Если президент США Дональд Трамп решит заявить о несоблюдении Ираном взятых на себя обязательств в рамках ядерной сделки, то последствия такого решения будут ощутимы не только в Тегеране и на и без того нестабильном Ближнем Востоке. Напротив, самое значительное воздействие подобного шага главы Белого дома будет оказано на ситуацию на Корейском полуострове, пишут Аарон Дэвид Миллер, Ричард Сокольский и Роберт Малли в статье для Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Мировой жандарм

Авторы отмечают, что у США есть несколько вариантов решения северокорейской проблемы, и ни один из них нельзя назвать гарантированным. Так, превентивный удар может привести к настоящей катастрофе, санкции же оказались неэффективными, сколько их ни ужесточай. Переговоры сопряжены с проблемами для США, поскольку соглашение потребует компромисса, благодаря которому Пхеньян сможет сохранить за собой ядерное оружие. Тем не менее если цель Вашингтона состоит в том, чтобы не дать КНДР разработать ракету большой точности с возможностью оснащения на ней ядерного оружия, тогда переговоры со КНДР могут оказаться единственным способом предотвратить грядущий кризис.

Даже в нынешних условиях провести подобные переговоры будет крайне непросто, тогда как вероятность того, что они увенчаются успехом, крайне мала. Тем не менее если Вашингтон разорвет ядерную сделку с Ираном, использовав для этого надуманные причины, сигнал Белого дома КНДР и другим будет четким: США, когда хотят, дают слово, когда хотят, — забирают. Станет очевидно, что Вашингтону нельзя доверять.

Такое развитие событий нанесет фатальный удар по любой возможности разрешить ядерный кризис на Корейском полуострове, поскольку отказ от соглашения с Ираном или создания условий, при которых страна будет вынуждена поступить так, не только разморозит ядерный кризис с Тегераном, но и лишит США последнего шанса предотвратить более опасную ситуацию с Северной Кореей.

В Пхеньяне уже и без того с особым сомнением и недоверием относятся к мотивам Вашингтона. Там опасаются, что истинной целью Белого дома является свержение режима Ким Чен Ына и объединение Корейского полуострова под контролем Сеула. Необоснованный разрыв сделки с Ираном лишь обострит эти опасение. В КНДР шаг Вашингтона будет воспринят так, что дипломатия для США лишь прелюдия для изоляции, давления и смены режима в Иране. В таком случае зачем Ким Чен Ыну хотя бы начинать переговоры, если он убежден, что Вашингтон затем начнет искать оправдания для разрыва соглашения.

И так этот сигнал будет воспринят не только в Пхеньяне. Шаги Вашингтона почти точно подорвут репутацию США среди стран, взаимодействие с которыми Белому дому крайне необходимо для решения северокорейской проблемы. Недавнее голосование в Совбезе ООН продемонстрировало, что односторонние действия США непрактичны, а также, что Китай и Россия могут быть крайне полезными партнерами в оказании давления на Пхеньян из-за его программ создания ядерного оружия и баллистических ракет.

Более того, Трамп слишком активно полагается на Пекин в решении этой проблемы. Однако можно представить себе реакцию КНР на выход США из ядерной сделки с Ираном. И недовольство Китая будет связано не только с тем, что он импортирует иранскую нефть, но и делает инвестиции в инфраструктуру Исламской республики. КНР будет обеспокоен последствиями подобного шага для КНДР, которая является головной болью для Пекина.

Китай на протяжении долгого времени утверждал, что единственным вариантом разрешения ситуации с Пхеньяном является дипломатия. Выход же США из соглашения, подписанного целым рядом стран, заставит Пекин задуматься, не пойдет ли Вашингтон на такой же шаг и в отношении Северной Кореи. В таком случае Белый дом не оставляет КНР никаких возможностей поручиться перед Пхеньяном за искренность Белого дома.

Разубедиться в Вашингтоне могут и его же союзники, солидарность которых бывшим президентам США Джорджу Бушу-младшему и Бараку Обаме удавалось сохранять на протяжении всего кризиса. Дальнейшие шаги по его разрешению потребуют осуществления совместной стратегии Южной Кореи и США при поддержке Японии. Новый президент Корейской республики Мун Чжэ Ин является сильным сторонником взаимодействия с Пхеньяном. При этом и Сеул, и Токио отчаянно стремятся сдержать получение КНДР ядерного и ракетного потенциалов. Едва ли будет преувеличением сказать, что они будут в ярости, если США, по сути, закроют единственный путь к дипломатическому решению кризиса на Корейском полуострове.

Несмотря на то, что шансов на успех заключения путем переговоров соглашения с КНДР крайне мало, было бы вопиющей безответственностью не испытать эту возможность. Если же Трамп все-таки решит обвинить Тегеран в несоблюдении сделки, США могут оказаться в ситуации развития двух ядерных кризисов одновременно — на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.