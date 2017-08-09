



Иван Шилов ИА REGNUM

Преподобный Джонни Мур-младший, представляющий Евангелический консультативный совет при президенте США Дональде Трампе, обратился с посланием в Ватикан. Он попросил о встрече с папой Римским Франциском. Поводом стала опубликованная 13 июля сего года во влиятельном журнале итальянских иезуитов La Civilta Cattolica статья, в которой анализировалась «опасная смычка» между определенными группировками американских католиков и протестантов. La Civilta Cattolica — это всегда серьезно. Считается, что издание посылает сигналы, исходящие из самых высоких сфер ватиканской дипломатии. Особенно если учитывать, что в нашем случае публикация была подписана главным редактором журнала отцом Антонио Спадаро и главой аргентинской редакции официального ватиканского вестника L'Osservatore Romano преподобным Марсело Фигероа.

Напомним, о чем шла речь. Как считают Спадаро и Фигероа, религия начинает играть более решительную роль, чем ранее, в ходе избирательных процессов в США и на уровне принятия государственных решений. Это предлагает моральные оценки для определения того, что хорошо, а что плохо. Однако время от времени такое смешение политики, морали и религии приобретает манихейский характер, который делит реальность на «Абсолютное Добро» и «Абсолютное Зло». Старт дал в свое время президент Джордж Буш-младший, который выступал против «оси зла» (на тот момент — КНДР, Иран и Ирак) и заявлял по итогам событий 11 сентября 2001 года, что долг Соединенных Штатов — «освободить мир от зла». Сегодня президент Трамп управляет борьбой с коллективным «плохим» или даже «очень плохим». И иногда в заявлениях, которые делают его сторонники, слышатся «эпические» обертоны.

Эти позиции основаны на евангельских фундаменталистских принципах начала XX века, которые постепенно радикализировались. Приверженцы их считают, что Соединенные Штаты являются нацией, благословленной Богом. В последние годы подобные взгляды приводят к заклеймению «врагов», которые часто «демонизируются». Действия, что ведут к конфликтам, не воспринимаются, как выходящие за рамки. Не учитывается взаимосвязь между капиталом и прибылью, продажей оружия. Напротив, сама война часто ассоциируется с героическими битвами ветхозаветных пророка Гедеона и царя Давида. В этом манихейском видении находит теологическое оправдание воинственность, и есть пасторы, которые ищут библейскую основу для этого, выдергивая цитаты из Писания вне контекста. Их «пророческая» формула: бороться с угрозами американским христианским ценностям и готовиться к неизбежной справедливости Армагеддона, окончательной битвы между Добром и Злом, между Богом и Сатаной.

Tarapacaonline.cl Трамп и папа Франциск

La Civilta Cattolica в этой связи обращает внимание на «удивительный экуменизм» части американских евангельских фундаменталистов и католиков. Некоторые из таких католиков говорят языком этих протестантских фундаменталистов. Они смыкаются по вопросам противодействия абортам и однополым бракам, поддержке религиозного образования в школах и другим «ценностям». Интересно, что и евангелические, и католические «интегралисты» осуждают традиционный экуменизм, но способствуют пропаганде экуменизма конфликта, который объединяет их в ностальгической мечте о теократическом типе государства. Однако самая опасная перспектива этого странного экуменизма заключена в его ксенофобском и исламофобском видении. Слово «экуменизм» превращается в парадоксальный «экуменизм ненависти». Ясно, что существует огромное различие между этим понятием и экуменизмом папы Франциска и его союзников, который нацелен на мир, встречи и возведение мостов.

Дискуссионная публикация итальянских иезуитов вызвала бурные споры в США. Поразительно, но в неформальной коалиции, которая в резких тонах стала полемизировать с отцами Спадаро и Фигероа, оказался даже флагман либеральной мысли, газета The New York Times, которая сама поддевает Трампа по поводу и без. Обрушились с критикой на La Civilta Cattolica и сами «герои» статьи, среди них оказались даже католики, включая архиепископа Филадельфии Чарльз Шапью, который назвал диагноз «совершенно неверным». Однако довольно быстро действительность подтвердила прогнозы. Агрессивно-тоталитарное большинство Конгресса США проголосовало за законопроект о санкциях, уже на не уровне публицистики, а нормативных документов, вводящий понятие новой «оси зла», куда были включены Россия, Иран и Северная Корея. Помимо этого предусматривалась дискриминация европейских компаний, пожелавших реализовывать энергетические проекты совместно с российскими коллегами, что вызвало протесты Евросоюза.

Iranreview.org Санкции

Президент Трамп был вынужден подписать данный законопроект, хотя неоднократно критиковал его содержание, а также действия конгрессменов с сенаторами. Но что дальше? Ватикан пока не отказывается от главы Белого дома. Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин в конце июля сего года в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore призвал не списывать со счетов команду Трампа. По его словам, «необходимо время, чтобы судить, не нужно торопиться. Новой администрации, такой отличной и уникальной — и не только в политическом смысле — от предыдущих администраций, требуется время, чтобы найти собственный баланс». Возможно, поэтому преподобный Джонни Мур-младший в письме папе Франциску призывает обсудить усилия по преодолению разделения католиков и евангелистов. Вопрос в том, найдутся ли собеседники в США у тех в Ватикане, кто противостоит «экуменизму ненависти». Когда мир стоял на грани ядерного Армагеддона во время Карибского кризиса, у Святого престола, принимавшего участие в урегулировании конфликта, в Вашингтоне был по крайней мере один собеседник — президент-католик Джон Ф. Кеннеди. Сегодня политический ландшафт и климат в Соединенных Штатах стали не в пример хуже.