час, собирая клубнику», — цитирует главного социалиста США издание TheNewYorker.

Недоверие к Демократической партии, как и горе американских рабочих, велико. Ужасный исход для партии, которая пользовалась почти гегемонией в отношении либеральной политики в этой стране. Экуменический подход к партийной политике демократов не привел ни к добру, ни к светлому будущему. И теперь Демократические социалисты Америки извлекли из этого уроки и делают все правильно: они решили уделить приоритетное внимание поиску новых кадров — активистов и открытых социалистов. Мера, которая помогла бы DSA попытаться создать нового Сандерса в новом президентском забеге и превратить DSA в политическую партию, и разорвать демократов. Приоритет DSA теперь — это выиграть выборы и продвигать социализм.