8 августа на совещании в Волгограде председатель российского правительства Дмитрий Медведев назвал сумму, необходимую для спасения Волги, и фактически дал первый публичный отчёт об исполнении поручения президента Владимира Путина. Цена волжского вопроса — почти 260 млрд рублей. Более всего удивило заявление премьера о строительстве низконапорной плотины в Нижегородской области и исключении альтернативного варианта решения проблемы — достройки Чебоксарской ГЭС и поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до 68-й отметки. Удивительно оно прежде всего тем, что ещё не так давно Медведев поручал правительству доработать проектную документацию достройки Чебоксарского гидроузла, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исаак Левитан. Свежий ветер. Волга. 1895

Совещание в Волгограде прошло под знаком выполнения поручения президента Владимира Путина по спасению одного из уникальных природных символов России — Волги. Его провёл премьер Дмитрий Медведев с участием руководителей 15 регионов, по территории которых протекает Волга. Открывая совещание, глава федерального правительства известил, что «только что» подписал распоряжение о внесении изменений в схему территориального планирования России в области федерального транспорта. Согласно документу, предполагается строительство нижегородского гидроузла «пропускной способностью не менее 25 млн тонн в год», который должен быть сдан в эксплуатацию в 2021 году.

Май 2012 года. Нижний Новгород

«После чего на этом мелководном участке реки будут сняты ограничения по грузо‑ и пассажироперевозкам. И сквозное судоходство по Волге как водной трассе международного значения будет сохранено, что исключительно важно», — обрисовал перспективы Медведев.

Но премьер умолчал о другом изменении, которое вызвало в регионах бурное обсуждение. Из территориальной схемы исключён «альтернативный проект — реконструкция Чебоксарского гидроузла (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск) в целях поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 68 метров в рамках строительства Чебоксарской ГЭС на р. Волге». Напомним, данный долгострой стал яблоком раздора между регионами Поволжья: Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъём уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения уровня водохранилища из-за затопления территорий. Нижегородской губернатор Валерий Шанцев лоббирует строительство низконапорного гидроузла с мостовым переходом в районе Городца.

Май 2012 года. Нижний Новгород. 36% территории Заречного района находится в подтопленном состоянии

Рождение на свет данного документа удивительно тем, что, ещё будучи президентом, Дмитрий Медведев поручал «принять меры» для завершения проектной работы по достройке Чебоксарской ГЭС. В августе 2008 года Медведев совершал на теплоходе поездку по Волге и 6 августа дважды побывал в Чебоксарах (визит пришлось ненадолго прервать в связи с похоронами Александра Солженицына). Руководивший на тот момент Чувашией Николай Федоров в ходе общения заострил внимание на проблеме Чебоксарской ГЭС, настаивая на 68-й отметке. Настойчивость дала плоды: 14 мая 2009 года Дмитрий Медведев поручил правительству РФ «принять меры по завершению разработки проектной документации «Строительство Чебоксарской ГЭС на реке Волге» в части, касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 68 метров». На совещании в Астраханской области 17 августа 2011 года Медведев ещё раз отметил, что разработка данной проектной документации должна быть завершена. Проект доработали, проведя масштабные исследования.

В 2017 году из-под пера Медведева появляется документ, по большому счёту перечёркивающий его предыдущее решение. С чем это связано и что произошло, одному премьеру известно.

Отметим, что на нынешнем совещании в Волгограде также называли затраты на строительство Нижегородского гидроузла — заявлялось, что они составят около 43,5 млрд рублей.

Что касается Валерия Шанцева, то, лоббируя 63-ю отметку, он всегда пытался действовать на упреждение, лично организуя информационные выбросы и в последние годы политически, медийно. Напомним, что ещё в 2008 году Шанцев громко заявлял о том, что правительство России якобы приняло решение о строительстве низконапорной плотины и сохранении действующего уровня. Тогда это заявление было разбито ответом из Чувашии — тогдашний премьер Сергей Гапликов (ныне — глава Коми) назвал подобные выступления «мечтами от лукавого» и документально безосновательными.

Иван Айвазовский. Волга у Жигулевских гор. 1887

В 2009 году Шанцев заявил местным СМИ, что строительство низконапорной плотины включено в концепцию развития автодорог России 2010−2015 годов, стоимость данного проекта составит 49 млрд рублей, и «на следующий год уже будут выделены деньги на проектирование». К 2012 году Шанцев умерил аппетит, заявив о том, что надо на проект 46 млрд рублей. В мае 2014 года Шанцев на форуме «Великие реки» заявлял, что к концу 2016 года проект по строительству низконапорной плотины «должен быть передан в экспертизу, и с 2017 года начнется строительство».

Со сменой власти в Чувашии перестали реагировать на выпады соседа. И Шанцев просто утирает нос своим молчаливым оппонентам из правительства Чувашии. Наиболее наглядным стал 2015 год, когда нижегородская сторона приводила письма за подписью вице-премьера Аркадия Дворковича и Алексея Улюкаева (на тот момент главы Минэкономразвития), которые предлагали сохранить 63-ю отметку и поддержали предложенный нижегородцами альтернативный проект. Тогда более всего удивило, что подписи от Нижегородской области и Марий Эл ставили губернаторы, а от Чувашии делегировали премьера Ивана Моторина, хотя руководитель Чувашской Республики Михаил Игнатьев всегда брал на себя основные федеральные вопросы. Чувашские власти расписались и за альтернативную плотину, и тем самым — в своём бессилии. Примечательно, что в 2017 году от Чувашии на совещание в Волгоград также был делегирован премьер Моторин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из узких мест на Волге является 54-киломеровый участок в Нижегородской области (от Городца до Нижнего Новгорода), где глубина судового хода не превышает 2,5 метра. В результате суда вынуждены разгружаться, а пассажиров с круизных теплоходов пересаживают на автобусы. Нижегородская область лоббировала проект строительства низконапорного гидроузла с автодорожным переходом — противники проекта отмечают, что этим решается только транспортная проблема, но остаются за бортом все экологические проблемы Волги. Более того, решение транспортной проблемы будет носить временный характер — плотина Городецкого гидроузла не будет подпираться Чебоксарским водохранилищем, что приведет к постепенной просадке дна Волги и снижению глубин на шлюзах гидроузла. Энергетики, в свою очередь, подчёркивают, что подъем уровня воды на Чебоксарской ГЭС до 68-й отметки решает все эти проблемы комплексно.