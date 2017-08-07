



Kremlin.ru Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

Запланированная ранее встреча министра иностранных дел КНР Ван И с его вьетнамским коллегой Фамом Бинь Минем в кулуарах форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была отменена, 7 августа пишет издание South China Morning Post.

Причины отмены встречи не были указаны. В настоящий момент неизвестно, состоится ли встреча до окончания переговоров министров иностранных дел в рамках форума АСЕАН.

Встреча министров была отменена через несколько часов после того, как министры иностранных дел АСЕАН одобрили совместное коммюнике, в котором было выражено опасение по поводу мелиорации спорных вод и строительства военных сооружений в Южно-Китайском море.

Источники в дипломатическом ведомстве заявили, что Вьетнам, который оспаривает у Китая территории Парасельских островов и архипелага Спратли, стал сильным противником политики Китая, претендующего на большую часть Южно-Китайского моря.

Вьетнам подчеркнул в совместном коммюнике, что морской кодекс поведения в Южно-Китайском море должен стать юридически обязательным для всех участвующих сторон, пишет South China Morning Post.

Ханой предложил странам-участницам АСЕАН выразить свою озабоченность по поводу «расширенного строительства» в спорных водах, однако Вьетнам столкнулся с сильной оппозицией стран АСЕАН, которые в значительной степени полагаются на торговые отношения с Китаем и его инвестиции.

Ван И заявил 7 августа, что только один или два министра иностранных дел АСЕН выразили обеспокоенность по поводу мелиорации спорных вод.

«Я хочу сказать, что Китай уже завершил намыв территорий два года назад. Если кто-то и говорит о мелиорации земель, это не относится к Китаю. Вероятно, страна, которая подняла данный вопрос, относится к тем, кто этим занимается», — заявил глава МИД Китая.

Совместное коммюнике АСЕАН содержит призыв к Китаю остановить строительство военных сооружений в спорных водах. Также в документе выражена готовность стран АСЕАН к конкретным переговорам с Пекином по морскому кодексу поведения в Южно-Китайском море, однако в коммюнике отсутствует упоминание о том, что кодекс должен стать юридически обязательным для всех заинтересованных сторон.

Старший научный сотрудник Академии общественных наук КНР Сюй Липин заявил, что Пекин был встревожен позицией Вьетнама.

Kremlin.ru Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

«Отмена встречи может рассматриваться как предупреждение Вьетнаму», — отметил Сюй.

Напряженность между Вьетнамом и КНР обострилась в июле 2017 года, когда Вьетнам установил нефтяную буровую платформу в водах, на которые претендует Китай. В том же месяце вьетнамские корабли береговой охраны провели свои первые совместные учения с кораблями Японии в рамках учений по предотвращению незаконного рыболовства в Южно-Китайском море.

В ответ китайская военная делегация во главе с заместителем председателя Центральной военной комиссии КНР Фань Чанлуном прервала поездку во Вьетнам.

Специалист по внешней политике Вьетнама из Академии сил обороны Австралии Карлайл Тайер заявил, что обычно Вьетнам рассчитывал на поддержку Филиппин в спорах по Южно-Китайскому морю, однако ситуация изменилась, когда президент Филиппин Родриго Дутерте начал выстраивать отношения с Китаем.

Тайер отметил, что без поддержки стран АСЕАН Ханой «станет еще более уязвимым для давления со стороны Пекина».

NASA-Johnson Space Center Спорные острова в Южно-Китайском море

Однако, несмотря на то, что Китаю удалось ослабить давление стран АСЕАН, вряд ли будет достигнут конкретный прогресс в принятии морского кодекса поведения во время очередной встречи представителей АСЕАН и КНР, которая должна пройти в ноябре 2017 года, считают некоторые эксперты.

Эксперт по вопросам Юго-Восточной Азии из Цзинаньского университета Дай Фан заявил, что Соединенные Штаты могут побудить страны АСЕАН выдвинуть новые требования, что может усложнить переговоры с КНР.