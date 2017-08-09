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Президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетил Абхазию и провел там переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой. Ранее глава России посещал этот регион в 2009 и в 2013 годах, тоже в августе.

Утверждается, что нынешний визит Путина был приурочен к годовщине войны с Грузией, которая началась 8 августа 2008 года. Но дата все же не круглая. В Тбилиси потому быстро «сообразили», что посещение Абхазии следует воспринимать как своеобразный противовес пребыванию в Грузии вице-президента США Майка Пенса, который участвовал в открытии проходящих в первый раз в таких масштабах военных учений НАТО Noble Partner 2017 (они продлятся до 12 августа). Военные подразделения альянса и боевая техника перебрасывались в республику по морю и авиацией. Полигон Вазиани близ Тбилиси утюжат американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

Это вызов, на который Москве необходимо реагировать. Ведь если раньше премьер-министр Грузии, основатель правящей команды «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявлял, что «Михаил Саакашвили совершил в августе 2008 года глупые действия» и нынешние грузинские власти «не намерены действовать аналогичными методами», то теперь из Тбилиси звучат другие песни. Премьер Георгий Квирикашвили говорит, что «у страны есть все инструменты для подготовки к вступлению в НАТО», что воспринимается экспертами как попытка Грузии вернуть Южную Осетию и Абхазию. И не только это. Североатлантический альянс, похоже, именно в Грузии стремится создать свой главный опорный пункт в Закавказье. Ранее вбрасывались сообщения и о том, что Тбилиси предложил НАТО основать базу береговой охраны в Поти со «стратегическим значением», что, кстати, вызвало определенное беспокойство даже в Турции.

Jonathan Alpeyrie Грузинский снайпер в Южной Осетии. 2008

Анкара видит, что альянс стремится перенести центр тяжести в Черноморье из Турции на такие страны как Румыния и Болгария, плюс — ангажированных союзников типа Грузии и Украины. Поэтому не случайно на переговорах в Пицунде президент России со своим абхазским коллегой в первую очередь заявил, что Москва «гарантирует Абхазии безопасность и независимость». По итогам переговоров было сообщено, что российское финансирование инвестпрограммы Абхазии на 2017−2019 годы, которая направлена на достижение устойчивого роста, составит 6 млрд рублей. Помимо этого, Москва и Сухум договорились «еще теснее координировать шаги в противодействии вызовам и угрозам безопасности в Закавказье», а «ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе продолжает играть объединенная российская военная база на территории Абхазии».

По словам Путина, «Российская Федерация и Абхазия договорились теснее координировать усилия по обеспечению безопасности в Закавказье», что расширяет геополитический диапазон российско-абхазского военно-технического сотрудничества. Таким образом, как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, Москва «вынуждена повышать боевые возможности Южного военного округа, принимая симметричные меры по нейтрализации угроз национальной безопасности, проводить мероприятия стратегического сдерживания». Министр отметил, что одним из важных шагов в этом направлении стало формирование в военном округе в марте 2017 года общевойсковой армии. Он подчеркнул, что ряд иностранных государств наращивает военное присутствие у российских границ, считая угрозой действия России на Ближнем Востоке и в Закавказье.

Эти слова напрямую относятся к Грузии. МИД этой страны выступил с «осуждением» визита президента России Владимира Путина в Абхазию, а президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили, «выразил ему солидарность». Соответственно отреагировал и Брюссель. Но благоразумно промолчал Баку.