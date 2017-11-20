В Тверской области жители Ржева пытаются вернуть прямые выборы главы города, отмененные в 2011 году. Инициативу уже подхватили в Бежецке. Кто следующий?

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Подписей не хватило, но надежда есть

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе избирательной комиссии региона 8 августа, избирком проверил подписные листы листов с подписями граждан, собранными в поддержку проекта закона Тверской области «О внесении изменений в статью 3 закона Тверской области от 27 ноября 2014 года № 93-ЗО «Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных районов Тверской области и избрания глав муниципальных образований Тверской области».

Для того, чтобы законопроект был рассмотрен региональным Законодательным собранием, активистам (инициативная группа была создана в марте этого года) нужно было собрать три тысячи подписей в его поддержку. Собрали — 3 тыс. 600, но передать смогли на 300 подписей меньше из-за законодательных ограничений.

Как сообщил заместитель председателя избирательной комиссии Тверской области Максим Туманов, в избирком поступило 3,3 тыс. подписей, которые проверила рабочая группа. Проверку проводили с использованием базы данных государственной автоматизированной системы «Выборы» и привлечением специалистов подразделений УМВД РФ по Тверской области, в том числе — сотрудников экспертно-криминалистического центра.

Скриншот из социальной сети ВКонтакте, «РЖЕВ | ЗА ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ!» Ржев за прямые выборы

В результате, сообщили в облизбиркоме, установлено 2995 достоверных подписей, 305 подписей признаны недействительными либо недостоверными.

Таким образом, инициаторам возвращения прямых выборов в Ржеве не хватило всего пяти голосов для того, чтобы вынести законопроект на рассмотрение депутатов.

Подписные листы, несмотря на недостаток числа подписей, все же переданы в Заксобрание для составления протокола — процедура назначена на 9 августа. Активисты надеются, что смогут повлиять на мнение законодателей.

Между тем, в группе «Ржев за прямые выборы» в социальной сети уже обсуждается возможность проведения митинга — организаторы предлагают провести его 20 августа в случае, если он будет согласован.

Кстати, в конце июля председатель Тверского Заксобрания Сергей Голубев, комментируя для журналистов итоги законодательного года, в числе наиболее важных законодательных инициатив назвал предложение о возвращении прямых выборов мэра Ржева. «Если все получится, депутаты инициативу рассмотрят», — пообещал тогда Голубев.

Скриншот из социальной сети ВКонтакте, «РЖЕВ | ЗА ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ!» Сбор подписей

В то же время, заявил тогда же спикер, «между назначением и прямыми выборами нет особых противоречий. Точно скажу лишь то, что в Тверской области не оправдала себя двуглавая система. Поэтому все, кто ее имел, возвращаются к системе с одним главой. А каким образом он будет определен, это уже второй вопрос».

Бежецк — на очереди

Накануне, 8 августа, о начале сбора подписей за возвращение прямых выборов мэра объявили активисты и в другом тверском муниципалитете — Бежецке.

«Если наша инициатива будет принята, то главу снова будет избирать всё население, а не Совет депутатов. Таким образом избранный глава будет нести прямую ответственность перед жителями и в случае неэффективной работы будет избран другой», — сообщили в группе в соцсети.

Так же, как и в Ржеве, волонтерам предстоит собрать три тысячи подписей жителей города в поддержку инициативы. Если верить данным опроса, который проводит инициативная группа, то как минимум 350 пользователей уже готовы отдать свой голос за возвращение права самостоятельно выбирать главу города.

Как жителей лишали права выбора

Прямые выборы мэров муниципалитетов в Тверской области окончательно отменили в 2015 году. В областном центре от прямых выборов главы города отказались ещё в 2009 году, в Ржеве — в 2011-м.

Правда, в Твери в последние годы было предпринято сразу несколько попыток вернуть жителям возможность выбирать мэра. Так, в 2014 году на публичные слушания были вынесены поправки в Устав, в числе которых значилось и возвращение прямых выборов главы города. Однако тогда решение принято так и не было. В апреле 2016 года о начале работы по возвращению в устав города положения о прямых выборах мэра объявила фракция «Единая Россия». Инициатива была представлена на заседании гордумы Твери совсем недавно — в апреле этого года, и после обсуждения ее отозвали — на доработку.

Скриншот из социальной сети ВКонтакте, «РЖЕВ | ЗА ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ!» Сбор подписей

Кстати, против возвращения прямых выборов мэра в 2016 году выступил и тогда еще в статусе врио губернатора Тверской области Игорь Руденя, который назвал инициативу единороссов «эмоциональным порывом» и высказал мнение, что городом должен управлять, прежде всего, профессионал.

Между тем сегодня регионов, отказавшихся от прямых выборов мэров городов, большинство. И если для того, чтобы вернуть право выбирать главу города, активисты должны собирать подписи жителей, то депутатам мнение жителей не требуется.

Так, например, в Воронеже в конце 2016 года в течение полутора месяцев предложили, разработали, обсудили и приняли поправки в Устав, в соответствии с которыми следующих выборов мэра — в 2018 году — уже не будет, и это несмотря на далеко не однозначную реакцию горожан. Буквально на днях было принято решение об отмене прямых выборов мэра Новгорода. Намного раньше от выборов глав отказались в Смоленске, Курске, Тамбове, Туле, Астрахани, Волгограде, других городах.