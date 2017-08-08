Курды, которые проживают в горном регионе, включающем в себя части Армении, Ирана, Ирака, Сирии и Турции, являются самой большой этнической группой в мире, не имеющей собственного государства. При этом представители этого народа предпринимали попытки изменить положение вещей с начала XX века, однако все их устремления были жестко подавлены. Тем не менее есть все основания, в частности для США, поддержать курдов, оказавших неоценимую помощь в поражении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в их государственных начинаниях, пишет бывший министр иностранных дел Израиля Шломо Бен-Ами в статье для The Strategist.

Курды

Дипломат отмечает, что, безусловно, создание «Большого Курдистана», включающего в себя все территории, на которых курды составляют большинство, по-прежнему невозможно. Если на этом пути и будут преодолены внутрикурдские разногласия, курды все равно столкнутся с большим числом геостратегических преград.

В частности, крайне мала вероятность независимости курдов в Турции, где основной организацией — представителем этой этнической группы является Рабочая партия Курдистана (РПК). Эта организация, выступая за светский национализм марксистского толка, как отмечает автор, на протяжении многих десятилетий вела борьбу с турецким правительством. При этом власти Турции всеми силами противодействуют созданию курдского государства на своей территории.

Стремление Эрдогана положить конец государственным устремлениям РПК настолько сильно, что он предпринимает все попытки, чтобы сирийские курды не смогли использовать для тех же целей свои победы над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Глава Турции опасается, что успех курдов в Сирии станет вдохновением для их турецких собратьев, которые возобновят собственную борьбу за независимость на юго-востоке Турции. Именно этот страх и лежал в основе кампании Эрдогана по созданию буферной зоны по турецкой границе, простирающейся глубоко на подконтрольную сирийским курдам территорию в Сирии.

С другой стороны, курдская община в Ираке, представленная курдским Региональным правительством Курдистана, имеет реальную возможность создать свое государство. Этот орган является квазисуверенным образованием, под руководством которого находятся независимые вооруженные силы и экономика. И хотя оно страдает коррупцией и кумовством, как и любая другая политическая организация в регионе, это правительство представляет собой единственный по-настоящему эффективный правящий орган в Ираке. Более того, под его контролем находится самый мирный и стабильный регион страны.

Лидеры Регионального правительства понимают свои преимущества, поэтому правящая Демократическая партия Курдистана планирует провести референдум о независимости от Багдада в сентябре. Однако даже самый громкий призыв к отделению не будет достаточен для создания собственного государства. Для этого США должны всем своим авторитетом поддержать прозападное Региональное правительство Курдистана и предложить ему решительную поддержку в достижении своей независимости.

Дело в том, что спустя 14 лет после провального военного вторжения в Ирак США должны признать, что «единый, стабильный, демократический и федеративный Ирак», как его характеризовал один из официальных представителей Государственного департамента США, является не чем иным, как химерой. После вторжения в Ирак 2003 года политическая система страны претерпела значительную поляризацию по конфессиональному признаку, из-за чего шииты оттеснили суннитов вообще и курдов в частности. И именно лишение суннитов их места в управлении страной и было ключевой причиной появления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, на сегодняшний день Ирак не является союзником США, находясь, по сути, под внешним управлением Ирана. К ужасу курдов и других иракских суннитов, шиитские вооруженные формирования, контролируемые Багдадом и Тегераном, такие как «Хашдаль-Шаби», заполняют оставленный боевиками вакуум.

В этих условиях, подчеркивает автор, показателен пример Югославии, продемонстрировавшей, что, когда происходит раскол по этническому или религиозному признаку, наиболее эффективным путем к миру может оказаться лишь разделение страны. И у такого курдского государства есть реальная возможность на процветание: независимый Курдистан может совместить богатство своих недр с традицией стабильного и прагматичного правления, на основе чего возможно появление устойчивой демократии. Такое развитие событий, безусловно, станет победой для прозападных сил на Ближнем Востоке.

Даже Турция может найти такой вариант приемлемым. Так, правительства США и Турции согласны провести различие между курдами Ирака и турецкими курдами, о государстве для которых не может быть и речи. Более того, Анкара поддерживает сильные связи с Региональным правительством Курдистана — расширяя в последнее время объемы двусторонней торговли и протягивая к себе их нефтепроводы, поскольку правительство Эрдогана видит в них противовес турецкой РПК.

Кроме того, президент США Дональд Трамп, прекративший поддержку антиправительственных сил в Сирии, по сути, отдал страну в руки России и Ирана, поэтому возглавляемая суннитами Турция, более чем когда-либо, нуждается в стратегическом буфере против шиитских Ирака и Сирии.

Пока администрация Трампа — не говоря уже о национальном правительстве Ирака, возглавляемом премьер-министром Хайдером Абади, — утверждает, что курдский референдум, не говоря уже об отделении региона от Ирака, приведет к дестабилизации страны. Некоторые эксперты утверждают, что такой шаг может подтолкнуть иракских избирателей проголосовать на выборах 2018 года за более радикальное шиитское правительство, которое будет в еще меньшей степени положительно настроено по отношению к курдам.

Однако при поддержке США такого исхода можно будет избежать. В действительности построение истинного суннитского альянса, который бы включал в себя независимый Курдистан, как раз в интересах США. Палестинцы, которые слишком долго были на проигрывающей стороне на Ближнем Востоке, могут в еще большей степени обогатить этот союз.

Таким образом, заключает автор, хотя администрация Трампа стремится сдержать влияние оси Россия — Иран — «Хезболла» на Ближнем Востоке, достигнуть этой цели, просто предложив поставить Саудовской Аравией и ее суннитским подконтрольным силам больше оружия, Белый дом не может. Вашингтону необходимо уделить внимание устремлениям угнетенных и маргинализированных народов, начиная с курдов, к свободе, демократии и компетентному управлению. Только так Запад сможет оказывать свое длительное влияние на этот регион.