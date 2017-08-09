Предвыборная кампания в Грузии постепенно набирает обороты, в преддверии местных выборов оппозиционные властям партии переходят в наступление, используя для политической борьбы все возможные средства, начиная от насущных для населения страны тем и кончая сомнительными с точки зрения законности действиями.

Tatur.ua Флаг Грузии

Особенно благодатной для охваченных предвыборной горячкой политических субъектов стала 9-я годовщина войны с Южной Осетией. Особого разнообразия в оценках её причин и последствий не наблюдается, но каждая партия соревнуется с остальными в выражении своего негодования в отношении России и в осуждении ее «агрессивных действий».

Масла в огонь подлило заявление министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давида Сергеенко, который в развязывании войны в августе 2008 года обвинил правительство Михаила Саакашвили.

На эти обвинения моментально откликнулся почти весь оппозиционный нынешним властям спектр, который резко осудил проявившего «самовольство» министра и призвал премьера наказать Сергеенко за непродуманное заявление. А «Единое национальное движение», точнее, та часть партии, которая осталась после её продолжительного распада на составляющие, устроило акцию у министерства труда, здравоохранения и социальной защиты и обнесло его колючей проволокой. «Правительство Грузии не должно говорить языком России. Вместо того, чтобы заботиться о процессе деоккупации, правительство делает заявления, которые ещё больше отдаляют нас от освобождения наших оккупированных территорий», — заявил член ЕНД Нугзар Циклаури.

В ответ на эти и другие резкие обвинения министру пришлось оправдываться и говорить, что в своем заявлении он ни в коей мере «оккупацию Грузии не отрицал».

В «дни августовской войны» представители «оппозиции» («Единое национальное движение» и сравнительно недавно отделившаяся от него «Европейская Грузия») устроили не одну акцию протеста против «российской оккупации», в том числе у «административных границ» Грузии с «оккупированными регионами». Параллельно памятные мероприятия проводили и представители правительства Грузии: возлагали венки к мемориалам погибшим в августовской войне, делали заявления с осуждением России, открывали «музеи оккупации», выставки, посвященные войне…

Тему для предвыборных заявлений и предвыборной активности подбросил и возникший минувшей ночью на склоне горы Мтацминда в Тбилиси пожар. Вместе с пожарными, которые занимались тушением огня, к месту происшествия направились политики, кандидаты в мэры столицы, депутаты Тбилисского сакребуло.

Оппозиция быстро усмотрела неэффективность в действиях властей, несмотря на то, что пожар был ликвидирован в ту же ночь и до населенных кварталов не добрался. А выразилась эта неэффективность в том, что на тушение пожара так и не были выведены вертолеты.

О возможности применения вертолетов для ликвидации огня первым заявил мэр Тбилиси Давид Нармания. Он пояснил, что пожаром охвачены труднодоступные склоны горы, куда техника добраться не может, и сообщил, что мэрия проводит переговоры с министерством обороны о возможности выделения вертолетов. Позднее мэр заявил, что в целях безопасности вертолеты решено не применять.

Такое развитие событий не удовлетворило кандидата в мэры Тбилиси от ЕНД, бывшего заместителя гендиректора телекомпании «Рустави-2» Заала Удумашвили, который не замедлил осудить столичные власти за неадекватные действия.

Он похвалил пожарно-спасательную службу за героическую работу по тушению пожара и отметил, что в отличие от пожарных, правительственные структуры, столичные власти действовали неадекватно и неэффективно и не применили для ликвидации пожара вертолеты.

В предвыборной горячке политические партии идут порой на провокационные шаги, стремясь доказать неадекватность и неэффективность политики правительства и несправедливость отдельных госструктур.

Так, члены политического движения «Гирчи», которые первыми покинули ряды ЕНД, прибегли к фальсификации подписей, представленных в ЦИК Грузии для регистрации партии на участие в предстоящих местных выборах.

О факте такой фальсификации 9 августа открыто заявил лидер движения «Гирчи» Зураб Джапаридзе. По его словам, «Гирчи» представили в ЦИК Грузии 27 990 фальшивых подписей, из которых комиссия сочла фальшивыми 27 977 подписей, а остальные 13 подписей почему-то признала действительными. Тем не менее, исходя из столь малого числа «настоящих» подписей, ЦИК отказал движению «Гирчи» в участии в местных выборах по причине «технических недочетов» в списках.

Сами лидеры этой партии, как признался Джапаридзе, на это участие и не надеялись, так как еще полтора месяца назад объявили сбор подписей в онлайн-режиме, но набрали таким путем всего 7 тысяч подписей.

«Что касается нашего участия в выборах. Ещё полтора месяца назад мы публично заявили, что если в онлайн-режиме не наберем 25 000 подписей сторонников, то не будем участвовать в выборах. Мы набрали более 7 000 подписей, и только из уважения к нашим сторонникам не собираемся отказываться от своего обещания. Но это не значит, что мы полностью устраняемся от предвыборных процессов», — заявил Джапаридзе.

Тот факт, что они фальсифицировали подписи, лидер движения «Гирчи» объяснил стремлением вывести ЦИК и нынешнее правительство Грузии на чистую воду.

«Всё это доказывает, что требование представления подписей реально предусматривает лишь сбор макулатуры и подталкивает партии не к поискам реальных сторонников, а к тщательному переписыванию фамилий из имеющейся базы данных в бланки ЦИК. Все партии делают это уже много лет, но никто из них до сих пор открыто об этом не говорил», — отметил Джапаридзе.

По его оценке, грузинская политика давно погрязла в этом болоте, и партии либо не осознают всю абсурдность этого процесса, либо стремятся подогнать его под собственные интересы.

Ещё один бывший выходец из ЕНД, ныне лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе в своей предвыборной кампании успешно использовал тему «российской оккупации» и августовской войны и устроил акции у «административной границы» с Южной Осетией и у Секции интересов России в посольстве Швейцарии в Грузии.

Не обошел политик вниманием и случившийся на Мтацминда пожар. Как заявил Вашадзе в ночь на 9 августа журналистам в парке на горе Мтацминда, он поднялся сюда на одной из пожарных машин, чтобы принять участие в ликвидации пожара в качестве добровольца, но пожар уже был локализован.

«Я приехал на одной из пожарных машин как доброволец, так как у меня есть опыт управления чрезвычайными ситуациями. Говорят, что пожар уже локализован, населению опасность не угрожает, и это очень хорошо», — заявил Вашадзе.

Лидер «Новой Грузии» предпринял попытку предвыборного объединения всех оппозиционных нынешнему правительству Грузии сил и предложил им договориться о выдвижении единого кандидата на пост мэра Тбилиси. Призыв бывшего соратника Саакашвили к объединению пока никого из других оппозиционных партий не воодушевил.

Комментируя призыв Вашадзе, его бывший соратник по ЕНД Зураб Джапаридзе пояснил, что никаких шансов на объединение оппозиции сегодня нет. По словам Джапаридзе, это прекрасно понимает и сам Георгий Вашадзе, который тем не менее продолжает эту безуспешную, по его оценке, политическую игру.

Mil.ru Пожаротушение

Очередные выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии в конце третьей недели октября. Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили сообщил, что соответствующий акт о назначении даты выборов он издаст за 60 дней до выборов, в конце третьей недели августа.