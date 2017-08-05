— На уроках географии нам говорят, что во всех регионах, за исключением нескольких, отрицательный прирост.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Тревога (фрагмент). 1919

— Вас обманывают. Нет, это не так… У нас наблюдается второй год подряд, второй даже с небольшим, естественный прирост населения.

(Из «Недетского разговора» Владимира Путина с учащимися образовательного центра для одарённых детей «Сириус». Сочи, 21 июля 2017 г)

В Свердловской области по итогам первого полугодия зафиксирована естественная убыль населения. За период с января по июнь 2017 года в регионе родилось на 3505 человек меньше, чем умерло за тот же период.

По данным регионального статистического ведомства, за первое полугодие зарегистрировано 26 415 родившихся и 29 920 умерших свердловчан. Причём показатель рождаемости более чем на 10% снизился по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Так, с января по июль прошлого года было зарегистрировано 29 785 родившихся свердловчан. Как-то смягчает неблагоприятную демографическую ситуацию снижение смертности, которое также произошло за отчётный период в сравнении с 2016 годом. Смертность снизилась с 30 634 на 714 человек, до 29 920 умерших за первое полугодие в 2017 году, в том числе смертность новорождённых со 190 до 134 младенцев до одного года. И подобная картина наблюдается в регионе второй год подряд.

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Не лучше обстоит ситуация и по всей России. Численность постоянного населения Российской Федерации на 1 июня 2017 г. составила 146,8 млн человек. То есть за пять первых месяцев года в результате естественной убыли населения число жителей России уменьшилось на 31,1 тыс. человек. Снизилась смертность по всей стране на 13 тыс. человек, но вот падение рождаемости за первые пять месяцев 2017 года превысило 83 тыс. При этом численные потери населения компенсировал миграционный прирост, который составил более 72%.

Вопрос, когда нас станет больше, волнует даже детские умы. В «Недетском разговоре» в июле 2017 года в Сочи мальчик из Калининграда спросил у президента Владимира Путина, когда Россия выйдет из «чёрного списка стран с отрицательным естественным приростом». А Путин заявил, что Россия не находится в списке с отрицательным приростом населения, а даже наоборот — благодаря целому ряду программ, связанных с поддержкой материнства и детства. Выходит, президента вводят в заблуждение?

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Действительно, в стране реализуются программы по поддержке материнства, которые, безусловно, дают положительный эффект, но официальная информация Федеральной службы государственной статистики неумолима. И несмотря на правительственные программы, как раз в последние два года тенденция снижения рождаемости по отношению к уровню смертности вновь возобладала.

При этом всё-таки снижающийся уровень смертности явно указывает на то, что социально-экономическая обстановка в стране продолжает оставаться на определенном уровне и несмотря на кризисные явления в экономике, в том числе обусловленными антироссийскими санкциями стран Запада, пока не оказывает заметного влияния на этот показатель. Тогда в чём причина столь резкого снижения рождаемости?

Совсем недавно, в начале лета 2017 года, супруга первого президента России Наина Ельцина предложила называть 90-е годы прошлого столетия не «лихими», а «святыми», а также поклониться людям, которые в то время создавали и строили «новую страну».

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Только вот результатом такого строительства стала самая настоящая демографическая катастрофа, которую ряд специалистов называет «русским крестом» (превышение смертности над рождаемостью). Согласно данным переписи 2002 года, численность населения России за время правления Бориса Ельцина сократилась на 1,8 млн человек. При этом реальная цифра естественной убыли в данном случае компенсирована миграционным приростом, когда сотни тысяч наших сограждан массово переезжали из бывших союзных республик в Россию. При этом ежегодная естественная убыль населения была на уровне 800 тыс., а к концу 90-х достигла 900 тыс. человек.

Выправляться демографическая ситуация начала только в начале века и сокращение численности населения прекратилось только в 2008 году. А в дальнейшем несколько лет как и в советский период истории страны рождаемость превышала смертность, но…

Очевидно, что мы подошли к тому периоду, когда поколение 90-х достигло активного детородного возраста. И вряд ли стоит их упрекать в том, что они не справляются со своими естественными обязанностями. Просто стараниями младореформаторов, авторов шоковой терапии и других экспериментов эпохи Бориса Ельцина молодых людей, родившихся в 90-е, слишком мало для того, чтобы компенсировать даже снижающуюся естественную смертность.

Так что если Наина Ельцина призывает называть то время «святым», то ей бы следовало пояснить, в чём святость «демографической ямы», эхо которой мы наблюдаем в настоящее время? За что умерли миллионы наших сограждан? Ведь если в годы Великой Отечественной войны, когда также произошла демографическая катастрофа, наши предки умирали с оружием в руках, отстаивая право на жизнь всего народа, а то, что немецко-фашистские оккупанты намеревались уничтожить (и уничтожали в годы войны мирных граждан) всё советское население подтверждено многочисленными исследованиями. То от чего мы «защищались» в 90-е, неся такие невоенные потери населения, которые один из реформаторов цинично назвал «невписавшимися в рынок»?

Вряд ли кто-то из них даст понятный ответ. Но так или иначе современной России придётся расхлёбывать демографическое наследие 90-х, эхо которого и стало причиной стремительного снижения рождаемости в стране за два последних года.