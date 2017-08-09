Праздничные мероприятия по поводу торжественных дат российской истории — это всегда хорошо. Казалось бы. Но не в случае с организованным Российским военно-историческим обществом (РВИО) парадом-экспозицией военной техники на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Ф. Серов ИА REGNUM

Первое, что бросается в глаза, это почти полное отсутствие советской символики. Красные звездочки на пилотках совершенно не видны, если не подойти вплотную, да и те есть не на всех «аниматорах». Зато отлично заметно с любого ракурса знамя РВИО, укрепленное на экспонатах, и его символ, красующийся тут и там. В том числе на сцене, рядом с надписью «Ленинградский День Победы», и на хозяйственной а-ля милитари палатке устроителей «праздника». Как раз к последнему месту расположения претензий нет. А вот все остальное требует подробного разбора.

Ф. Серов ИА REGNUM

Итак, сцена. На ней сегодня отдавали дань памяти великой «Ленинградской» симфонии Шостаковича. Симфония стала одним из символов героического, мужественного, не сломленного города, пережившего тяжелейшую блокаду. Теперь же мы наблюдаем под звуки этой трагической и торжественной музыки эмблему РВИО, с недавних пор прочно ассоциирующуюся с именем финского маршала Маннергейма, который как раз помогал Гитлеру удерживать Ленинград в блокаде. Памятная доска Маннергейму, в пафосном открытии которой принимали участие министр культуры Владимир Мединский (а Минкульт, по официальным документам, является учредителем РВИО) и функционер РВИО Владимир Чуров, была установлена в Петербурге и после непрерывных протестов оскорбленной общественности втихую снята. Установка этой доски — факт, немало объясняющий и в нынешнем мероприятии. Как говорит один политолог, функция многих современных учреждений становится понятна, если прибавлять к их названию словечко «смерть». И правда — «министерство смерти культуры»… Вот и РВИО, декларирующее среди своих задач в том числе «сохранение и популяризацию исторического и культурного военно-исторического наследия России», похоже, занимается убийством истории, создавая вместо исторических реконструкций грубые и наглые подмены, фальшивки, назначение которых — стереть память о реальных событиях.

Ф. Серов ИА REGNUM

На сайте РВИО, на самом заметном месте, размещен портрет Путина и приведено его высказывание:

«У страны должны быть герои, и люди должны их знать. Это должны быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние поколения могли бы воспитываться и воспитывать своих детей. Это очень важно».

Совершенная истина. И тем большее омерзение вызывают ничем не прикрытые попытки РВИО тупо протащить в качестве героев самих себя, развешивая собственную эмблему на боевых машинах СССР. Уж не под этими ли желто-черными знаменами обороняли Ленинград и брали Берлин? Стирать советскую символику из памяти о Победе — это преступление перед историей. Но РВИО поступает еще хуже, не просто стирая, а подменяя ее. А ведь под этими красными флагами, которые сейчас так беззастенчиво втаптывают в забвение «военные историки», именно под этими красными флагами героически сражались и гибли за Родину наши деды и прадеды.

И даже немного неловко и стыдно объяснять взрослым ученым людям, что плевать в героические символы — недостойно историков. А если среди участников РВИО есть офицеры, пусть они вспомнят о том, что подобными псевдоисторическими выходками РВИО предает честь русского оружия.

Ф. Серов ИА REGNUM

Хуже того: за такого рода провокациями вполне можно себе представить и второй раунд попытки прославления фашистских прихвостней типа пресловутого Маннергейма. К сожалению, запас их еще не исчерпан. А боязнь Красного Знамени и советской символики — фобия украинских и прибалтийских декоммунизаторов, которую Россия сейчас на государственном уровне воспринимает как оскорбление, — похоже, тщится свить свое гнездо в городе-герое Ленинграде. Потому что городом-героем является именно Ленинград, который защищали и за который погибали советские люди под политым их кровью Красным Знаменем. Так это его нам предлагают забыть пропагандисты новой исторической памяти, больше похожей на выборочную амнезию?

Почему вообще люди, называющие себя историками, лгут о символах? Возможно, помня слова доктора Геббельса, что повторенная тысячу раз ложь становится правдой, и если россиянам тысячу раз сказать, что никакого Красного Знамени не было, а танки ездили под флагами РВИО, то люди в конце концов поверят? Увы, слишком печальна ассоциация с Украиной, где оголтелая ложь о собственной истории стала одной из причин тяжелейшего кризиса государственности.